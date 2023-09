Cantine aperte e vendemmia 2023: come e dove diventare vignaioli in Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Vendemmia in Italia: gli appuntamenti imperdibili

C’è qualcosa di magico che accade intorno a noi con l’arrivo di settembre, quando la natura porta in scena il suo ultimo e grandioso spettacolo prima di ritirarsi in un lungo riposo. È la bellezza dell’autunno che esplode e si diffonde, tingendo di meraviglia le strade, i quartieri e le città di tutto il mondo con infinite sfumature di rosso, giallo e arancione.

È tempo di foliage, di passeggiate nei boschi e nei parchi, di esplorazioni sensazionali nella natura. Non solo foglie che danzano nel vento, ma anche primizie e frutti di stagione che nascono dalla terra e dagli alberi. Settembre è anche il tempo della vendemmia: la raccolta dell’uva, che varia di regione in regione e che può estendersi fino a novembre, è un invito a riscoprire la bellezza del mondo che abitiamo in prima persona.

Grazie ai numerosi eventi che si snodano nel nostro Paese da nord a sud, tra cantine aperte e vendemmie, è possibile diventare vignaioli per un giorno. Ecco gli appuntamenti imperdibili in Italia.

Vignaioli per un giorno in Piemonte

Il Piemonte si conferma tra le destinazioni più affascinanti e suggestive da raggiungere durante l’autunno. Il paesaggio vitivinicolo della regione, considerato Patrimonio dell’Umanità, durante questa stagione prende vita: è questo il momento perfetto per scoprire tutte le bellezze del territorio.

Nel wine resort Ca’ San Sebastiano, incastonato nel verde delle colline piemontesi in provincia di Alessandria, è possibile questo settembre vivere l’esperienza della vendemmia. Tutti sono invitati in vigna per la raccolta di uva e per la pigiatura. L’esperienza continua con un pieno di benessere: all’interno della struttura, infatti, è possibile concedersi un percorso di benessere che prevede anche un bagno nel vino.

Altro appuntamento imperdibile è quello organizzato dall’Agriturismo Terra D’origine della Famiglia Agricola Durand previsto per sabato 16 settembre. Si tratta di una vendemmia aperta al pubblico che si svolgerà sulle colline del Monferrato e si concluderà nel Barot, un piccolo locale della proprietà, situato in cima al belvedere, all’interno del quale si potranno degustare i migliori vini del territorio.

La raccolta dell’uva in Lombardia

Ci spostiamo ora in Lombardia e più precisamente a Gaminara, una frazione di Rocca Susella, in provincia di Pavia. È qui che fino al 10 settembre sarà possibile visitare le Cantine Bertelegni. In occasione dell’inizio della vendemmia, grandi e bambini potranno trasformarsi in vignaioli per un giorno e scoprire l’arte del fare vino. I partecipanti all’evento potranno raccogliere l’uva, e portarla a casa, vivere l’esperienza della pigiatura e degustare i vini locali durante un picnic in vigna.

Partecipare alla vendemmia in Toscana

Esiste un luogo, in Italia, dove il paesaggio che si trasforma dall’alba al tramonto regalando le visioni più belle del mondo. Questo posto si chiama Val d’Orcia. Raggiungere la campagna toscana, che si snoda lungo le province di Siena e Grosseto, è sempre un’ottima idea in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, ma è in autunno che in questo territorio si può vivere una delle esperienze più incredibili di una vita intera.

La vendemmia in Val d’Orcia è un momento magico, lo sanno bene i proprietari della tenuta Castiglion del Bosco che dal 13 al 24 settembre apriranno le porte della loro struttura per permettere a tutti di diventare vignaioli per un giorno. Un’occasione perfetta, questa, per scoprire quello che succede all’interno dei vigneti, dalla selezione delle uve alla raccolta. Non mancheranno, anche in questo caso, degustazioni dei migliori vini locali.

Un altro luogo di immenso fascino da raggiungere a settembre è il Castello di Velona, un’antica fortezza che domina la Val d’Orcia. Qui sarà possibile partecipare a degustazioni sensoriali dei prodotti provenienti dai vigneti di Brunello di Montalcino che si estendono intorno al castello.

Gli appuntamenti in Toscana non finiscono qui. Fino al 29 settembre, infatti, sarà possibile partecipare alla festa della vendemmia organizzata dalla Tenuta Castelfalfi. Incastonata nel cuore della regione, e situata a pochi chilometri da San Gimignano, questa struttura ricettiva ospiterà l’evento “È tempo di vendemmia”. Durante queste settimane sarà possibile partecipare attivamente alla raccolta delle uve insieme al team dell’azienda agricola e scoprire tutte le fasi del processo di vinifcazione. L’attività comprende anche una degustazione di vini biologici della tenuta.

Cantine aperte e vendemmia in Umbria

Ci spostiamo adesso nella splendida e suggestiva campagna umbra dove le cantine sono in festa. Tra gli indirizzi imperdibili segnaliamo l’agriturismo Marilena la Casella a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia. Qui, durante il mese di settembre, sarà possibile partecipare alla raccolta dell’uva e prendere parte alle fasi della produzione del vino.

Altro evento imperdibile, nella regione, è quello organizzato dall’azienda vinicola Terre de la Custodia. L’appuntamento è previsto il 9 settembre del 2023 ed è aperto a grandi e bambini. Dopo aver preso parte attivamente alla vendemmia della vigna di Gualdo Cattaneo, gli ospiti sono invitati a partecipare a un picnic in campagna con prodotti e vini della tradizione umbra.

Vendemmiare nel Lazio

Chi ha in mente di trascorrere l’autunno tra le bellezze del Lazio in famiglia non può rinunciare all’esperienza della vendemmia. A organizzarla è l’azienda agricola e vitivinicola Donnardea situata ad Ardea, a poco più di venti chilometri dalla Capitale d’Italia. Qui la raccolta d’uva è destinata ai bambini: saranno loro i vignaioli di questa esperienza. I più grandi, invece, potranno partecipare a una degustazione dei prodotti tipici della regione e dei vini dell’azienda.

Puglia: le feste della vendemmia

Il nostro viaggio alla scoperta delle cantine aperte e delle vendemmie d’Italia si conclude in Puglia con due eventi assolutamente imperdibili. Sono diverse, infatti, le aziende agricole che in questo periodo sono in festa per raccogliere i frutti della coltivazione.

Tra i luoghi da raggiungere troviamo la Tenuta Vigna Corallo, un suggestivo agriturismo che si affaccia sulla splendida spiaggia della Baia dei Turchi a Otranto. Qui, durante i primi giorni di settembre, sarà possibile prendere parte alla festa della vendemmia organizzata in concomitanza dell’inizio dei lavori.

L’ultima imperdibile esperienza, invece, ci conduce a Manduria, nell’antica terra dei vini. Qui, all’interno della Masseria il Noce, si terrà la Festa della Vendemmia. L’appuntamento è previsto il 3 settembre del 2023 ed è aperto a vignaioli di ogni età. Durante la giornata sarà possibile partecipare alla raccolta dell’uva e alla pigiatura, e prendere parte a spettacoli ed eventi musicali degustando prodotti caratteristici.