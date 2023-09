Tempo di vendemmie: tutte le esperienze da fare in vigna e in cantina

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Nelle campagne italiane, con l’arrivo dell’autunno, si entra nel vivo di una tradizione secolare, che ci riporta indietro ai tempi dei nonni, ai riti semplici e autentici, dal profumo e dal sapore inconfondibili: è la vendemmia, con la sua atmosfera bucolica che oggi è possibile vivere e sperimentare come veri vignaioli grazie alle numerose esperienze proposte in vigna e in cantina.

La nostra selezione.

Ospitalità fra i vigneti del Collio

Iniziamo il viaggio alla scoperta della cultura della vite e del vino da Capriano del Friuli, nel cuore della pregiata area vinicola del Collio, dove Marco Simonit e Pierpaolo Sirch (classe 1966, friulani, soci e amici da una vita) hanno da poco aperto l’ACCADEMIA Vine Lodge, elegante Country Hotel che porta la firma di SIMONIT&SIRCH, i Maestri di potatura richiesti nei vigneti dalle più famose Maison italiane e internazionali.

Immerso nel verde di un ampio parco, con 12 stanze, un bel porticato e una straordinaria prima colazione gourmet con prodotti del territorio, è un luogo d’incontro aperto a tutti, in particolare alla gente di vigna e ai wine lovers, che qui trovano non soltanto un accogliente hotel dall’ambiente rilassato e informale, ma possono anche vivere “esperienze glocal” con i Vine Master Pruners.

Infatti, per gli ospiti vengono organizzate verticali di vini prestigiosi, collegamenti on line con importanti Maison internazionali abbinate a degustazioni dei loro vini, corsi di cucina con noti chef, pic-nic fra le vigne, visite esclusive con degustazioni nelle più rinomate cantine del Collio e dei Colli Orientali o da piccoli produttori agroalimentari di nicchia, esperienze in vigna e con agricoltori della zona e anche corsi di potatura residenziali di successo.

Castello di Butrio, la destinazione olistica

Ancora in Friuli, tra le colline dei Colli Orientali, troviamo Castello di Butrio, tenuta di 38 ettari risalente al Seicento nonché destinazione olistica che offre esperienze immersive tra la produzione vitivinicola e l’ospitalità.

Oggi gestita da Alessandra Felluga e dalle figlie Maria Vittoria, Michela e Maria Eugenia, a seguito di un accurato restyling, ha acquisito nuova freschezza dando vita a un boutique hotel dotato di 16 camere, ciascuna arredata in modo originale, piscina esterna, palestra e sauna.

Sulla cima della collina Pampinutta (da “pampino”, la foglia della vite), ha il suo cuore pulsante nei vigneti storici da cui derivano etichette pluripremiate tra cui bianchi freschi e minerali quali MonBlanc, Ribolla Gialla, Chardonnay, Friulano, Sauvignon e Pinot Grigio, e rossi intensi e profondi come, Refosco, Merlot, e Pignolo.

Non mancano degustazioni e aperitivi in vigna nel magnifico contesto naturalistico che abbraccia l’azienda di cui fa parte anche l’Agriturismo Tra le Vigne.

Tempo di brindare in Trentino

Con l’arrivo del primo autunno, la Vallagarina e tutta la provincia di Trento invitano gli appassionati di vino, cibo e natura a partecipare a imperdibili eventi che porteranno a conoscere le meraviglie della stagione delle vendemmie e del foliage.

Uno di questi è “La Vigna Eccellente. Ed è subito Isera” a Isera, Città del Vino, dove il grande protagonista sarà il Marzemino, vino rosso gentile simbolo del territorio e tra i vitigni testimonial del Trentino, al centro di visite e degustazioni, ma vi sarà spazio anche per assaggi musicali, concerti all’alba, percorsi tra i vigneti su un trenino, trekking panoramici e visite guidate tra i giardini e i palazzi storici di Isera.

Invece, ogni fine settimana di ottobre andrà in scena l’itinerante “DiVin Ottobre“, ideale tour della provincia con l’obiettivo di offrire un variegato calendario di opportunità ed eventi: uno stuzzicante menù che prevede passeggiate, aperitivi, degustazioni guidate, visite nelle cantine e nei vigneti a vendemmia appena conclusa.

Rosignano Monferrato, Vendemmia in Arte 2023

Siamo in una terra vinicola per l’eccellenza, il Monferrato, parte del sito UNESCO “Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”: qui, nel cuore del borgo di Rosignano Monferrato, il 1 ottobre va in scena la XXVIII edizione di “Vendemmia in Arte” che ne trasforma le piazze e le vie in un palcoscenico di enogastronomia, cultura e artigianato.

Ad allietare la giornata, il villaggio del gusto, il villaggio dei vignaioli, spettacoli, intrattenimento, eventi artistici, passeggiate tra gli infernot, le rinomate cantine rosignanesi patrimonio UNESCO, la realizzazione di un’opera di street art a cura del collettivo artistico MostraMi, il vernissage della mostra Riti Di-Vini a cura di Gabriella Anedi e Vino con la Masterclass Signor Grignolino, il vino preferito da Casa Savoia, condotta dal sommelier Guido Invernizzi.

La Collina dei Ciliegi e la Vendemmia Experience

A pochi chilometri dal centro di Verona, fondata nel 2010 da Massimo Gianolli, imprenditore della finanza con salde radici in Valpantena, la Collina dei Ciliegi si sviluppa su 56 ettari in

regime rigorosamente BIO, di cui 31 a vigneto in corpo unico.

Insieme al suo eco resort Ca’ del Moro Wine Retreat, firma un palinsesto, anche emozionale, di eventi ispirati alla natura e al vino: degustazioni con prelievi da botte delle annate di

Amarone “Ciliegio” in affinamento, oppure con prelievi direttamente da vasca delle più recenti vinificazioni a bacca bianca e rossa, le “verticali” di Amarone e di Riserve di Amarone di varie

annate, le masterclass comparative tra i vini prodotti da La Collina dei Ciliegi e i vini francesi di prestigiose maison di Borgogna e di Bordeaux.

Estate esclusiva a Vallepicciola

Nel paesino toscano di Castelnuovo Berardenga, non lontano da Siena, l’azienda vitivinicola Vallepicciola, realtà d’eccellenza nel cuore del Chianti Classico con i suoi 107 ettari, offre la possibilità di sperimentare esperienze esclusive come la WineSafari Experience a bordo di una Jeep e la Collectors Experience, a piedi, tra le vigne.

In particolare, la Wine Safari Experience (di due ore e mezza) inizia con un suggestivo tour in Jeep di circa trenta minuti alla scoperta dei 107 ettari di vigneti della cantina e prosegue con la visita alle sale di fermentazione, di invecchiamento e alla spumanteria.

Conclusa la visita, prende il via la degustazione: sette etichette di punta da degustare insieme a ricchi taglieri con formaggi, salumi, pane e focacce, tutti prodotti freschi, stagionali e del territorio.

La Collectors Experience, invece, è una piacevole visita guidata che si svolge tra i filari, prima, passeggiando al sole e godendosi il panorama circostante, e in una visita della cantina, alla scoperta della sala di fermentazione, di invecchiamento e della zona dedicata alla spumantizzazione. A fine visita, gli ospiti possono godersi una ricca degustazione con 4 calici di vino abbinati a formaggi locali e olio extra vergine di oliva, sempre di produzione di Vallepicciola.