È iniziata la vendemmia: le più belle esperienze da fare nelle vigne quest’anno

Fonte: iStock Picnic in vigneto

Arriva settembre e con lui il piacere di andar per vigne alla ricerca dei vini più buoni e di giornate da trascorrere in mezzo alla natura. Sono diversi gli eventi organizzati in Italia dedicati al settore enologico e alla gastronomia, con la partecipazione delle migliori realtà vitivinicole che, in occasione delle belle giornate che precedono l’arrivo dell’autunno, contribuiscono a rendere meno nostalgica la fine dell’estate. Queste sono le date da segnare in agenda e la selezione di eventi scelti per voi da SiViaggia.

Barbera d’Asti Wine Festival ad Asti

Alla sua prima edizione, il Barbera d’Asti Wine Festival porterà nel cuore del Monferrato incontri tematici, degustazioni e masterclass dedicate al vino e non solo. Dal 6 al 15 settembre, potrete partecipare a un programma ricco di cultura, arte e tradizione vinicola, pensato in collaborazione esclusiva con Guido Martinetti, famoso per aver rivoluzionato il mondo del gelato con Grom e oggi stimato viticoltore con la sua cantina Mura Mura, fondata insieme all’amico e socio Federico Grom. Durante questa edizione, infatti, potrete provare la variante di gelato alla Barbera DOCG creata proprio da Martinetti.

Durante il festival, gli ospiti potranno partecipare a diverse attività che includono incontri con esperti, serate musicali e degustazioni guidate, pensate per deliziare ogni palato e arricchire e far scoprire la magia del Monferrato, tra storia, cultura e innovazione gastronomica.

Fonte: Ufficio Stampa

Un Chilometro di Tela a Erbusco, in provincia di Brescia

Il 15 settembre, la vigna “Breda”, custodita nel parco di un’antica villa palladiana, Villa Lechi, si trasformerà in quadro vivente in occasione dell’evento “Un chilometro di Tela” e dell’annuale Festival in Cantina. Grazie all’impegno della Pro Loco di Erbusco, che ha immaginato questa vigna come un grande dipinto a cielo aperto, tutti potranno trasformarsi in artista per un giorno e contribuire a quest’opera collettiva. Nel dettaglio, si tratta di un intero chilometro di tela steso lungo le direttive principali della vigna che, nel corso dell’evento, metterà l’espressione creativa al centro della natura. Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale della Pro Loco di Erbusco.

Fonte: Pro Loco Erbusco

La Festa in Cantina a Santo Stefano Belbo, nel Monferrato

La vendemmia è sempre stata un’occasione unica per condividere un momento speciale con la propria famiglia. Ed è proprio questa l’atmosfera che si respirerà alla Cascina Fontanette in occasione de La Festa in Cantina che si terrà ogni weekend del mese di settembre. In programma ci sono tante attività didattiche, degustazioni di vino e prodotti tipici, nonché intrattenimento per grandi e piccini. Chiunque, per esempio, potrà provare l’esperienza della pigiatura, oppure partecipare a una visita guidata della cantina e delle vigne seguita da un pranzo o una cena dove al vino è accompagnato un ricco menù di prelibatezze tipiche.

Cantine aperte in vendemmia a Varignana

Il 15 settembre, in occasione della vendemmia, potrete trascorrere una domenica a contatto con la natura alla scoperta del ciclo produttivo dei vini Palazzo di Varignana. Durante questa giornata vivrete un’esperienza completa, dalla raccolta dell’uva alla degustazione, un’opportunità unica per immergersi nel mondo vinicolo. Bambini e adulti potranno partecipare alla raccolta manuale dell’uva nei vigneti accompagnati dai vignaioli esperti, i quali spiegheranno nel dettaglio le varie fasi della produzione. Infine si passerà alla degustazione vera e propria.

Morbegno in Cantina in Valtellina

Uno degli eventi più attesi in Valtellina torna anche quest’anno sabato 28 e domenica 29 settembre, sabato 5 e domenica 6 ottobre e sabato 12 e domenica 13 ottobre. In quest’occasione potrete immergervi nell’atmosfera unica e suggestiva delle antiche cantine e dei luoghi più caratteristici di Morbegno, degustando e scoprendo i migliori vini della Valtellina oltre che tanti altri prodotti tipici del territorio. Il programma dettagliato è ancora in fase di elaborazione, quindi consigliamo di tenere d’occhio il sito ufficiale dell’evento.

Festival Franciacorta in Cantina, in provincia di Brescia

Anche quest’anno torna il Festival Franciacorta in Cantina nelle date 13, 14 e 15 settembre. Si tratta di un appuntamento imperdibile per chiunque desideri trascorrere una giornata diversa all’insegna di buon vino, cultura e natura. Le cantine saranno aperte per accogliere gli ospiti, i quali potranno assaporare gustose proposte gastronomiche e partecipare a coinvolgenti iniziative culturali e sportive. Questo weekend rappresenta anche l’occasione perfetta per scoprire un territorio ricco di monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti, dai quali nasce un vino che potrete provare in tutta la sua unicità.

100 Miglia sulla Strada del Conegliano Valdobbiadene

Il 4 e 5 ottobre salite sulle vostre auto d’epoca e percorrete la famosa Strada del Conegliano Valdobbiadene, nata per festeggiare l’anniversario dell’istituzione della Strada del Prosecco. I partecipanti avranno la possibilità di visitare in modo alternativo le Colline di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio Unesco, regalandosi emozionanti visite guidate, soste in cantina per provare i vini del territorio e divertendosi con le corse tra i vigneti. Durante queste due giornate sono presenti anche molti altri eventi collaterali, aperti a tutti e non solo ai guidatori delle auto d’epoca.