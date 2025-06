iStock La suggestiva Costa del Silencio a Tenerife

Tenerife è l’isola dell’eterna primavera, la più grande delle Canarie e tra le mete preferite di chi sogna un’estate al mare da vero sogno: le spiagge vulcaniche, i paesaggi lunari, i borghi sul mare e le cittadine vivaci offrono un mix irresistibile di natura, cultura e divertimento.

E il bello è che non serve spendere una fortuna per godersi tanta meraviglia: con un po’ di accortezza, si può vivere Tenerife d’estate in modo autentico e low cost. Basta sapere dove andare.

Costa del Silencio, tra quiete e risparmio

A sud dell’isola, al riparo dalle rotte più battute dal turismo di massa, si apre la Costa del Silencio. Il nome dice già molto: il ritmo è lento, il tempo sembra sospeso e si respira una tranquillità che altrove è difficile trovare. È una delle prime zone a essere state urbanizzate per il turismo, ma ha mantenuto un profilo basso rispetto ai centri più rinomati.

Non aspettatevi hotel lussuosi o resort affollati, bensì appartamenti semplici, spesso gestiti da privati, a prezzi molto accessibili. Case vacanza dotate del necessario, con terrazze soleggiate, piccole piscine condominiali e la possibilità di cucinare in autonomia. Il punto di forza è proprio la possibilità di contenere le spese senza rinunciare alla comodità.

La spiaggia di Las Galletas, dalle acque limpide, è frequentata soprattutto dai residenti: il porticciolo, i bar locali e i ristorantini regalano scorci di una Tenerife più vissuta che turistica. Chi sceglie questa zona lo fa spesso per risparmiare sull’alloggio e muoversi poi con facilità verso le attrazioni del sud, magari noleggiando un’auto o servendosi del trasporto pubblico locale.

El Médano, l’anima giovane e sportiva

Se il vento non vi spaventa ma, anzi, vi entusiasma, El Médano è la meta che fa per voi: poco più a nord dell’aeroporto di Tenerife Sud, il paesino fronte mare è il regno dei surfisti. Il richiamo del vento attira appassionati di kite surf e windsurf da tutto il mondo, tanto che qui si tengono spesso tornei internazionali.

Si tratta di una località giovane, informale, vivace. L’atmosfera è quella rilassata dei luoghi di mare in cui ci si sente subito a casa: tra le vie del centro si susseguono bar con musica dal vivo, piccoli locali dove sorseggiare una birra ammirando il tramonto, botteghe artigianali e caffè dall’anima bohémien.

Non mancano ostelli e appartamenti economici, così come piccole strutture a conduzione familiare che propongono sistemazioni semplici e curate. Le spiagge ampie, dorate, invitano a lunghe passeggiate, mentre chi ama le attività in mare ha l’imbarazzo della scelta: snorkeling, immersioni, parapendio e uscite in barca.

Certo, il vento è una presenza costante. Per qualcuno è fastidioso, per altri una benedizione, m è proprio il respiro dell’oceano a rendere El Médano così speciale.

Los Cristianos, dove la tradizione incontra il comfort

iStock

Un tempo villaggio di pescatori, oggi Los Cristianos è una meta che ha saputo crescere senza perdere il suo fascino. Qui l’atmosfera è più rilassata rispetto alla vicina Playa de las Américas, con un’offerta turistica ampia ma non caotica.

Le spiagge, ben tenute e protette dalle onde, sono perfette per le famiglie e per chi ama nuotare in acque calme. Playa de Los Cristianos, in particolare, regala giornate serene tra sabbia dorata e mare azzurro, con tutti i servizi a portata di mano. Il lungomare è animato ma mai frenetico, ideale per una passeggiata dopo cena o per gustarsi un gelato con vista sull’oceano.

Anche qui sono varie le occasioni di risparmio. Allontanandosi leggermente dalla costa si trovano appartamenti economici e piccoli hotel con buoni servizi. E se vi piace l’idea di un’escursione in mare, vengono organizzate gite in barca per avvistare balene e delfini, oppure per esplorare le baie vicine.

Playa Paraíso, un angolo di serenità con vista oceano

Nella parte sud-occidentale dell’isola, Playa Paraíso si presenta come un rifugio di pace, lontano dal clamore delle mete più battute. Il nome è evocativo: qui il mare incontra la terra in un abbraccio silenzioso, tra calette intime, scogliere vulcaniche e piccole spiagge accarezzate dal sole.

È una zona che attrae chi cerca relax e indipendenza. Gli aparthotel e i residence con angolo cottura sono numerosi e spesso vantano terrazze con vista sul mare, piscine scenografiche e accesso diretto alla spiaggia. Playa de Ajabo, dalla sabbia scura e le acque tranquille, è il cuore della zona balneare.

I prezzi sono generalmente più bassi rispetto a quelli di Costa Adeje o Playa de las Américas, e rendono Playa Paraíso una scelta intelligente per chi vuole risparmiare pur rimanendo vicinissimo ai centri più vivaci. Basta una breve corsa in autobus o in auto per ritrovarsi nel cuore del divertimento, per poi tornare alla quiete del proprio alloggio.

Palm Mar, il silenzio dopo il tramonto

iStock

A pochi minuti da Los Cristianos, Palm Mar è una tappa che ancora sfugge ai radar del turismo di massa. È una zona in evoluzione, dove il verde si intreccia al moderno, e dove si respira un’aria diversa, più intima e privata. Qui non troverete grandi hotel o strutture affollate, ma appartamenti eleganti, piccoli B&B e residence curati, perfetti per chi vuole staccare davvero la spina.

Nonostante la tranquillità, Palm Mar è ben collegata alle zone più animate del sud: in circa un quarto d’ora di taxi o auto si raggiungono Las Américas o Costa Adeje. Ma il bello è proprio il suo ritmo lento, l’assenza di folla, il senso di spazio.

Puerto de Santiago, autenticità vista mare

Sulla costa sud-ovest, affacciato sull’Atlantico e a due passi dalle imponenti scogliere di Los Gigantes, Puerto de Santiago conserva ancora l’anima del suo passato: ex borgo di pescatori, oggi accoglie i viaggiatori con un volto più autentico, disegnato da piazzette, ristoranti semplici e locali affacciati sul mare.

È la prima scelta per chi ama le atmosfere rilassate e cerca un alloggio economico senza rinunciare alla qualità. Le strutture sono varie: ostelli, hotel familiari, aparthotel con piscina e piccoli complessi turistici con vista sull’oceano.

Puerto de Santiago è collegata a piedi a Playa de la Arena e Los Gigantes, un’area turistica estesa ma ancora a misura d’uomo. Le spiagge sono accoglienti, i panorami spettacolari e il costo della vita più contenuto rispetto ad altre realtà.