Quattro mete calde e soleggiate per prolungare l’estate e sfuggire al freddo dell’autunno italiano: tutte le rotte Wizz Air dalle 5 basi operative presenti nel nostro Paese

iStock Faro de Torrox, Malaga in Costa del Sol

L’autunno può portare con sé pioggia, vento e giornate più corte, ma non per chi sceglie di inseguire il sole. Wizz Air offre voli verso mete calde e soleggiate, perfette per chi non vuole rinunciare a qualche raggio d’estate anche durante la stagione più fredda.

Con tariffe incredibilmente basse e partenze da diverse città italiane, viaggiare con Wizz Air – vettore low-cost con aerei moderni e 5 basi operative sul territorio nazionale – è semplice e conveniente. Ecco quattro destinazioni ideali per prolungare la stagione del sole e attendere l’inverno al caldo.

Sharm el-Sheikh: mare cristallino e deserto

Sharm el-Sheikh, tra il deserto del Sinai e le acque turchesi del Mar Rosso, è la meta perfetta per chi cerca relax e avventura. La città è famosa per i suoi resort e per il Parco Nazionale di Ras Muhammad, un paradiso marino protetto.

Wizz Air propone voli diretti a Sharm el-Sheikh da Roma (tutti i giorni), Milano (tutti i giorni), Napoli (martedì, giovedì, sabato, domenica), Catania (martedì, giovedì, sabato) e Venezia (lunedì, mercoledì, venerdì), con tariffe a partire da €39,99.

I voli giornalieri e le frequenze settimanali numerose permettono di programmare facilmente soggiorni brevi o vacanze più lunghe, senza rinunciare al comfort della moderna flotta della compagnia.

Tenerife: l’isola eterna del sole

Tenerife, la più grande delle Isole Canarie, è una combinazione perfetta di spiagge spettacolari e città pittoresche come Santa Cruz de Tenerife, capitale dell’isola e patrimonio UNESCO.

Wizz Air collega l’Italia a questo paradiso con voli diretti da Milano (lunedì, mercoledì, venerdì), Roma Fiumicino (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica) e Venezia (martedì e sabato), con prezzi a partire da soli €39,99. Tenerife offre un clima mite tutto l’anno e attività per ogni tipo di viaggiatore, dalle escursioni naturali al relax in spiaggia.

iStock

Cipro: tra storia e mare cristallino

Cipro incanta con le sue spiagge dorate, i parchi naturali e le testimonianze storiche di epoca greca e romana. Larnaca, una delle principali città dell’isola incastonata nel Mediterraneo orientale, è facilmente raggiungibile con Wizz Air da Venezia (martedì, giovedì, sabato), ma anche Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con tariffe a partire da €29,99.

La compagnia offre diverse frequenze settimanali: voli il lunedì, mercoledì e venerdì da Roma e due volte a settimana, lunedì e venerdì, da Milano. Tra le mura veneziane di Nicosia e i monasteri antichi, Cipro è la scelta ideale per un viaggio che unisce relax e cultura mediterranea in autunno.

Malaga: sole e cultura in Andalusia

Per chi desidera un weekend al mare senza allontanarsi troppo dall’Italia, Malaga rappresenta la destinazione perfetta. Questa città nel sud della Spagna, affacciata sul Mediterraneo, vanta un clima mite tutto l’anno e spiagge urbane incantevoli.

Wizz Air collega Milano Malpensa a Malaga con voli il giovedì e la domenica, a partire da €24,99, mentre da Roma Fiumicino i voli sono giornalieri, tranne il mercoledì. Malaga non è solo sole e mare: la città è ricca di storia, cultura e gastronomia che rendono ogni viaggio un’esperienza completa.