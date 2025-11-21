Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Black Friday sulle crociere

Il Black Friday non è più soltanto il momento perfetto per acquistare tecnologia o moda a prezzi scontati: negli ultimi anni è diventato anche una delle occasioni più attese per chi sogna una vacanza senza spendere una fortuna.

Le principali compagnie di navigazione hanno lanciato promozioni dedicate che permettono di programmare un viaggio con notevoli vantaggi economici, itinerari ampliati e servizi aggiuntivi inclusi. Le offerte coinvolgono ogni genere di esperienza, dalle rotte classiche nel Mediterraneo alle atmosfere esotiche dei Caraibi, passando per i mari del Nord Europa, le Canarie, gli Emirati e le traversate oceaniche.

Costa Crociere

Costa Crociere arriva al Black Friday con un’offerta pensata per rendere i suoi itinerari più accessibili. Fino al 1° dicembre 2025 sarà possibile prenotare una crociera di otto giorni a partire da 399 euro a persona, scegliendo tra rotte molto diverse tra loro: dalle Canarie ai Caraibi, fino al Mediterraneo e al Nord Europa. La promozione consente anche di aggiungere un pacchetto bevande a tariffa speciale, pensato per rendere più completa l’esperienza a bordo.

Costa mantiene una forte presenza nel Mediterraneo occidentale con Costa Smeralda, che continua a navigare tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Costa Toscana introduce invece due novità. La prima è l’itinerario dedicato ai “Golfi d’Italia”, una rotta di otto giorni proposta fino a dicembre 2025 che attraversa Provenza, Catalogna, Golfo di Napoli e Cinque Terre. La seconda novità è rappresentata dalle crociere di dodici o tredici giorni disponibili da gennaio 2026, che conducono dalla costa andalusa a quella nordafricana, con tappe come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri.

Per chi desidera inseguire il sole anche nei mesi più freddi, Costa Fortuna propone l’itinerario alle Canarie, che abbraccia l’intero arcipelago includendo anche Madeira e una sosta in Marocco. È la prima volta che, grazie a una formula volo+crociera con partenza da Tenerife e Las Palmas, si possono visitare sei isole in otto giorni.

L’offerta dedicata ai Caraibi resta una delle più complete. Costa Pacifica e Costa Fascinosa presentano tre itinerari differenti: uno dedicato a Santo Domingo e all’esclusiva Catalina Island, un secondo che intensifica l’esplorazione con cinque scali nella sola Repubblica Dominicana e un terzo che permette di scoprire fino a sei isole delle Antille.

La compagnia guarda già anche all’estate 2026, con itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa a bordo di Costa Diadema e Costa Favolosa: le crociere dureranno da sette a quindici giorni e saranno abbinate a un piano voli completo da tutta Italia. A queste si aggiungono le transatlantiche e i viaggi di posizionamento, ideali per chi ama vivere il tragitto stesso come un’esperienza.

MSC Crociere

MSC Crociere torna protagonista del Black Friday con una delle sue iniziative promozionali più ampie degli ultimi anni. Prenotando entro il 1° dicembre, i viaggiatori possono ottenere sconti fino al 50% su una vasta selezione di crociere valide per il 2027, un vantaggio che permette di programmare con estrema tranquillità e tariffe particolarmente favorevoli.

Le destinazioni spaziano dal Mediterraneo alla magia dei Caraibi e delle Antille, passando per gli Emirati e i fiordi del Nord Europa. Non mancano le Canarie, che continuano ad attrarre grazie al loro clima mite e ai contrasti vulcanici. Per molte rotte è possibile optare per soluzioni con voli e trasferimenti inclusi, utili soprattutto per chi preferisce un viaggio più semplice da organizzare.

MSC propone anche il “Black Friday con Bevande”, che permette di avere consumazioni incluse per tutta la durata della crociera, così da rendere il viaggio più spensierato. Nella promozione rientra inoltre lo Yacht Club, la sezione più esclusiva delle navi MSC, caratterizzata da ambienti riservati e servizi personalizzati, ora accessibile con condizioni economiche più vantaggiose.

iStock

Royal Caribbean

Royal Caribbean si distingue con una promozione lampo attiva fino all’8 dicembre 2025. Gli sconti sono consistenti: le tariffe possono essere ridotte fino a 1.000 euro, un incentivo importante per chi sogna navi tecnologiche, intrattenimento d’eccellenza e un’ampia offerta gastronomica. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di aggiungere un terzo e un quarto ospite a partire da 99 euro, una condizione ideale per famiglie e gruppi di amici.

Oltre alle riduzioni sulle crociere, Royal Caribbean prevede sconti fino al 50% sui servizi extra, dai pacchetti bevande al Wi-Fi, fino alle escursioni. A rendere ancora più interessante la proposta è il pacchetto “All-In”, disponibile da 85 euro a persona al giorno. Include consumazioni illimitate grazie al programma Unlimited Sips, il pacchetto Unlimited Dining, che permette di cenare ogni sera nei ristoranti di specialità e di pranzare nei giorni di navigazione in quelli dedicati, e la connessione VOOM Surf & Stream per un dispositivo, garantita anche durante le soste nella celebre isola privata Perfect Day at CocoCay.

Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line porta nel Black Friday 2025 il suo approccio distintivo, il Freestyle Cruising. Nessun orario rigido, nessuna formalità, solo libertà di scegliere come vivere ogni momento della giornata. Per questa occasione la compagnia propone uno sconto fino al 50% sulle tariffe delle crociere, rendendo accessibili anche itinerari molto richiesti.

Norwegian offre anche la possibilità di aggiungere upgrade ai servizi di bordo a partire da 139 euro a persona, con bevande premium, ristoranti di specialità, Wi-Fi ed escursioni. I bambini possono viaggiare da 149 euro, un incentivo notevole per le famiglie. Completano l’offerta fino a 300 euro di credito volo su una selezione di itinerari e uno sconto aggiuntivo del 5% per i membri del Club Più.