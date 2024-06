10 consigli per viaggiare con animali nervosi

Non tutti gli animali domestici riescono a gestire al meglio lo stress da viaggio. Ecco alcuni consigli pratici per superare tali difficoltà se si ha un cane (ma non solo) agitato

Fonte: 123RF Viaggio con un cane agitato: i consigli

Dovete partire per una vacanza e volete portare il vostro amico a quattro zampe con voi? Ci sono dei consigli da seguire, soprattutto se il vostro cane è agitato quando deve affrontare un viaggio, perché questa esperienza sia positiva e rilassante per entrambi, pelosetto compreso.

Senza dubbio la prima cosa da fare è quella di confrontarsi con il proprio veterinario, per capire se il cane può affrontare la tipologia di viaggio in programma. Infatti, le cose cambiano in base al mezzo di trasporto utilizzato: se si deve affrontare un volo in aereo, ad esempio, il cane dovrà – in base alla dimensione – stare nel trasportino con voi, oppure viaggiare in stiva e non è detto che ci riescano. Cosa diversa è l’automobile, che permette di fare delle soste per fargli sgranchire le zampe, espletare i propri bisogni, bere e mangiare.

Ecco perché è utile conoscere le indicazioni e i consigli giusti per affrontare un viaggio con un cane agitato o animali nervosi.

Prepararsi a casa

La prima cosa da fare per affrontare un viaggio con il proprio animale, è quella di prepararlo a casa. Questo significa che, se verranno utilizzati dispositivi per il viaggio, come trasportini o cinture di sicurezza, queste dovranno essere mostrate un po’ prima della partenza. Deve prendere confidenza con le cose, di modo da non avere ulteriori ragioni per agitarsi.

Allestire lo spazio con le cose giuste

Se il vostro pelosetto si ritrova in un ambiente di cui riconosce gli odori potrà stare più calmo. Quindi si può mettere nel trasportino una coperta, quella che usa abitualmente, e una maglia che abbia il vostro odore. Vale la pena, poi, inserire anche il suo gioco preferito. Ma, attenzione, non rumoroso per non infastidire gli altri passeggeri o voi stessi se viaggiate in automobile.

Cibo, con moderazione

Prima della partenza evitate di far mangiare troppo il vostro animale. Questo vale sempre, ma soprattutto quando il proprio cane è particolarmente agitato. Tenetelo leggero e portate con voi dei piccoli premi per gratificarlo e ricompensarlo. Non dimenticate l’acqua, anche questa a piccole dosi.

Una bella passeggiata stancante

Provare a farlo stancare prima di intraprendere il viaggio sarà senza dubbio una strategia utile, soprattutto perché il cane – anche il più agitato – tenderà a riposarsi e questo lo potrà aiutare ad affrontare quei momenti con maggiore calma.

Non affrettare i tempi e avvisare il personale

Se sapete che il vostro cane è agitato in viaggio allora dovete cercare di affrontare la partenza con molta calma: non fatevi percepire agitati e non correte per l’ansia di fare tardi, se avete un aereo, una nave o un treno in partenza, assicuratevi di partire con largo anticipo. Lo stesso vale se dovete viaggiare con l’automobile: non affrettate i tempi, ma gestite la situazione con calma.

Se viaggiate su mezzi pubblici avvisate preventivamente il personale del fatto che il vostro cane è agitato.

Tenerlo monitorato

Mentre si viaggia è bene tenere monitorati gli atteggiamenti del vostro animale, per capire se sta soffrendo o se si sta agitando in maniera particolare. I segnali possono essere gli sbadigli continui, oppure quando arruffa il pelo come se si stesse asciugando. In quel caso si può provare a fargli qualche coccola, affinché si rilassi.

Farlo sentire protetto

Potrebbe essere utile farlo sentire protetto: questo significa – ad esempio – avvolgerlo in una coperta, proprio come si farebbe con un neonato. Anche questa potrebbe avere il vostro odore, una garanzia aggiuntiva di calma per il pelosetto che si ritrova così stretto in un abbraccio rilassante.

Rassicurarlo e trasmettergli tranquillità

Gli animali sono molto attenti alle emozioni dei padroni, per questo se voi siete tranquilli questa sensazione si infonderà anche dentro di lui. Se poi lo rassicurate e lo premiate se si comporta bene, rafforzando in positivo quello che fa, allora potrete affrontare il viaggio insieme con maggiore serenità.

Cosa fare se viaggiate in automobile: i consigli utili

Se si viaggia in automobile si può affrontare il tragitto in maniera più elastica: programmare delle pause è la scelta giusta per aiutare il pelosetto più agitato ad affrontarlo al meglio. Passeggiate e bisognini non devono mancare. Inoltre, se vi è possibile, fatelo stare vicino a qualcuno che conosce così che possa sentirsi rassicurato e coccolato al bisogno. E non dimenticate di seguire le norme di sicurezza.

Valutate dei rimedi con il vostro veterinario

Se il cane è davvero tanto agitato si possono valutare dei rimedi con il proprio veterinario, sarà lui a consigliarvi quelli più efficaci anche prendendo in considerazione dei farmaci se dovesse ritenere che ce ne sia necessità Bisogna, quindi, programmare una visita un po’ prima della partenza per valutare ogni alternativa e – se possibile – cercare di abituarlo alle regole e ai mezzi di trasporto con piccoli percorsi già qualche tempo prima della data programmata per il viaggio.

Trascorrere una vacanza con il proprio cane, o con un altro animale domestico, è un’esperienza davvero indimenticabile e bellissima che vale la pena provare a fare affrontando con consapevolezza le varie problematiche per godersi il viaggio in totale serenità.