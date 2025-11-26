Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Piazza Navona a Roma durante il periodo di Natale

Per chi ama viaggiare in treno e scoprire le città in modo comodo ed ecologico, la Black Week di Italo 2025 rappresenta un’opportunità unica. Le offerte dedicate ai membri Italo Più permettono di raggiungere destinazioni italiane di grande fascino, anche quelle più suggestive durante il periodo natalizio, tra mercatini, luminarie, eventi culturali e atmosfere da fiaba da vivere pienamente. Viaggiare in treno, ricordiamolo, non è solo una scelta comoda: è anche un modo sostenibile di spostarsi, riducendo l’impatto ambientale e godendo di comfort e velocità senza confronti.

Con sconti dal -10% al -30% su biglietti Smart e Prima Business, ogni viaggio diventa un’esperienza accessibile e confortevole, perfetta per chi desidera unire cultura, relax e momenti indimenticabili. La Black Week propone una nuova promo ogni giorno, con 500.000 posti disponibili: i membri Italo Più possono effettuare il login al proprio account, scoprire il codice promo dedicato e assicurarsi il biglietto scontato. Chi non è ancora iscritto ha la possibilità di registrarsi gratuitamente e partecipare a questa settimana di offerte imperdibili, organizzando itinerari tra città grandi e piccole, scoprendo angoli nascosti e vivendo la magia delle festività natalizie in tutta Italia.

Natale a Roma, tra mercatini e luminarie

La settimana del Black Friday non delude i viaggiatori con offerte per voli e treni e non manca Italo.

Roma in inverno si trasforma in un vero spettacolo di luci e colori. Il centro storico si anima di mercatini natalizi, come quelli di Piazza Navona, dove artigianato, decorazioni e dolci tradizionali creano un’atmosfera unica. Le luminarie illuminano le piazze e le vie principali, mentre le chiese e i monumenti storici si vestono a festa, con scorci indimenticabili per chi ama passeggiare tra storia e cultura. La città offre anche eventi musicali e teatrali che arricchiscono ulteriormente l’esperienza delle festività.

Grazie ai collegamenti Italo, Roma è facilmente raggiungibile da Milano, Bologna o Firenze, rendendo semplice organizzare un weekend all’insegna del Natale senza rinunciare a comfort e velocità.

Bologna, cultura e sapori invernali

Bologna, con i suoi iconici portici e le torri medievali, diventa un piccolo gioiello durante le feste. I mercatini natalizi animano le piazze principali, offrendo prodotti artigianali, decorazioni e dolci tipici. I presepi allestiti in diverse zone della città e le installazioni luminose creano un’atmosfera calda e accogliente, perfetta per famiglie e appassionati di cultura.

Non mancano esperienze gastronomiche da vivere tra i ristoranti e le botteghe locali: tortellini, lasagne, cioccolata calda e altre specialità rendono il soggiorno ancora più memorabile. Grazie ai treni Italo, Bologna è facilmente raggiungibile da Milano o Firenze in poche ore, consentendo di sfruttare appieno le offerte Black Week per vivere un weekend natalizio ricco di sapori e tradizioni.

iStock

Parma, tra arte, gusto e feste

Parma è una città che unisce arte, storia e gastronomia e offre quindi un’esperienza natalizia elegante e raffinata. Le piazze e le vie del centro storico si illuminano con decorazioni festive, mentre i mercatini propongono prodotti tipici, dolci locali e oggetti artigianali unici. Il centro culturale della città, tra musei e chiese storiche, diventa il palcoscenico ideale per passeggiate tra arte e storia, mentre la cucina locale regala esperienze gastronomiche indimenticabili con formaggi, salumi e dolci tipici.

I treni Italo permettono di raggiungere Parma rapidamente e in modo confortevole, proponendo una soluzione perfetta per un weekend natalizio all’insegna del gusto, sfruttando le offerte dedicate ai membri Italo Più durante la Black Week.