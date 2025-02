Metro di Chicago: le linee e le informazioni da sapere per girare la città

Come funziona la metro di Chicago? Una guida su come spostarsi nella metropoli del MidWest per sognare con il suo skyline

Fonte: iStock La metro di Chicago, con linee a cielo aperto

Il suo skyline è uno dei più conosciuti e amati al mondo, con una bellezza architettonica moderna tutta da scoprire, il blues da ascoltare nei locali e una cultura che sorprende: Chicago, negli Stati Uniti, è la metropoli del MidWest. Ed è una città che puoi girare facilmente con i mezzi, dopo aver dato un’occhiata a tutte le informazioni utili sulla metro di Chicago: scopriamo tutto.

Come funziona la metro di Chicago?

Fonte: iStock

La “L”, ovvero “elevated”: così viene chiamata la metro di Chicago, tra i sistemi di trasporto pubblici più efficienti in America (è il quarto sistema di trasporto rapido più grande sul territorio, oltre a essere la metro più trafficata dopo New York e Washington). Attiva ben 24 ore al giorno, in particolare per quanto concerne la linea rossa e blu, rientra anche tra i servizi di trasporto più antichi delle Americhe: il primato va alla linea elevata di New York. Una delle particolarità di questa metro è che viaggia perlopiù in superficie, quindi possiamo osservare i treni direttamente in città (sì, sono tra le attrazioni da vedere a Chicago, anche se non prendiamo la metro).

Un’altra cosa da sapere è che la metro di Chicago è profondamente legata alla città stessa in quanto ne ha accelerato la crescita: le sue linee di trasporto sono 8, e alcuni tracciati seguono un percorso a cielo aperto (in realtà per la maggior parte). Questo sistema è talmente efficiente e avanzato che è stato addirittura votato dalla popolazione come tra le “sette meraviglie di Chicago”. La Windy City (si chiama così a causa dei venti e del clima della metropoli) sa sempre come sorprendere.

Le linee della metro di Chicago

La “L” offre un servizio continuativo, attivo dunque 24 ore al giorno ma naturalmente la frequenza delle fermate può variare in base al periodo o alle festività. Le corse rimangono comunque abbastanza frequenti e di solito avvengono in un range di tempo che va da 7 a 10 minuti: possono tuttavia arrivare fino a 15 minuti verso il tramonto e alla sera. Come anticipato le linee sono 8, e di seguito ne diamo una panoramica:

Linea rossa : North Side Main Line, State Street subway e Dan Ryan. Questa linea è la più trafficata, con quasi 235mila passeggeri al giorno. Dal capolinea di Howard arriva fino al confine meridionale della metropoli. È attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

: North Side Main Line, State Street subway e Dan Ryan. Questa linea è la più trafficata, con quasi 235mila passeggeri al giorno. Dal capolinea di Howard arriva fino al confine meridionale della metropoli. È attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; Linea azzurra : O’Hare, Milwaukee-Dearborn Subway e Congress. Il suo tracciato è lungo 43 km e si estende dall’Aeroporto Internazionale di Chicago-O’Hare;

: O’Hare, Milwaukee-Dearborn Subway e Congress. Il suo tracciato è lungo 43 km e si estende dall’Aeroporto Internazionale di Chicago-O’Hare; Linea marrone , conosciuta anche come Ravenswood Line: Kimball, Albany Park e il Loop nel centro della metropoli;

, conosciuta anche come Ravenswood Line: Kimball, Albany Park e il Loop nel centro della metropoli; Linea verde : Lake Street ed Englewood-Jackson Park;

: Lake Street ed Englewood-Jackson Park; Linea arancione , nota come Line Midway: dall’Aeroporto al Loop, quindi collega il centro;

, nota come Line Midway: dall’Aeroporto al Loop, quindi collega il centro; Linea rosa : Cermak e Paulina Connector. Corre parzialmente sui binari della Green Line;

: Cermak e Paulina Connector. Corre parzialmente sui binari della Green Line; Linea viola : Shuttle Evanston ed Evanston Express. Da Linden al Loop, nelle ore di punta;

: Shuttle Evanston ed Evanston Express. Da Linden al Loop, nelle ore di punta; Linea gialla, o Skokie Swift: un tracciato di soli 8 km (con progetti in corso per espanderla), che collega Skokie alla Red e Purple Line.

Quanto costa la metro di Chicago?

Quali sono i costi della metro di Chicago? Abbiamo la possibilità di scegliere tra diverse alternative: per esempio possiamo puntare al cosiddetto Ventra Ticket, che torna utile per chi si trattiene per pochi giorni a Chicago e le corse costano all’incirca 2,50$. Possiamo tuttavia valutare la Ventra Cards per soggiorni più lunghi e ricaricare la carta valutando l’acquisto di un biglietto singolo o un pass giornaliero. Infine possiamo sempre acquistare un biglietto singolo senza card al costo di 3$.