Fonte: iStock Veduta di Ancona

Spesso messa in secondo piano rispetto a tante altre destinazioni del nostro Paese, Ancona è un capoluogo che sa sorprendere da vari punti di vista. Sapevate, per esempio, che è una delle città d’Italia in cui si può assistere sia all’alba che al tramonto sul mare? Essa, infatti, è adagiata su un promontorio che guarda il Mare Adriatico, condizione che permette un cambio di luce e colore a ogni ora. Una vera e propria magia, che poi si va a riflettere sulle pietre antiche dei suoi tanti monumenti storici, tutti da visitare.

Cosa vedere ad Ancona

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Ancona è che è una città che va assaporata a passo lento, in quanto essa è in grado di svelarsi piano piano. Il profumo di salsedine è ovunque e, passo dopo passo, è impossibile non percepire il suo carattere fiero di porto antico, ma anche un cuore nascosto tra colli verdi, scorci inaspettati e storie millenarie. Il centro storico di Ancona, infatti, sembra quasi un labirinto di stradine medievali, piazze affascinanti ed edifici storici che danno la sensazione di viaggiare nel tempo, passando da un’epoca all’altra.

Duomo di San Ciriaco

Tra le attrazioni da non perdere assolutamente ad Ancona c’è il suo Duomo di San Ciriaco, che sorge fiero sulla cima del Colle Guasco, nell’esatto punto in cui in passato si ergeva l’acropoli dell’antica città greca di Ankon. Edificato tra il XI e il XIII secolo, si presenta come un magnifico esempio di architettura romanica con influenze bizantine.

Il visitatore non può che rimanere colpito dalla sua facciata in pietra bianca e rosata, su cui si appoggia un elegante portale gotico sormontato da un protiro sostenuto da due leoni stilofori. Suggestivo è anche l’interno, a pianta a croce greca, pieno di capitelli scolpiti e archi a tutto sesto e dove sono custodite le reliquie di San Ciriaco, santo patrono della città. Ma non è finita qui, perché delle meraviglie si trovano anche nei suoi “sotterranei”, in cui sono conservati i resti di un tempio dorico dedicato alla Venere Euplea.

Fonte: iStock

Porto Antico e Arco di Traiano

Non può di certo mancare una passeggiata al porto antico di questa città marchigiana, che è uno dei pochi dell’Adriatico rivolto a ovest, tanto da potersi sentire avvolti da un’atmosfera unica. Ed è proprio camminando da queste parti che si incontra uno dei suoi simboli più suggestivi: l’Arco di Traiano. Costruito nel 115 d.C. in onore dell’imperatore Traiano, è alto circa 18 metri e interamente in marmo greco.

Assolutamente ben conservato, racchiude tutta la vocazione marittima di Ancona, città che ha sempre guardato al mare come via di scambio, cultura e identità. Alle sue spalle si estende la banchina storica del porto, un luogo dove si può passeggiare respirando secoli di storia.

Parco del Cardeto

Chi vuole concedersi un momento di relax immerso nella natura non può assolutamente perdersi il Parco del Cardeto, che si trova in posizione panoramica a ridosso del centro storico. I viaggiatori possono camminare tra i suoi tanti sentieri, che trasmettono l’emozione di trovarsi lontano dalla città, anche se Ancona brulica di vita tutta intorno.

Tra i suoi prati si incontrano persino luoghi evocativi, come il Cimitero Ebraico Antico, uno dei più importanti d’Italia, e il Campo degli Inglesi, datato luogo di sepoltura militare britannico della Prima Guerra Mondiale.

Museo Archeologico Nazionale delle Marche

Tra i vicoli del centro storico, una delle tappe da fare è il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, ospitato all’interno del seicentesco Palazzo Ferretti, uno degli edifici nobiliari più belli della città. Gli amanti della storia e della cultura qui avranno un bel po’ da fare, perché tra le sue mura contiene collezioni che raccontano la storia regionale, dalla preistoria all’epoca romana.

