L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e valida per viaggi dal 1° marzo al 10 maggio 2026 . La promozione include collegamenti diretti da diversi aeroporti italiani, ideali per organizzare una vacanza low cost in primavera. Noi abbiamo cercato tra le offerte scovando tre idee di viaggio perfette per spezzare la routine e dare il benvenuto alla nuova stagione.

La nuova promozione flash di Wizz Air è da prendere al volo. Solo per il 20 febbraio 2026 la compagnia aerea propone “Diventa il cavallo di fuoco” e festeggia il Capodanno cinese con sconti fino al 15% sulle tratte selezionate disponibili sul sito ufficiale o sull’app mobile. Tantissimi voli a tariffe scontate verso numerose destinazioni internazionali sono a disposizione.

Tallinn, atmosfera medievale e design nordico

Tallinn, capitale dell’Estonia, conquista i cuori dei viaggiatori con il suo centro storico perfettamente conservato, dichiarato Patrimonio UNESCO. Passeggiare tra le vie acciottolate di "Vanalinn" è come fare un tuffo nel Medioevo scoprendo torri difensive, antiche mura, piazze vivaci. Obbligatoria una tappa al belvedere della collina di Toompea da dove si ha una vista mozzafiato sul Mar Baltico.

Maggio è un periodo ideale per visitare la città: le giornate si allungano, i parchi si riempiono di verde e i caffè all’aperto animano il cuore medievale di Tallin.

Da Venezia questa meta si raggiunge comodamente e, grazie alla nuova promozione Wizz Air, il volo, andata e ritorno, viene solo 67 euro a maggio.

Marsa Alam, mare cristallino e relax sul Mar Rosso

Marsa Alam è una delle destinazioni più amate da chi è alla ricerca di sole tutto l’anno. Qui i fondali sono spettacolari e chi ama gli sport acquatici troverà un paradiso. Situata sulla costa egiziana del Mar Rosso, è famosa per la barriera corallina incontaminata, che si estende per circa 15 chilometri, perfetta per snorkeling e immersioni. Marsa Alam ospita una fauna marina incredibile: pesci pagliaccio, leone, tartarughe, barracuda e il 5% dei coralli del mondo.

Marzo è uno dei mesi migliori per visitarla: temperature piacevoli, meno affollamento e condizioni ideali per godersi le fantastiche spiagge e rilassarsi vista mare.

Partendo da Milano Malpensa, grazie alla promozione Wizz Air, è possibile raggiungere Marsa Alam a marzo e organizzare una vacanza tra relax, escursioni e giornate in barca spendendo per il volo, andata e ritorno, circa 115 euro.

Varna, spiagge dorate e storia sul Mar Nero

Varna è una delle località più interessanti della Bulgaria, affacciata sul Mar Nero e famosa per le sue lunghe spiagge sabbiose e l’atmosfera notturna vivace. Per questo viene anche considerata come la capitale estiva della Bulgaria.

Oltre al mare, la città offre siti archeologici come le Terme Romane e la Necropoli, musei (Museo Archeologico, Etnografico, Navale) e parchi affacciati sulla costa - il Sea Garden ha anche un acquario perfetto per una gita in famiglia.

Maggio rappresenta il momento perfetto per visitarla: clima mite, meno turisti e prezzi vantaggiosi. Con partenza da Roma Fiumicino è possibile scoprire una destinazione ancora poco battuta dal turismo di massa, ideale per un city break alternativo. Grazie all'offerta Wizz Air il volo a maggio viene circa 72 euro (andata e ritorno).