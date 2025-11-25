Il Black Friday dei viaggi è partito e quest’anno si presenta come una piccola rivoluzione: offerte diffuse, tra cieli e binari, promozioni che coprono mezzo mondo (fino all’Australia!) e occasioni che rendono le grandi partenze molto più raggiungibili. Con tratte scontate verso mete esotiche, tariffe agevolate su rotte a lungo raggio e bonus sui programmi fedeltà, questa settimana di novembre è una porta spalancata verso nuove stagioni di esplorazioni.
Le compagnie stanno spingendo forte e dietro ogni offerta si nascondono itinerari possibili: isole tropicali, città da giganteschi grattacieli, destinazioni lontane che tornano a essere desideri concreti. Non solo nei cieli: anche gli amanti dei viaggi su rotaie non resteranno delusi.
Indice
Le promozioni voli Black Friday
Gli sconti di Singapore Airlines
Durante il Black Friday, Singapore Airlines propone tariffe verso Phuket a partire da 599 euro, con sconti fino al 20% su diverse rotte asiatiche. L’offerta è valida per chi sogna il Sud-Est Asiatico durante i mesi invernali, con giornate luminose, cieli limpidi e la calma tropicale che fa dimenticare il freddo europeo. Destinazioni perfette, insomma, per chi sogna una bella e confortante fuga al caldo.
Qatar Airways, Black Friday verso Australia e Bangkok
Qatar Airways propone una campagna Black Friday attiva fino al 2 dicembre, con tariffe vantaggiose da Milano verso Australia e Bangkok. Un’occasione per chi vuole affrontare grandi distanze senza spendere troppo. L’Australia in questo periodo offre le sue spiagge dorate, natura intensa e città animate da eventi “estivi”, un mix che rende il viaggio lungo più accessibile e conveniente.
ANA, Black Friday Milano-Tokyo
ANA celebra il primo anno del collegamento Milano-Tokyo Haneda con un’offerta Black Friday che va oltre il semplice sconto. Chi acquista un biglietto in Economy fino al 31 gennaio 2026 può aggiungere uno stopover a Tokyo senza costi aggiuntivi sui voli interni. L’ideale per scoprire regioni meno conosciute come Tohoku, Kyushu o Okinawa, approfittando di dicembre e gennaio per un Giappone invernale più intimo, tra onsen fumanti e paesaggi innevati.
La Compagnie, Black Friday per New York
La Compagnie lancia il suo “Blu Friday”: biglietti Business da Milano a New York a 1.450 euro, validi dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Sedili full-flat, Wi-Fi e servizio curato rendono questo prezzo raro per chi vuole vivere l’inverno newyorkese tra luci festive, mercatini, pattinaggio e atmosfere cinematografiche.
Cathay Pacific, Black Friday Asia e Oceania
Cathay Pacific propone uno sconto di 150 euro a persona, valido dal 28 novembre al 7 dicembre, su rotte che collegano Cina, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda. L’offerta è applicata su tutte le classi di servizio e permette di pianificare viaggi dalla primavera all’estate verso alcune delle mete asiatiche e oceaniche più amate dai viaggiatori italiani.
EasyJet, voli low cost in Europa
EasyJet aggiorna le sue promozioni ogni giorno: Milano Malpensa-Rabat-Salé da 23,49 euro a gennaio 2026, Linate-Bruxelles da 19,99 euro, Malpensa-Barcellona da 14,99 euro a dicembre 2025, Malaga da 19,99 euro a gennaio e altri voli per Zurigo e Francoforte. Ogni 24 ore una destinazione diversa, uno sconto nuovo e la possibilità di scegliere tra city break economici in Europa.
Ryanair e la sua offerta lampo Black Friday
Ryanair propone uno sconto del 15% su prenotazioni entro il 26 novembre 2025 per viaggi tra il 18 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 (escluso periodo natalizio). Perfetto per chi vuole approfittare delle feste senza affrontare picchi di prezzo, con mete ideali per fughe invernali come Sofia, Budapest e Praga.
Wizz Air, Black Friday con voli low cost
Fino al 25 novembre, Wizz Air offre voli a partire da 19,99 euro, utilizzabili fino al 31 gennaio, anche durante weekend e festività. Tra le destinazioni più richieste ci sono città ideali per i mercatini di Natale come Cracovia, Praga e Budapest.
Vueling e il Black Friday in Europa
La Black Week di Vueling propone sconti fino al 30%, validi per acquisti dal 24 al 30 novembre 2025 e viaggi dal 15 dicembre 2025 al 30 settembre 2026. Perfetto per pianificare weekend ravvicinati o piccole pause in città europee molto richieste come Ibiza, Barcellona e Parigi.
Treni: Italo e Trenitalia, Black Friday su rotaia
Italo parte con un +50% di punti Italo Più per chi acquista un biglietto dall’app entro le 10 del mattino, con viaggi utilizzabili dal 7 gennaio. Trenitalia offrirà promozioni analoghe, consentendo di accumulare punti, ottenere upgrade e approfittare di offerte speciali sui treni. Un’occasione per viaggiare su rotaia con sconti e vantaggi extra senza spendere di più.