Il Black Friday dei viaggi è partito e quest’anno si presenta come una piccola rivoluzione: offerte diffuse, tra cieli e binari, promozioni che coprono mezzo mondo (fino all’Australia!) e occasioni che rendono le grandi partenze molto più raggiungibili. Con tratte scontate verso mete esotiche, tariffe agevolate su rotte a lungo raggio e bonus sui programmi fedeltà, questa settimana di novembre è una porta spalancata verso nuove stagioni di esplorazioni.

Le compagnie stanno spingendo forte e dietro ogni offerta si nascondono itinerari possibili: isole tropicali, città da giganteschi grattacieli, destinazioni lontane che tornano a essere desideri concreti. Non solo nei cieli: anche gli amanti dei viaggi su rotaie non resteranno delusi.

Le promozioni voli Black Friday

Gli sconti di Singapore Airlines

Durante il Black Friday, Singapore Airlines propone tariffe verso Phuket a partire da 599 euro, con sconti fino al 20% su diverse rotte asiatiche. L’offerta è valida per chi sogna il Sud-Est Asiatico durante i mesi invernali, con giornate luminose, cieli limpidi e la calma tropicale che fa dimenticare il freddo europeo. Destinazioni perfette, insomma, per chi sogna una bella e confortante fuga al caldo.

Qatar Airways, Black Friday verso Australia e Bangkok

Qatar Airways propone una campagna Black Friday attiva fino al 2 dicembre, con tariffe vantaggiose da Milano verso Australia e Bangkok. Un’occasione per chi vuole affrontare grandi distanze senza spendere troppo. L’Australia in questo periodo offre le sue spiagge dorate, natura intensa e città animate da eventi “estivi”, un mix che rende il viaggio lungo più accessibile e conveniente.

ANA, Black Friday Milano-Tokyo

ANA celebra il primo anno del collegamento Milano-Tokyo Haneda con un’offerta Black Friday che va oltre il semplice sconto. Chi acquista un biglietto in Economy fino al 31 gennaio 2026 può aggiungere uno stopover a Tokyo senza costi aggiuntivi sui voli interni. L’ideale per scoprire regioni meno conosciute come Tohoku, Kyushu o Okinawa, approfittando di dicembre e gennaio per un Giappone invernale più intimo, tra onsen fumanti e paesaggi innevati.

La Compagnie, Black Friday per New York

La Compagnie lancia il suo “Blu Friday”: biglietti Business da Milano a New York a 1.450 euro, validi dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Sedili full-flat, Wi-Fi e servizio curato rendono questo prezzo raro per chi vuole vivere l’inverno newyorkese tra luci festive, mercatini, pattinaggio e atmosfere cinematografiche.

Cathay Pacific, Black Friday Asia e Oceania

Cathay Pacific propone uno sconto di 150 euro a persona, valido dal 28 novembre al 7 dicembre, su rotte che collegano Cina, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda. L’offerta è applicata su tutte le classi di servizio e permette di pianificare viaggi dalla primavera all’estate verso alcune delle mete asiatiche e oceaniche più amate dai viaggiatori italiani.

EasyJet, voli low cost in Europa

EasyJet aggiorna le sue promozioni ogni giorno: Milano Malpensa-Rabat-Salé da 23,49 euro a gennaio 2026, Linate-Bruxelles da 19,99 euro, Malpensa-Barcellona da 14,99 euro a dicembre 2025, Malaga da 19,99 euro a gennaio e altri voli per Zurigo e Francoforte. Ogni 24 ore una destinazione diversa, uno sconto nuovo e la possibilità di scegliere tra city break economici in Europa.

Ryanair e la sua offerta lampo Black Friday

Ryanair propone uno sconto del 15% su prenotazioni entro il 26 novembre 2025 per viaggi tra il 18 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026 (escluso periodo natalizio). Perfetto per chi vuole approfittare delle feste senza affrontare picchi di prezzo, con mete ideali per fughe invernali come Sofia, Budapest e Praga.

Wizz Air, Black Friday con voli low cost

Fino al 25 novembre, Wizz Air offre voli a partire da 19,99 euro, utilizzabili fino al 31 gennaio, anche durante weekend e festività. Tra le destinazioni più richieste ci sono città ideali per i mercatini di Natale come Cracovia, Praga e Budapest.

Vueling e il Black Friday in Europa

La Black Week di Vueling propone sconti fino al 30%, validi per acquisti dal 24 al 30 novembre 2025 e viaggi dal 15 dicembre 2025 al 30 settembre 2026. Perfetto per pianificare weekend ravvicinati o piccole pause in città europee molto richieste come Ibiza, Barcellona e Parigi.

Treni: Italo e Trenitalia, Black Friday su rotaia

Italo parte con un +50% di punti Italo Più per chi acquista un biglietto dall’app entro le 10 del mattino, con viaggi utilizzabili dal 7 gennaio. Trenitalia offrirà promozioni analoghe, consentendo di accumulare punti, ottenere upgrade e approfittare di offerte speciali sui treni. Un’occasione per viaggiare su rotaia con sconti e vantaggi extra senza spendere di più.