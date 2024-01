Sono questi i Paesi più desiderati dell’anno

Anche per quest’anno, viaggiare sarà una priorità per moltissimi italiani: sono in pochi coloro che sono disposti a rinunciare alle vacanze, nonostante i continui rincari e le tariffe schizzate alle stelle. Ma quali saranno le mete preferite? Ce lo rivela una nuova ricerca di Viaggigiovani.it, tour operator italiano, che evidenzia ben 7 destinazioni di tendenza con un ottimo rapporto qualità/prezzo e tante esperienze da vivere. Scopriamole insieme.

Le mete più gettonate del 2024

Al primo posto tra le destinazioni top per il 2024 c’è l’India: i tour in partenza per la primavera sono aumentati del 25% rispetto allo scorso anno. Si tratta in effetti di un Paese ricco di sfaccettature, dove poter vivere una vacanza autentica ed esperienze di ogni tipo. Senza contare che è ancora oggi una meta considerata low cost a livello turistico.

Subito dopo, spicca l’Indonesia: è l’ideale per chi cerca una vacanza avventura, alla scoperta delle sue oltre 17mila isolette dove la natura è ancora incontaminata – e le spiagge sono da sogno. L’interesse dei turisti è cresciuto in maniera esponenziale, del 400% rispetto allo scorso anno e addirittura del 2000% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia.

E a proposito d’avventura, al terzo posto c’è la Namibia: siamo nell’Africa meridionale, dove i paesaggi variano dal deserto arido alla rigogliosa savana. È un’ottima meta per immergersi nella natura e per fare un bel safari, senza però rinunciare a qualche comodità: il trend in crescita è infatti quello del viaggio su misura, ritagliato appositamente per rispondere alle esigenze di ogni turista. Questo tipo di vacanza è aumentato di più del 30% rispetto allo scorso anno.

Voliamo ora verso lidi completamente differenti, alla scoperta del Perù: se nel 2023 i viaggi si sono ridotti notevolmente a causa dell’instabilità politica interna, ora la situazione sembra essere migliorata. Ci si attende un aumento della richiesta di circa il 30/40%.

Viaggi 2024, dove andare

Tra le migliori destinazioni del 2024 c’è poi la Turchia, che rimane salda nelle preferenze dei turisti nonostante la drammatica situazione in Medio Oriente. In particolare, i viaggiatori scelgono soprattutto Istanbul, una delle città più affascinanti del Paese, e la regione della Cappadocia, con i suoi panorami incantevoli e la natura mozzafiato. Punto a favore per i visitatori è che questa meta continua a tenere prezzi piuttosto bassi, offrendo al contempo una gran varietà di esperienze e avventure. Infine, a chiudere la classifica ci sono due località che hanno conquistato il pubblico grazie al piccolo schermo.

Stiamo parlando di due destinazioni interessate da Pechino Express, il celebre reality show che ci porta in giro per il mondo tra avventure straordinarie. Il primo Paese coinvolto è l’Uzbekistan, che è stato protagonista nell’edizione del 2022: già da qualche mese i tour primaverili sono sold out, con una richiesta aumentata del 300% rispetto alla stessa stagione dell’anno precedente. Infine, spicca tra le mete più apprezzate anche il Vietnam, che invece sarà una delle tappe di Pechino Express nel 2024. Per i turisti che amano volare con la fantasia, non c’è bisogno di aver già visto le bellezze del Paese, bensì è più che sufficiente averle immaginate e volerle così vivere in anteprima: per la primavera 2024 molti tour sono già sold out.