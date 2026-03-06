Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Una compagnia low cost europea ottiene il via libera per operare voli tra Regno Unito e Stati Uniti. Per Wizz Air si apre ufficialmente la possibilità di volare oltre l’Atlantico… anche se non sarà per voli commerciali. Un primato importantissimo conquistato che potrebbe cambiare totalmente il mondo dei trasporti negli USA.

Il nuovo permesso di Wizz Air per gli USA

Il via libera è arrivato nelle ultime ore: Wizz Air UK ha ottenuto l’autorizzazione necessaria per operare voli tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. Un passaggio formale ma assolutamente non banale.

La compagnia ha completato tutte le procedure richieste dal regolamento per operare su una rotta transatlantica. Un processo che nel mondo dell’aviazione non è mai rapido: controlli tecnici, autorizzazioni operative, verifiche delle autorità aeronautiche.

Per l’azienda è un risultato che arriva dopo mesi di preparazione. All’interno la notizia è stata accolta con una certa soddisfazione. Yvonne Moynihan, managing director di Wizz Air UK ha parlato di un momento importante per la compagnia e per il piano di sviluppo internazionale; dopotutto l’Atlantico resta tra le frontiere più complesse per le compagnie aeree europee ed è un primato incredibile per una low cost.

Ottenere i permessi per operare tra Europa e Stati Uniti non significa automaticamente aprire nuove rotte, ma rappresenta comunque una soglia che non tutte le compagnie superano.

Yvonne Moynihan ha dichiarato in una nota ufficiale: “Ricevere l’approvazione per operare tra il Regno Unito e gli Stati Uniti è un traguardo fondamentale per la nostra azienda. Apre la porta a opportunità incredibili, in particolare per le squadre di calcio europee e per i tifosi che attraverseranno l’Atlantico questa estate. Siamo pronti a offrire esperienze charter eccezionali e a portare i fan nel cuore dell’azione negli Stati Uniti”.

Chi volerà oltreoceano con Wizz

Chi si aspetta però voli low cost diretti tra Londra e New York dovrà aspettare. La compagnia è stata chiara: non sono previsti, almeno per ora, voli commerciali regolari verso gli Stati Uniti. Il nuovo permesso servirà soprattutto per operazioni charter.

Si occuperanno di voli organizzati su richiesta per gruppi specifici e il primo mercato individuato è quello sportivo. Con la FIFA World Cup 2026 negli Stati Uniti cresce la domanda di collegamenti dedicati per squadre e tifosi europei. Ed è qui che Wizz Air intende inserirsi.

L’idea è offrire voli charter su misura per club, federazioni e gruppi di tifosi diretti oltreoceano durante il torneo. Non voli programmati nel normale network della compagnia, ma collegamenti organizzati appositamente per eventi e grandi spostamenti di massa.

Il calcio rappresenta solo il punto di partenza. I nuovi charter potranno essere utilizzati anche da tour operator, aziende o organizzazioni che devono spostare gruppi numerosi tra Europa e Stati Uniti. Una formula piuttosto diffusa nel settore, soprattutto per eventi sportivi, congressi o grandi manifestazioni internazionali.

Dal punto di vista strategico resta comunque un passaggio interessante. Perché, anche se non si tratta di voli di linea, è la prima volta che una compagnia ultra low cost come Wizz Air ottiene la possibilità concreta di operare sull’Atlantico.