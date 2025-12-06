Ci sono città splendide che a dicembre regalano luci, mercatini, profumi ed emozioni imperdibili (e ora si possono raggiungere con voli super scontati!)

Le occasioni per partire durante il periodo delle feste di Natale senza spendere una fortuna non sono ancora finite. Dopo le offerte del Black Friday e del Travel Tuesday, che hanno visto tantissimi sconti dedicati ai voli in giro per l’Europa e il resto del mondo, arriva una nuova opportunità per organizzare un viaggio last minute che permette di immergersi nell’atmosfera natalizia delle città più incantevoli (e a poca distanza dall’Italia).

Come fare? La compagnia Wizz Air ha attivato la promozione flash Santa Special per volare dall’1 dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026 con prezzi scontatissimi a partire da 17,99 euro! Ma attenzione, perché la promo dura solo un giorno e si deve cogliere l’occasione al volo, prenotando entro le 23:59 del 6 dicembre. La scelta è ampia, con partenze da tante città italiane, ma noi abbiamo selezionato tre mete davvero imperdibili!

Da Milano a Londra

Volare a Londra a metà dicembre (anche il 21!) con soli 18,89 euro sembra impossibile, ma invece è realtà. Con l’offerta di Wizz Air, si può partire tra pochi giorni da Milano Malpensa per immergersi in una città ricca di vita e sorprendentemente bella a Natale, quando si accende come un gigantesco palcoscenico natalizio: Oxford Street brilla con centinaia di migliaia di luci, Regent Street torna a sventolare i suoi iconici “Spirits of Christmas”, mentre Covent Garden si trasforma in una cartolina vivente tra luci, maxi-decorazioni e il grande albero che domina la piazza. Carnaby Street affascina con un tema tutto nuovo e installazioni creative, mentre a Trafalgar Square l’imponente albero norvegese illumina tutto di magia.

Il vero ritmo delle feste lo dettano poi i mercatini di Natale: dal Winter Wonderland a Hyde Park, fino al Southbank Winter Festival, ma anche i suggestivi mercati di Greenwich e Kingston sono imperdibili. Questi luoghi, scintillanti fino a Capodanno, regalano alla città una magia che avvolge ogni angolo.

Da Bologna a Varsavia

Perché non raggiungere una città dalla magia speciale come Varsavia durante questo periodo di feste? La capitale della Polonia è raggiungibile da Bologna con voli in promozione che partono da 27,89 euro.

Per l’occasione la città diventa un sogno a occhi aperti, sospesa tra storia, tradizioni antiche e luci scintillanti che trasformano ogni angolo in un villaggio incantato. Il mercatino più iconico è quello della Città Vecchia (Stare Miasto), con il grande albero di Natale nella piazza del Castello e la pista di pattinaggio ai piedi della Sirenetta, aperto dal 21 novembre 2025 al 6 gennaio 2026. Accanto a lui, altri mercatini animano la città: dalla nuova fiera di Plac Centralny (28 novembre 2025 – 1 gennaio 2026) ai mercati creativi di Praga a Plac Koneser.

Le luminarie percorrono oltre 20 km di strada, mentre la crociera natalizia riscaldata sul fiume Vistola offre momenti romantici, come quelli legati ai concerti di Chopin nel palazzo dove si esibì a 13 anni.

Da Roma a Bordeaux

Anche Bordeaux si trasforma in un incanto vestendo il suo abito più magico durante il periodo natalizio e raggiungerla oggi costa meno del solito: partendo da Roma Fiumicino, si raggiunge l’elegante città francese con voli a soli 23,39 euro (ricordiamo che i prezzi potrebbero variare nel corso della promozione).

Place des Quinconces, la più grande piazza della Francia, si trasforma nel cuore luminoso delle feste, tra chalet in legno, giostre e profumi irresistibili che guidano tra regali artigianali e delizie locali. Ma il Natale qui non è solo tradizione: la Cattedrale di Saint-André torna a illuminarsi con LUMINISCENCE, un viaggio sensoriale tra musica, suoni e proiezioni che fanno vibrare le sue pietre secolari. Intorno, la città è ricca di mercatini, ognuno con un’anima diversa: il Natale “alternativo” di Darwin, con due weekend dedicati a creativi e botteghe sostenibili (5–7 e 12–14 dicembre), il Super Mercatino sull’iconica barca Iboat (7 dicembre), la raffinatissima Supérette di Fabrique Pola (13–14 dicembre), il mercato artigiano di Sainte-Croix (4–7 e 18–21 dicembre) e il suggestivo Mercato Verde di Vivres de l’Art (21 dicembre).

Tra arte, sostenibilità e sapori autentici, Bordeaux diventa una piccola capitale natalizia dove ogni quartiere racconta una storia diversa, perfetta per trovare il regalo giusto e lasciarsi avvolgere da un’atmosfera che scalda anche nelle giornate più fredde.