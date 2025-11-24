La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Londra a Natale è pura magia

Se la vostra lista dei desideri per viaggiare durante la stagione fredda è ancora vuota o semplicemente in attesa dell’occasione giusta, questo è il momento perfetto per girare il mappamondo e prenotare! Il Black Friday di easyJet non è solo un giorno, ma si trasforma in una vera e propria settimana di offerte imperdibili, regalandovi l’opportunità di esplorare l’Europa e il Nord Africa con tariffe incredibilmente vantaggiose.

Da oggi 24 novembre 2025, fino a lunedì 1° dicembre, tenetevi pronti: ogni singolo giorno, easyJet svelerà nuove promozioni esclusive sul sito ufficiale e sull’app. La regola è semplice: le offerte sono valide solo per 24 ore e cambiano quotidianamente. La promozione di oggi prevede sconti fino al 10% su migliaia di voli!

Le tariffe scontate sono valide per volare tra il 5 dicembre 2025 e il 22 marzo 2026, coprendo così l’incanto dei mercatini di Natale più suggestivi d’Europa e i weekend invernali, fino alle prime avvisaglie della primavera. Per aiutarvi a navigare in questa settimana di opportunità e a sfruttare al meglio il Black Friday di easyJet, abbiamo selezionato tre destinazioni perfette per il periodo coperto dalle promozioni.

Da Milano Linate a Londra

Con l’offerta di easyJet, potrete volare a Londra con biglietti a partire da 17,99 euro. Ogni stagione è quella giusta per visitarla e l’inverno non fa eccezione…a patto di portare con voi l’ombrello! In questo periodo, preparatevi ad ammirare le meravigliose luminarie e non perdete Leicester Square, cuore pulsante delle feste grazie alla presenza di uno dei mercatini di Natale più famosi d’Inghilterra.

Se fa troppo freddo, approfittate delle migliori attrazioni gratuite: i musei. Con oltre 50 musei gratuiti, inclusi il British Museum e il Natural History Museum, non solo potrete immergervi nella cultura, ma troverete anche un rifugio perfetto per sfuggire alle temperature e alla pioggia imprevedibile.

Da Napoli ad Alicante

Se al freddo preferite temperature meno rigide, raggiungete Alicante con biglietti a partire da 23,99 euro. Situata sulla costa orientale della Spagna, questa città gode di inverni miti e di giornate ricche di sole. Oltre alle sue famose spiagge, Alicante offre diverse attività perfette per i mesi più freschi. Per tutto dicembre e l’inizio di gennaio, la città si anima con un’atmosfera natalizia incantevole. Inoltre, il clima temperato è perfetto per esplorare la natura circostante: le montagne vicine offrono incredibili opportunità di escursioni, viste mozzafiato e alcuni dei sentieri più belli della regione.

Da Milano Malpensa ad Amburgo

Infine, da Milano Malpensa potete raggiungere Amburgo con voli a partire da 15,99 euro. Si tratta di una città che in inverno offre un fascino inaspettato, trasformandosi nella meta perfetta per una fuga di un weekend. La stagione fredda è l’occasione ideale per scoprire la sua straordinaria scena dedicata ai caffè e alle pasticcerie, considerata una delle migliori in Germania. Il clima invernale fornisce la scusa perfetta per rifugiarsi ed esplorare questi accoglienti locali.

Per un’esperienza unica, Amburgo ospita anche uno dei planetari più antichi e visitati al mondo, il Planetarium, con spettacoli che incantano grandi e piccini. Infine, è considerata l’epicentro della birra artigianale tedesca: i suoi birrai sono noti per la loro volontà di sperimentare, superando per innovazione anche la più nota Berlino.