Offerte di primavera da non perdere: voli low cost da sogno con la promozione Wizz Air

Promozione Wizz Air per la primavera: solo oggi voli low cost da tanti aeroporti italiani verso mete di mare, capitali europee e nuove città da scoprire

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato:

iStock
La spiaggia a Marsa Alam, Egitto

La nuova promozione flash di Wizz Air è da prendere al volo. Solo per il 20 febbraio 2026 la compagnia aerea propone “Diventa il cavallo di fuoco” e festeggia il Capodanno cinese con sconti fino al 15% sulle tratte selezionate disponibili sul sito ufficiale o sull’app mobile. Tantissimi voli a tariffe scontate verso numerose destinazioni internazionali sono a disposizione.

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e valida per viaggi dal 1° marzo al 10 maggio 2026. La promozione include collegamenti diretti da diversi aeroporti italiani, ideali per organizzare una vacanza low cost in primavera. Noi abbiamo cercato tra le offerte scovando tre idee di viaggio perfette per spezzare la routine e dare il benvenuto alla nuova stagione.

