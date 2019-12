Vueling: due giorni di offerte per volare fino al 15 giugno

editato in: da

Ci sono tanti motivi per cui concedersi una vacanza prima dell’estate. A volte c’è bisogno di staccare un po’ dai frenetici ritmi lavorativi di tutti i giorni, e un bel weekend rilassante è quanto di meglio possa esistere. Oppure si desidera approfittare di qualche offerta speciale per godersi qualche giorno di riposo senza spendere troppo.

Ed è proprio per questo che la promozione di Vueling è così interessante: la compagnia aerea low cost propone voli scontati ai propri passeggeri, per regalare loro un’esperienza magnifica. Con la sua offerta imperdibile, potrete viaggiare a partire da appena 24,99 euro verso tutte le destinazioni europee del suo network. L’iniziativa è valida per tutti i voli diretti prenotabili sul sito ufficiale della compagnia in partenza tra il 2 gennaio e il 15 giugno 2020. Ma dovrete affrettarvi: la promozione scade il 19 dicembre 2019, quindi rimane poco tempo per approfittarne.

Di occasioni sensazionali ce ne sono a non finire, avete solo l’imbarazzo della scelta. Potete pensare ad un bel fine settimana primaverile da trascorrere in qualche splendida capitale europea: che ne dite di Bordeaux? L’affascinante cittadina francese regala paesaggi davvero spettacolari, e una passeggiata sulle rive della Garonna ammirando le meraviglie del lungofiume – oggi Patrimonio dell’UNESCO – è un’esperienza che potrete annoverare tra le più belle della vostra avventura in vacanza.

Se invece volete concedervi un viaggio romantico, magari in occasione di San Valentino, potete sorprendere il vostro partner con qualcosa di davvero speciale. Oltre alla sempiterna Parigi, simbolo per eccellenza dell’amore, ci sono molte altre destinazioni che vi aspettano. Come ad esempio Alicante, piccolo centro portuale spagnolo dall’aria decisamente allegra. Tra le sue viuzze, dove si affollano casette colorate, potrete godere di profumi e sapori unici al mondo. E arrampicandovi verso il castello medievale di Santa Barbara, avrete una spettacolare vista sulla costa mediterranea.

Naturalmente, in vista dell’estate, potete iniziare a prepararvi per una vacanza all’insegna del sole e del divertimento. Anche in questo caso ci sono molte scelte a vostra disposizione. Ibiza è senza dubbio la meta perfetta: di giorno, splendide spiagge e acque cristalline dove tuffarsi e godere di un po’ di relax. Di notte, decine di locali pronti a regalarvi grandi emozioni e tanta allegria. Che siate da soli o in compagnia, l’isola spagnola saprà sorprendervi e affascinarvi.