Alla scoperta di mete insolite e affascinanti raggiungibili comodamente in treno, tra borghi storici, paesaggi naturali e atmosfere uniche: ecco qualche idea

iStock Il Duomo di Trento

Il Black Friday 2025 è il momento ideale per pianificare un viaggio in treno e approfittare di un’offerta imperdibile: Trenitalia propone un extra sconto del 20% sulle tariffe Super Economy e FrecciaDAYS utilizzando il codice BLACKFRIDAY25.

L’iniziativa è valida per acquisti fino alle ore 10:00 del 2 dicembre 2025 e per viaggi da effettuare tra il 9 gennaio e il 22 marzo 2026. La promozione riguarda i treni ad alta velocità Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per usufruire dello sconto, basta selezionare la tariffa Super Economy o FrecciaDAYS durante la prenotazione e inserire il codice BLACKFRIDAY25 per ogni passeggero.

Ecco 3 idee di viaggio in treno verso mete italiane.

Parma: un weekend tra arte e gusto

Partendo da una grande stazione ferroviaria come Milano, Bologna o Roma (con un cambio), Parma è facilmente raggiungibile in treno ad alta velocità. La città, nota per il suo patrimonio musicale e gastronomico, offre un centro storico elegante, bellissimi teatri come il Regio e specialità culinarie di fama internazionale, tra cui prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano.

Per tutti gli amanti dell’enogastronomia, consigliato un tour dei 9 Musei del Cibo di Parma: pasta, pomodoro, vino, salame felino, tartufo di Fragno, fungo porcino di Borgotaro, culatello, prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano. Attivo il servizio navetta su prenotazione.

Grazie al Black Friday Trenitalia, un viaggio a Parma diventa ancora più conveniente. Si può approfittare delle tariffe Super Economy scontate per pianificare un weekend lungo, visitare i suoi musei, ammirare architetture rinascimentali e assaporare la cucina locale senza spendere una fortuna. La comodità di arrivare direttamente in treno consente di vivere un’esperienza completa senza preoccuparsi di auto o parcheggi.

iStock

Lecce: il barocco nascosto del Sud

Per chi desidera un viaggio culturale e affascinante, Lecce è una meta perfetta e raggiungibile direttamente con Frecciarossa e Frecciargento Trenitalia (da Roma o Milano ad esempio).

Conosciuta come la “Firenze del Sud”, Lecce sorprende per le chiese e i palazzi in stile barocco leccese, le piazze eleganti e i vicoli ricchi di storia.

Questo Black Friday rende il viaggio ancora più economico, permettendo di esplorare il centro storico in tutta comodità. Lecce offre anche una vivace scena gastronomica – da non perdere il buonissimo pasticciotto leccese – e locali tipici, ideali per un weekend fuori dai soliti percorsi turistici.

Il treno permette di arrivare nel cuore della città senza stress e con tempi di percorrenza rapidi, rendendo la visita semplice e piacevole anche in inverno.

Trento: tra natura e borghi alpini

Chi ama montagne e paesaggi alpini può scegliere Trento, collegata da Frecciargento da Milano e Verona, ad esempio. La città unisce un centro storico elegante con castelli e viste panoramiche sulle Dolomiti. Passeggiando tra le vie del centro, è possibile scoprire architetture rinascimentali, visitare il Muse – museo delle scienze di Trento – e assaporare piatti tipici trentini come i canederli.

Lo sconto del Black Friday permette di risparmiare sul viaggio e godersi un weekend tra cultura e natura, con il vantaggio di raggiungere direttamente la destinazione in treno senza necessità di mezzi extra. Trento rappresenta una scelta ideale per chi vuole combinare escursioni, storia e relax, vivendo un’esperienza autentica lontano dal turismo di massa.