Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Voli low cost scontati per Sharm El Sheikh

In occasione del Black Friday i viaggiatori possono fare veri e propri affari, approfittando degli sconti per fare regali di Natale oppure per gustarsi una fuga già in questo periodo. Wizz Air lancia la sua promozione Pink Friday che dal 26 al 28 novembre 2025 dà modo di risparmiare fino al 30% su voli selezionati con partenze dal 1 dicembre al 26 marzo 2026.

Insomma, un’occasione ghiotta da sfruttare durante le feste natalizie, oppure per iniziare a pregustare la prossima primavera. Abbiamo scelto 3 mete top da non farsi scappare con questa super promozione.

Da Milano Malpensa a Il Cairo

Chi ha ferie a gennaio potrebbe approfittare della promozione Pink Friday di Wizz Air per partire da Milano Malpensa e volare verso Il Cairo. Con temperature decisamente più miti, si raggiunge una delle zone in cui si può fare un incredibile tour della storia antica. Molte date sono disponibili a 59,99 euro a tratta: un’occasione top per questa destinazione e tra quelle che consigliamo c’è proprio il 6 gennaio… nulla di più straordinario che trascorrere così un’Epifania alternativa.

Piramidi, templi e ovviamente il nuovo museo di storia egizia: queste sono alcune delle opportunità, ma consigliamo anche una visita dei bazar e se si ha tempo anche una crociera sul Nilo. A poca distanza, le Piramidi di Giza e la Sfinge regalano la sensazione di essere sospesi nel tempo.

Da Roma Fiumicino a Tenerife

Chi cerca il sole, ma non vuole allontanarsi troppo dall’Italia, può dare un’occhiata ai tanti voli a prezzi stracciati per Tenerife. Visitare le Isole Canarie partendo da qui è facilissimo e ci sono date come il 15 gennaio dove si parte con meno di 24 euro da Roma Fiumicino.

Tenerife accoglie con un clima primaverile tutto l’anno, rendendo gennaio un periodo perfetto per godersi spiagge dorate e acque cristalline. L’isola sorprende per la varietà dei suoi paesaggi: dalle foreste di laurisilva del nord ai panorami vulcanici dominati dal maestoso Teide. Nei piccoli paesini costieri, si trovano mercatini, tapas e una vita rilassata tipica delle Canarie.

iStock

Da Napoli a Sharm El Sheikh

Grazie ai super sconti Wizz Air per il Pink Friday si parte da Napoli verso Sharm El Sheikh a prezzi top. Sono tante le date di gennaio, weekend inclusi, con tratte a meno di 50 euro. Qualche esempio? Il 15 gennaio, sabato 17 gennaio o sabato 24 gennaio.

L’inverno è un periodo top per un viaggio a Sharm El Sheikh, soprattutto per chi sogna di iniziare l’anno in costume da bagno. Le acque turchesi del Mar Rosso incantano, sia gli appassionati di snorkeling sia chi è pronto a fare diving. Immergersi e vedere dal vivo la barriera corallina è uno spettacolo che tutti dovrebbero gustare almeno una volta nella vita.

I paesaggi desertici del Sinai completano il quadro con tour in jeep, quad o cammello verso il Canyon Colorato o il Monte Sinai. Tra lunghe giornate di relax e serate animate nei locali di Naama Bay, il viaggio combina natura, comfort e avventura. Gennaio è un mese perfetto per godere di tutto ciò senza folla e con temperature piacevolissime.

Se tutte queste promozioni non bastassero, sfogliate le offerte su voli e treni per questo Black Friday e prenotate le prossime vacanze a prezzi mai visti.