Tra i reperti più impressionanti per antichità e fascino ci sono, per esempio, il cranio del cacciatore paleolitico di Frasassi e le straordinarie tombe picene.

Pinacoteca Civica “Francesco Podesti”

All’interno del raffinato Palazzo Bosdari, tra sale eleganti e luci soffuse, prende vita la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti”, un luogo silenzioso (pur essendo nel bel mezzo del centro storico) che si rivela uno scrigno d’arte pieno di secoli di pittura marchigiana, italiana e veneziana.

Chiesa di Santa Maria della Piazza

Da non perdere è anche la Chiesa di Santa Maria della Piazza, uno degli edifici più antichi della città. Situata in Piazza Santa Maria, risale al X secolo ed è stata edificata su una precedente struttura paleocristiana. Si presenta con una facciata dalle linee sobrie e solide, con marmo bianco e pietra arenaria, porte in bronzo magnificamente decorate e un rosone centrale che cattura subito l’attenzione. L’interno è diviso in tre navate, ed è arricchito da affreschi e opere d’arte di grande valore.

Corso Garibaldi

Corso Garibaldi è una delle arterie principali del centro storico, il luogo più indicato per chi è in cerca di tantissime occasioni per lo shopping ma anche di graziosi caffè e ristoranti. La verità, tuttavia, è che camminando in questa strada si incontrano anche diversi punti di interesse che da soli valgono il viaggio:

Palazzo degli Anziani : magnifico edificio in stile rinascimentale che ospita alcune delle collezioni d’arte della città;

: magnifico edificio in stile rinascimentale che ospita alcune delle collezioni d’arte della città; Piazza del Plebiscito: una delle principali, sede del Teatro delle Muse e di altre importanti istituzioni culturali;

una delle principali, sede del Teatro delle Muse e di altre importanti istituzioni culturali; Chiesa di San Francesco alle Scale : famosa per la sua suggestiva facciata e il suo interno riccamente decorato;

: famosa per la sua suggestiva facciata e il suo interno riccamente decorato; Porta Pia: una delle antiche porte cittadine, un punto di ingresso storico al centro.

Passetto e scalinata monumentale

Il Passetto è una delle splendide spiagge di Ancona, un angolo della città dove il mare e la terra si incontrano. Ci troviamo a poca distanza dal centro storico e si distingue per i suoi ciottoli, per la bellezza naturale e per l’atmosfera tranquilla. Ma non è tutto, perché il Passetto si rivela anche un punto panoramico da cui ammirare una vista spettacolare sulla città e sull’orizzonte del Mare Adriatico.

Ed è proprio qui che prende vita una scalinata monumentale di ben 96 gradini. Costruita nel 1930, è un capolavoro di architettura e rappresenta una sorta di percorso simbolico che invita a scendere lentamente verso il mare, mentre si ammira un panorama emozionante. In cima alla scalinata, inoltre, si trova il Monumento ai Caduti che aggiunge un tocco storico e culturale al paesaggio naturale.

Fonte: iStock

Spiaggia di Mezzavalle e Portonovo

La Spiaggia di Mezzavalle e Portonovo si distinguono per essere due dei luoghi naturali più incantevoli di Ancona. La prima si caratterizza per la presenza di natura incontaminata e acque cristalline. Si trova lungo il Promontorio del Conero ed è circondata da alte scogliere di calcare bianco che la proteggono dal vento. Sorge, inoltre, a pochi passi da un’altra meraviglia naturale della città: il Trave di Ancona.

Non è di certo meno interessante Portonovo, località che permette di scorgere uno dei panorami più incredibile e fotografati della Riviera del Conero. Parliamo quindi di una vera e propria baia naturale, ma anche di un paese estremamente affascinante grazie alle sue case in pietra che si affacciano sulla spiaggia, fatta di ghiaia fine e meno affollata rispetto ad altre località turistiche.

Cosa fare ad Ancona

La città di Ancona offre anche la possibilità di dedicarsi a una grande varietà di esperienze, che spaziano dalla cultura alla natura, dalla storia alla gastronomia: