I villaggi cinesi considerati i “Borghi più belli della Terra”

Sapevate che esiste l’associazione dei “ Borghi più belli della Terra” , il cui vero nome è “Les plus beaux Villages de la Terre”? Si tratta di una federazione nata nell’ormai lontano 2012, anno in cui 5 associazioni nazionali hanno deciso di condividere un progetto di cooperazione internazionale. E quest’anno c’è una grande novità, entra a farne parte anche la Cina e con più di 50 graziosi villaggi.

Les plus beaux Villages de la Terre

Entrare a far parte di questa federazione è assai importante perché permette di rafforzare e diffondere in tutto il mondo i principi e i valori che questi luoghi condividono. Ovviamente il nostro Pese è presente e con più di 348 borghi che, come ben sappiamo, sono uno più suggestivo dell'altro.

Ci sono poi tantissime altre realtà europee coma la Spagna, la Francia e il Belgio, così come Paesi che fanno parte di altri continenti tra cui il Libano e il Giappone. E ora si è aggiunta anche la Cina, portando il totale dei "Borghi più belli della Terra" a più di 900.

I villaggi cinesi più belli

Parlare di tutti i villaggi cinesi che sono entrati di diritto in questa federazione è pressoché impossibile. Noi ne abbiamo scelti alcuni a partire da Ping Yao, un antichissimo e piccolo paesino - sempre per gli standard cinesi - dove ammirare interessanti monumenti come le sue alte mura, i templi confuciani e le residenze delle diverse famiglie reali.

Incredibile è l'atmosfera da cui è avvolto: le strade sono costellate di lanterne rosse che durante la sera illuminano tutta la città rendendola particolarmente romantica.

Davvero sorprendete è e Xijiang Qianhu Miaozhai, un villaggio che si fa particolarmente amare per la sua bizzarra conformazione: strati su strati di case costruite con palafitte di legno prendono vita sul fianco di una collina lambita dalle placide acque del fiume Baishui. La luce del sole fa risplendere intensamente le pareti di legno rosso durante il giorno, mentre la sera il fumo dai camini crea una specie di cintura bianca intorno alla maestosa altura ai piedi della quale si trova il villaggio.

È parte dei "Borghi più belli della Terra" anche Lu Lang, un villaggio della Regione Autonoma del Tibet, il cui nome significa "valle del re dei draghi". Situato a più di 3.300 metri sul livello del mare, offre al visitatore foreste, praterie e piccole casette con tetti, cortili e staccionate in legno. Un posto in cui sembra che il tempo si sia veramente fermato e che, senza ombra di dubbio, incanta chiunque vi ci metta piede.

L'ultimo villaggio - ma ci teniamo a ricordare che le realtà cinesi che ora fanno parte dell'associazione sono più di 50 - si chiama Hemu. Un nome cortissimo ma che in verità nasconde tante cose interessanti come, per esempio, il fatto che è il villaggio dei cowboy cinesi. Per quale motivo? Perché i suoi abitanti sembrerebbero essere discendenti diretti delle truppe di Genghis Khan, che passarono da queste parti durante le campagne di conquista della Terra di Mezzo.

Situato tra i monti Altai, sorge in una pittoresca vallata attraversata dal fiume Hemu che, a poca distanza, si mescola con il fiume Kanas. Un luogo davvero misterioso e avvolto dalla natura.