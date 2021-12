Wizz Air, voli per Abu Dhabi a soli 23 euro

Le festività natalizie portano con sé una ventata di novità e offerte per viaggiare a dei prezzi spesso impensabili in altri mesi dell’anno. E, per Wizz Air, il Black Friday sembra non essersi fermato.

Soltanto per questo 2 dicembre, la compagnia aerea low cost ha deciso di lanciare un’offerta imperdibile per tutti i suoi passeggeri. Da oggi sarà infatti possibile prenotare uno dei 10.000 posti sui voli in promozione a soli 99 AED (all’incirca 23 euro) da o per Abu Dhabi. Il prezzo del biglietto (di sola andata), include i costi amministrativi e un bagaglio a mano (max: 40x30x20 cm). Bagaglio trolley e bagaglio da stiva sono soggetti a un supplemento.

Si tratta di un’occasione unica per visitare la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una città in fervente ascesa economica e piena di vita. Qui dobbiamo anche sfatare un falso mito: Abu Dhabi non è soltanto la regina del lusso e del business, ma è anche una città che sa essere pienamente ecosostenibile, in linea con le tendenze di un turismo più esigente e attento all’ambiente. Oltre ai grattacieli vertiginosi, ai resort e agli alberghi stellati spesso proibitivi, c’è un mondo fatto di dune, riserve naturali e aree marine, dove entrare in sintonia con la natura più selvaggia.

Questo è inoltre il periodo migliore per visitare Abu Dhabi e regalarsi una pausa dal freddo invernale. Si è infatti nel pieno di una stagione molto soleggiata, ma con temperature gradevoli che consentono di visitare il paese evitando le il caldo e l’umidità che possono caratterizzare gli altri periodi. Un’alternativa molto allettante ai classici mercatini natalizi, soprattutto per chi soffre le temperature più rigide.

Abu Dhabi è la meta perfetta per chi ama il mare tutto l’anno: oltre 200 isole permettono di evadere dagli scenari urbani per immergersi in scenari dai colori tropicali, con spiagge da sogno e un’acqua incredibilmente calma e limpida. Una città che sa fondere in maniera magistrale modernità, relax, divertimento, natura e cultura, con dei contrasti che la rendono unica in tutto il mondo.

Quale occasione migliore per innamorarsi di Abu Dhabi? L’offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate sul sito o tramite l’applicazione della compagnia.