Le sagre dell’uva e del vino in Italia

Dalle colline del Monferrato ai vigneti storici della Franciacorta, ma non solo: ecco gli eventi a tema wine sparsi in Italia questo autunno, per celebrare la nostra tradizione vinicola d'eccellenza.

L’Italia, si sa, è un Paese dove il vino è buono, altroché: i nostri vigneti, da Nord a Sud, sono rinomati in tutto il mondo per le eccellenze che produciamo ed esportiamo internazionalmente, dal Barolo al Chianti, dall’Amarone al Franciacorta (ma la scuderia italiana ha molti altri cavalli di battaglia!).

Ecco perché, ovviamente, nel Paese sono numerose le sagre enogastronomiche che hanno per protagonista proprio il vino, nettare degli dei: soprattutto, da citare, nel periodo autunnale che è quello appena successivo alla vendemmia. Ecco alcune delle sagre dedicate al vino più belle e da non perdere in Italia da settembre a novembre.

Alla scoperta delle cantine di Morbegno

Le strette stradine della splendida Morbegno (Sondrio) si animano tra la fontana di piazzetta Marconi e la via San Marco, per regalarvi un’immersione nei sapori della Valtellina, alla scoperta delle cantine più suggestive della zona. Si tratta infatti di un evento esclusivo: Morbegno in Cantina porterà i visitatori a scoprire le cantine sotterranee tradizionali, prima di sorseggiare un calice presso i verdi giardini del settecentesco Palazzo Malacrida. Vi abbiamo convinto? L’evento in provincia di Sondrio a Morbegno vi aspetta nei weekend del 28 e 29 settembre, 5 e 6 ottobre e 12 e 13 ottobre.

Gustando un Vermouth ad Asti

Originario della fine dell’Ottocento e nato a Torino, il Vermouth vi dà appuntamento il prossimo martedì 10 e mercoledì 11 settembre ad Asti con l’evento “L’Ora del Vermouth®”. Si tratta di un’occasione per celebrare questo protagonista indiscusso dell’aperitivo italiano, che prevederà una serie di eventi e talk dedicati a temi attuali del panorama politico ed economico italiano, nonché la presenza di vari ospiti (tra cui alcuni autori che presenteranno le loro ultime uscite letterarie) e, naturalmente, tema centrale sarà il mondo enologico del territorio di Asti.

La Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi a Camerano

Dal 14 al 17 settembre a Camerano (Ancona), il vino sarà celebrato ancora una volta, come da trent’anni a questa parte, con una sagra in cui i partecipanti potranno deliziare il loro palato con le prelibatezze tipiche marchigiane e le migliori etichette vinicole del territorio. Alla Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi a Camerano sarà anche possibile visitare le grotte sotterranee di Camerano e partecipare alla sorprendente (e divertente) pigiatura dell’uva.

Barbera d’Asti Wine Festival

Primissima edizione per questo evento nel cuore del Monferrato: il Barbera d’Asti Wine Festival si terrà dal 6 al 15 settembre, con un programma volto alla celebrazione dei vini di eccellenza del territorio che prevederà anche incontri a tema culturale e artistico.

Protagonista di questi giorni sarà comunque la tradizione vinicola locale: nel corso di questo speciale festival dedicato al Barbera d’Asti, gli ospiti potranno anche intrattenersi con momenti musicali e degustazioni guidate.

La Festa in Cantina a Santo Stefano Belbo

Ogni weekend del mese di settembre, la tradizione della vendemmia prende vita alla Cascina Fontanette per La Festa in Cantina: in provincia di Cuneo, a Santo Stefano Belbo i partecipanti all’evento potranno intrattenersi tra diverse attività didattiche, degustazioni di vini locali e piatti tipici. Inoltre, sarà anche possibile guardare più da vicino le fasi della produzione vinicola sperimentando quella della pigiatura, o prendendo parte a una visita guidata in cantina e nelle vigne. A seguire, dulcis in fundo, un pranzo o una cena a base di vino e piatti tradizionali.

Cantine aperte a Varignana

In provincia di Bologna, proprio tra le verdi colline bolognesi, il 15 settembre, per celebrare la vendemmia, sarà possibile immergersi nella natura locale e scoprire la tradizione dei vini Palazzo di Varignana. Durante questa domenica, i partecipanti assisteranno al ciclo produttivo del vino, a partire dalla fase di raccolta dell’uva fino alla degustazione del prodotto in calice.

Inoltre, sia grandi che piccini potranno mettere le mani in vigna, guidati dai più esperti vignaioli.

Festival Franciacorta in Cantina

In provincia di Brescia, torna il Festival Franciacorta in Cantina: nei giorni del 13, 14 e 15 settembre, le cantine del territorio accoglieranno i visitatori per degustazioni enogastromiche e altre attività outdoor. Sarà infatti possibile fare passeggiate al tramonto tra le vigne, anche in compagnia dei fedeli amici a quattro zampe, nonché fare tour a galoppo o in bicicletta. Su sito ufficiale franciacorta.wine è possibile consultare l’elenco completo delle cantine aderenti al festival.

Weekend tra le vigne a Casa Valdo a Conegliano Valdobbiadene

Cantina Valdo è una delle cantine che hanno letteralmente fatto la storia del Prosecco Superiore, posta proprio tar quelle colline ormai Patrimonio Unesco: nel cuore del territorio di Conegliano Valdobbiadene, vi aspetta un emozionante e intrigante weekend d’autunno a spasso tra le vigne.

La cantina Casa Valdo, infatti, accoglie i visitatori all’interno di un suggestivo podere restaurato, originario dell’Ottocento dove sembra che addirittura vi soggiornò lo stesso Napoleone. Casa Valdo si occupa dal 1926 alla produzione di spumanti e del Prosecco Superiore di Valdobbiadene.

In questa accogliente e romantica country house, i viaggiatori possono soggiornare in una delle sei camere con vista esclusiva sugli storici vigneti del Prosecco, nonché intrattenersi prendendo parte ai vari eventi organizzati in autunno nella zona, tra cui il Prosecco Cycling e il Valdobbiadene Jazz.