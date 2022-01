Il treno che segue la rotta dell’aurora boreale

Immaginate di poter ammirare l’aurora boreale in movimento, a bordo di un treno. Un sogno, questo, che diventa realtà per tutti gli appassionati di quello che è, senza alcun dubbio, lo spettacolo più bello messo in scena da Madre Natura proprio sulle nostre teste. Succede in Alaska: questo treno magico e incantato porta tutti i passeggeri proprio lì, sotto il cielo dell’aurora boreale.

Il treno con la vista sul panorama più bello di sempre

I viaggi in treno ci affascinano da sempre, soprattutto quando la rotta seguita ci permette di ammirare le meraviglie di un territorio in maniera lenta dal finestrino. Ed è questo quello che fa l’Aurora Winter Train, il treno dell’Alaska Railroad che porta i passeggeri a bordo alla scoperta delle terre fredde e selvagge dell’Alaska.

Sono 563 i chilometri totali da percorrere in tutta lentezza in un viaggio che dura 12 ore e che, nel tragitto che va da Anchorage a Fairbanks, permette di ammirare alcuni dei paesaggi più belli del Paese e del mondo intero, cartoline incantate che lasciano senza fiato.

I vagoni sono caldi e confortevoli e tutti dotati di ampie finestre panoramiche per ammirare il territorio circostante a 360 gradi e l’aurora boreale, ovviamente. La voce del personale di bordo, poi, tiene compagnia i passeggeri, raccontando aneddoti, storie e possibili avvistamenti di animali selvatici che si possono fare su quella rotta.

Un’esperienza straordinaria che detiene il primato anche su Tripadvisor come attrazione assolutamente imperdibile ad Anchorage, la più grande città dell’Alaska che affaccia sulla Baia di Cook. Partendo da qui, è possibile osservare tutte le meraviglie che appartengono al 49° Stato dell’USA.

Seppure l’esperienza risulta meraviglioso in ogni momento dell’anno, è in inverno che questa rotta regala le sue più splendide visioni. Lo scenario innevato, le città che si trasformano in cartoline invernali, le esperienze da vivere a ogni fermata. E poi c’è lei, l’aurora boreale.

Le tappe del viaggio che conducono all’aurora boreale

Le tappe dell’Aurora Winter Train permettono di scoprire i luoghi più belli dell’Alaska, ma anche quelli dove il cielo mette in scena il suo spettacolo più bello. Wasilia, Talkeetna, Healy e Nenana, queste sono solo alcune delle fermate del viaggio lento in treno a bordo del quale si possono ammirare animali selvatici e panorami straordinari.

Una volta scesi dal treno è possibile vivere altre esperienze, come le ciaspolate o le corse in slitta trainate da un Husky e poi, ovviamente, tutti a caccia dell’aurora boreale. Il periodo invernale è sicuramente il migliore per intraprendere questo viaggio per una maggiore possibilità di avvistamento delle luci del Nord.

Una volta arrivati a destinazione, l’ultima fermata è quella di Fairbanks, è possibile raggiungere Chena Hot Springs, un vero e proprio paese delle meraviglie invernali caratterizzato da sorgenti termali naturali, uno straordinario museo di ghiaccio e strutture geotermiche dove alloggiare. Ma soprattutto, questa località termale, è conosciuta in tutto il mondo per essere uno dei posti migliori sulla Terra per ammirare lo spettacolo dell’ aurora boreale. Che la magia abbia inizio!