Il Teatro antico di Taormina fa il giro del mondo

È stato girato all’interno del Teatro antico di Taormina il video del nuovo singolo dei Simple Minds “Vision Thing” che fa parte dell’album “Direction of the Heart”. Immagini che stanno facendo il giro del mondo, lasciando basiti tutti coloro che da ogni angolo della Terra lo stanno guardando.

Il disco è nato durante il lockdown dall’idea del frontman della band, Jim Kerr, che vive da più di vent’anni proprio a Taormina, dove gestisce un hotel chiamato “Villa Angela”, da lui acquistato nel 2000, e del chitarrista, Charlie Burchill, anch’egli residente in Sicilia.

Non potendo andare da nessuna parte e avendo uno dei set più belli del mondo a portata di mano, i Simple Minds hanno avuto la bellissima idea di cantare il nuovo brano e di girare il videoclip proprio all’interno del Teatro antico, con vista sulla splendida baia, sul Parco archeologico Naxos Taormina e sull’imponente profilo dell’Etna.

Il Teatro antico di Taormina è solito ospitare concerti ed eventi, tra cui il celebre Taormina Film Fest. È un antico teatro nato per le rappresentazioni. Il suo stato di conservazione così perfetto gli consente, ancora oggi, di essere apprezzato come avveniva secoli fa. Ciò è possibile in quanto questo antico teatro, costruito in età ellenistica e adagiato sulla sommità del Monte Tauro, è nato proprio per mettere in scena spettacoli grandiosi.

E non sono solo quelli panoramici, offerti dalla posizione privilegiata.

All’interno di questo scenario naturale spettacolare, nel tardo Impero, l’edificio venne adattato per ospitare le venationes, una forma di divertimento negli anfiteatri romani che implicava la caccia e l’uccisione di animali selvatici.

L’imponente edificio che ha un diametro di 109 metri di cui 35 per l’orchestra può ospitare circa 4.500 spettatori.

Oggi, quegli spettacoli di lotta tra gladiatori animali sono stati sostituiti da qualcosa di diverso. Concerti, eventi e manifestazioni che fanno splendere il teatro riportandolo al suo antico splendore, rendendolo un luogo magico, unico al mondo, dove la grande bellezza va in scena anche nei momenti più difficili.

Quando nel 1787 Goethe visitò il teatro durante il suo viaggio in Italia rimase letteralmente estasiato dal bel panorama che si ammirava dalla cavea. Per tutto il XVIII secolo fu di moda il Grand Tour, un viaggio attraverso l’Europa che gli aristocratici di tutto il mondo potevano permettersi di fare per approfondire le loro conoscenze storiche, artistiche e culturali e una tappa al Teatro antico di Taormina era d’obbligo per via della sua fama di luogo romantico. Oggi come allora il nostro Belpaese sta attraversando una fase felice dal punto di vista turistico e il videoclip di un gruppo musicale del calibro dei Simple Minds non può che attirare ancor più visitatori in Italia.