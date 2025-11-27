iStock Ragazza che viaggia da sola

Il Black Friday si conferma uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama viaggiare, e nel 2025 Booking.com rilancia con l’evento promozionale più esteso di sempre. Con sconti disponibili dal 20 novembre al 3 dicembre 2025 e validi per viaggi fino al 31 dicembre 2026, questa nuova edizione rende ancora più semplice trasformare i desideri di viaggio in realtà.

Dalle strutture ricettive ai voli, passando per autonoleggi, attrazioni, transfer e crociere, la piattaforma mette a disposizione sconti che permettono di pianificare vacanze intelligenti e accessibili. Le opzioni flessibili, come la cancellazione gratuita o la possibilità di bloccare il prezzo oggi e pagare dopo, rendono queste offerte ancora più vantaggiose per famiglie, gruppi e viaggiatori solitari.

Le offerte Black Friday 2025 di Booking

Il Black Friday 2025 di Booking porta con sé sconti eccezionali su sei principali categorie di viaggio, pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Le strutture ricettive offrono fino al 40% di sconto su una vasta selezione di alloggi: un’occasione perfetta per prenotare hotel, appartamenti o resort in tutto il mondo e assicurarsi tariffe imbattibili.

Anche gli autonoleggi diventano più convenienti, con sconti fino al 25% su veicoli selezionati, ideali per pianificare road trip indimenticabili come la Route 66 negli Stati Uniti o la Great Ocean Road australiana, entrambe in festa per il loro centenario nel 2026.

Non mancano vantaggi per chi ama vivere esperienze uniche: le attrazioni selezionate sono disponibili con sconti fino al 20%, rendendo più semplice prenotare attività rigenerative come birdwatching in Cile o floating tra i ghiacci della Finlandia artica.

Una novità importante del 2025 riguarda i transfer da/per l’aeroporto, ora in promozione con uno sconto fisso del 20%, pensato per facilitare gli spostamenti fin dal primo minuto. Anche chi vola può risparmiare grazie al 15% di sconto su una selezione di rotte aeree, mentre gli appassionati di vacanze in mare trovano nel programma Double Cruise Cash fino a 2.000 $ di credito a bordo di crociere, valido per numerose compagnie come Royal Caribbean, Carnival e Norwegian.

Queste offerte arrivano in un momento in cui, secondo le ricerche di Booking.com, molti viaggiatori italiani prevedono un aumento dei costi nel 2026: bloccare ora prezzi vantaggiosi diventa quindi una scelta strategica. Inoltre, le promozioni aiutano anche gruppi e famiglie a organizzare le vacanze senza stress, considerando che il 15% dei viaggiatori in gruppo segnala disaccordi economici come ostacolo nella pianificazione.

iStock

Viaggiare meglio con l’AI

Oltre alle promozioni, Booking.com potenzia l’esperienza di prenotazione grazie a una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, sviluppati per rendere la pianificazione più semplice e veloce.

Le Flight Search Summaries permettono di confrontare rapidamente elementi chiave dei voli, come durata, prezzo e scali. I viaggiatori possono descrivere il tipo di alloggio desiderato con un semplice testo, e i Filtri Intelligenti selezionano automaticamente le strutture ricettive più adatte alle loro esigenze. Le Review Summaries, invece, riassumono i punti principali delle recensioni degli ospiti, offrendo una panoramica immediata e affidabile.

Grazie a questi strumenti, individuare l’offerta perfetta tra voli, hotel e attrazioni richiede solo pochi clic, rendendo il Black Friday 2025 di Booking.com un’occasione ideale per organizzare in anticipo un viaggio completo e senza stress per il 2026.