C’è un hotel in cui Halloween è festeggiato ogni giorno dell’anno

C’è un momento dell’anno durante il quale tutti, o quasi, subiamo il fascino del macabro e dell’orrore, quel periodo si chiama Halloween. E siamo certi che non abbiamo bisogno di spiegarvi le origini di questa festività o di suggerirvi il modo migliore per trascorrerla. Quello che possiamo dirvi, invece, è che per tutti gli appassionati della notte più spaventosa dell’anno, c’è un’esperienza da vivere ogni giorno e tutti i giorni.

Esiste, infatti, un hotel che non si limita ad abbigliarsi spaventosamente solo in occasione di Halloween, perché la sua essenza inquietante è tale ogni giorno dell’anno. Stiamo parlando del The Roxbury, una struttura ricettiva situata a Roxbury, un quartiere residenziale di Boston, in Massachusetts.

In questa struttura, oltre ad esserci stanze destinate a famiglie, viaggiatori in coppia e in solitaria, ci sono anche dei cottage, costruiti nel 2014, che hanno un aspetto davvero spettrale. Basta guardarli dall’esterno per avere la sensazione di ritrovarsi in una sorta di favola fantastica dell’orrore in cui ci si sente immediatamente protagonisti.

I Tower Cottage, questo il loro nome, sono delle stanze fantasy dove gli ospiti possono immergersi in mondi incantati e magici, più o meno spaventosi. E per entrare ancora più nel vivo delle esperienze proposte, le persone che alloggiano qui, sono invitate a indossare costumi creativi, paurosi o irriverenti, per catapultarsi direttamente in una favola horror contemporanea.

Sono 8, in tutto, i cottage fantasy. Ognuno dei quali si sviluppa su due piani ed è dotato di ogni comfort: due camere da letto, un bagno, una cucina e un salotto per i momenti conviviali. Tutto è arredato secondo il tema principale della stanza, e nulla viene lasciato al caso. L’atmosfera bizzarra, e sicuramente fuori dall’ordinario, è tale tutto l’anno: qui è come se si festeggiasse Halloween in ogni stagione.

La regina del terrore è sicuramente lei, la stanza Dracula’s Fangs, ispirata nell’arredamento e nell’esperienza visiva proprio alla pellicola Dracula del 1931, dove a interpretare il conte Vlad c’era Bela Lugosi.

Ma l’aura di magia e di straordinarietà si riflette in tutto il complesso ricettivo. Tra le stanze principali, infatti, si dice si aggiri il fantasma di una giovane ragazza molto affezionata alla signora Hicks, la moglie dell’uomo che ha costruito la villa che poi è stata trasformata nel The Roxbury. Ma dall’interno ci rassicurano: si tratta di una presenza accogliente e simpatica che si prende cura degli ospiti.

Se fantasmi e sanguinarie creature vi spaventano troppo, però, potete anche scegliere di immergervi in un’esperienza fantasy e sicuramente più gioiosa, come quella offerta dalla camera immersa in una foresta incantata popolata da gnomi e fate.