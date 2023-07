Prezzi pazzi ad agosto: le città più care in cui volare

Agosto è sempre stato un mese complesso per viaggiare: in Europa (e non solo) è alta stagione e i prezzi salgono alle stelle. Ma quest’anno – e purtroppo -, la questione sembra alquanto peggiore rispetto al passato e in particolare in riferimento ai costi dei biglietti aerei che, dopo il terribile periodo della pandemia, sembrano essere sempre più cari. Ma non solo il Covid: ad influire negativamente sul valore dei biglietti aerei sono stati anche l’aumento del costo del carburante e l’inflazione, tanto che la crescita dei prezzi sembra non voler invertire la sua rotta.

L’impennata dei prezzi

Come è possibile leggere sul Corriere della Sera, nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli dall’Italia sono salite addirittura del 50%.

Ad essere particolarmente complessa è la situazione per le rotte verso quelli che possiamo definire “i luoghi più remoti del mondo”: un biglietto aereo può arrivare a superare i 30.000 euro, praticamente il costo di un’auto di grande cilindrata.

Alla luce di tutto questo il Codacons, una nota associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ha realizzato uno studio che ha l’obiettivo di individuare le tratte più costose del mondo partendo in agosto dal nostro Paese. Ciò che emerge è che tanti paradisi come le Isole Fiji o la Polinesia sono proibitivi, uno di quei desideri che per il momento – e per molti di noi – è purtroppo irrealizzabile.

La classifica dei voli più costosi per l’estate del 2023 emersa ha preso in esame un viaggio di andata e ritorno durante il mese agosto. L’aeroporto di partenza è Fiumicino, che per il quinto anno consecutivo è stato decretato il migliore d’Europa. C’è da specificare però che i prezzi che leggerete sono frutto di ricerche “basilari”, vale a dire che non sono stati adottati particolari accorgimenti che potrebbero permettere di risparmiare, come per esempio viaggiare in determinate giornate e orari. Tuttavia, ciò che emerge è più che sconcertante.

Gli “ultimi” cinque posti della top ten

All’ultimo posto di questa top ten stilata dal Codacons troviamo George Town, una città situata sull’isola di Great Exuma nel distretto di Exuma delle Bahamas. Un paradiso, quindi, ma di certo non economico: secondo le rilevazioni, il costo di un biglietto andata e ritorno dal nostro Paese potrebbe arrivare a costare 10.357 euro.

La nona posizione la conquista Sorong, la città più grande nonché la Capitale della provincia indonesiana del sud-ovest di Papua. Un luogo che funge da porta d’accesso alle Isole Raja Ampat, probabilmente uno dei pochi angoli vergini e intatti rimasti in tutto il nostro pianeta. Un viaggio di andata e ritorno da queste parti, ad agosto 2023, potrebbe raggiungere persino gli 11.328 euro.

Lubumbashi, vale a dire la terza città della Repubblica Democratica del Congo ed anche Capitale della provincia sudorientale dell’Alto Katanga, occupa l’ottava posizione di questa classifica. In questo caso, per il mese che dovrebbe essere il più caldo dell’anno un viaggio di andata e ritorno dall’Italia potrebbe toccare i 12.198 euro.

Arriviamo poi al settimo posto di questa top ten dove troviamo Darwin, una magnifica città dell’Australia situata nel Northern Territory. Da queste parti, oltre a coccodrilli e crociere, le esperienze da fare sono tantissime grazie alla differenti culture che si esprimono attraverso la vivace arte aborigena. Ma non solo: questa città è nota anche per le sue pittoresche coste e per gli spazi verdi, tra cui il grande Parco Nazionale Kakadu. Peccato che un biglietto di andata e ritorno ad agosto può arrivare a toccare anche i 14.498 euro.

Al quinto posto c’è Port Moresby, la curiosa Capitale dello Stato di Papua Nuova Guinea che si affaccia sul golfo di Papua. In questa circostanza per andare e tornare dall’Italia ad agosto di quest’anno potrebbero occorre ben 15.902 euro.

I cinque voli più cari per agosto 2023

Arriviamo ora al quinto posto della classifica sui voli più cari in partenza dall’Italia per agosto 2023 che è occupato da Wellington, la maestosa Capitale della Nuova Zelanda dove scoprire splendide case vittoriane, punti panoramici emozionati, un litorale pittoresco e frastagliato e tantissimi altri siti di interesse. Per arrivare da queste parti dall’Italia – e considerando alcuni scali poiché occorrono circa 36 ore di volo – ci potrebbero volere ben 16.682 euro.

Quarta posizione per Honiara, la Capitale delle Isole Salomone, situata sulla costa nord-occidentale dell’isola di Guadalcanal. Una località caratterizzata da una folta vegetazione, una fauna ricca e varia e acque cristalline popolate da tanti pesci colorati. La città è anche il punto di partenza per esplorare l’arcipelago che si rivela uno spettacolo sia dal punto naturalistico che da quello storico. Il prezzo, tuttavia, non sembrerebbe per niente incoraggiante: 18.797 euro.

Le posizioni più calde di questa classifica lasciano ancora di più senza parole. Il terzo gradino del podio è di Suva, la Capitale delle Fiji che prende vita lungo la costa sud-orientale dell’isola di Viti Levu. In posto da cui, volente o nolente, è praticamente necessario passare in quanto è dotata di un porto profondo che permette l’attracco di grosse navi mercantili e da crociera ed anche del secondo scalo aereo più importante dello Stato. In questo caso, ci potrebbero volere ben 19.490 euro per un viaggio di andata e ritorno dall’Italia durante il mese di agosto.

Medaglia d’argento per un vero e proprio paradiso: le Isole Samoa o meglio, la sua Capitale chiamata Apia. Collocata nel bel mezzo di un’insenatura naturale alla foce del fiume Vaisigano, prende vita sulla costa settentrionale dell’isola di Upolu ed è il porto principale e l’unica vera città del Paese. Per arrivare qui dagli aeroporto italiani potrebbero volerci addirittura 23.362 euro.

Il volo più caro d’agosto in partenza dall’Italia, secondo l’analisi condotta dal Codacons, è quello che conduce presso Port Vila, la capitale di Vanuatu, un arcipelago situato nell’Oceano Pacifico, che è famosa per la sua bellissima architettura coloniale e la ricca offerta di sport acquatici. Situata sulla splendida isola di Efate, nei suoi dintorni offre anche splendide spiagge e un panorama di quelli che sanno profondamente emozionare. Sapete però a quanto potrebbe arrivare a costare un biglietto di andate e ritorno dall’Italia durante agosto 2023? Vengono i brividi a dirlo, ma ben 30.287 euro.