Il lago incantato e le distese fiorite multicolor: qui Madre Natura ha creato il suo capolavoro

Fonte: iStockPhoto Lo Stagno Blu che si trova in Giappone

Sembra di essere precipitati in un libro delle fiabe, come dei moderni Alice nel Paese delle Meraviglie, ma senza gatti ambigui e pericolose regine. Un luogo dal fascino irreale tra laghi incantati e distese fiorite multicolor.

Non è una favola, si tratta infatti di un posto reale dove la natura supera l’immaginazione e crea il suo capolavoro più emozionante. Per ammirare tanta bellezza dal vivo, e lasciarsi incantare dalla suggestione di luoghi che sembrano in bilico sul sottile filo che separa sogno e realtà, basta recarsi a Biei una cittadina che si trova nella prefettura di Hokkaidō in Giappone. È questo il posto perfetto in cui sentirsi come in una fiaba creata dall’uomo insieme a Madre Natura.

I colori e l’incanto che puoi trovare solo a Biei in Giappone

A colpire lo sguardo sono i colori vibranti e accesi che danno vita a distese fiorite. Lì lo sguardo si perde e spazia dal rosa al rosso, senza dimenticare il bianco e il blu. E poi il turchese, ma in questo caso dell’acqua, in cui gi alberi si specchiano oppure emergono puntellandone la superficie.

Siamo a Biei un luogo affascinante, magico, che fa sentire i visitatori proprio come in una fiaba, come se quel labile confine tra sogno e realtà si fosse spezzato, trasformando tutto con il suo incanto.

La cittadina si trova nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone, ed è un luogo molto amato dai turisti che possono ammirare le fioriture multicolor oppure vedere dal vivo il famoso Stagno Blu, un lago artificiale con l’acqua di un azzurro talmente straordinario da sembrare frutto dell’abile pennello di un pittore. La natura, poi, in questo luogo è straordinaria con le sue montagne e il Parco Naturale.

Girasoli, papaveri, ma anche lavanda sono solo alcuni dei fiori che si possono ammirare nei numerosi campi che si trovano nella zona e che sono una vera e propria attrazione: del resto in tutto il mondo le fioriture sono molto amate e il Giappone è una delle immancabili mete di chi è alla ricerca di questi spettacoli della natura.

Come dimenticare, ad esempio, la fioritura dei sakura? Si tratta dei ciliegi giapponesi che richiamano a Tokyo turisti da tutto il mondo. Oppure la Cina dove c’è una suggestiva distesa di fiori che tingono il mondo di viola. Senza dimenticare tante altre parti del mondo come Inghilterra e Italia.

Fonte: iStockPhoto

Lo Stagno Blu che ti fa sentire in una fiaba

Anche se lo Stagno Blu è di origine artificiale, la bellezza dell’ambiente e lo spettacolo che regala agli occhi dei visitatori è tutto merito della natura con i suoi alberi, con l’ambiente circostante che lo abbraccia, con il cielo che si specchia nelle sue acque turchesi.

Dentro al lago crescono larici e betulle bianche che escono dalle sue acque trasformando la superficie in un’immagine di struggente bellezza. Sembra infatti come un bosco fatato, con le fronde che si innalzano dall’acqua, invece che dalla terra, e si stagliano verso il cielo azzurro.

Profondo circa 5 metri, l’acqua è abbastanza fredda e questo permette alle piante di crescere indisturbate. Una curiosità: il lago è stato anche uno dei salvaschermi della Apple nella nona versione del sistema operativo mcOS.