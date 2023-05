Una nuova analisi ci svela come risparmiare sui voli

È inutile negarlo: i rincari che hanno caratterizzato quest’anno hanno avuto un impatto non indifferente sul costo dei biglietti dei voli. La buona notizia però è che ci sono dei piccoli trucchi che aiutano a risparmiare, o almeno questo è quello che sostengono gli esperti di Expedia che hanno condotto un’accurata analisi proprio su questo argomento.

L’analisi condotta

Secondo quanto emerso da questo studio, se si vuole risparmiare sull’acquisto del biglietto aereo c’è da seguire una regola su tutte: mai prenotare voli il venerdì. In secondo luogo, bisognerebbe viaggiare sempre il mercoledì.

Gli esperti sono arrivati a queste conclusioni dopo aver analizzato milioni di voli e prenotazioni. Andando più nel dettaglio, si scopre che il giorno migliore in cui dedicarsi alle compere dei biglietti per volare è la domenica anche se, come abbiamo detto in precedenza, il giorno più economico per partire rimane sempre il mercoledì. Ciò vuol dire che bisogna fare acquisti la domenica, ma possibilmente per un volo che decolla di mercoledì.

Stando allo studio, prenotare un viaggio l’ultimo giorno della settimana può far risparmiare fino al 15% sul costo del biglietto aereo, mentre farlo il venerdì potrebbe arrivare ad aggiungere circa il 5% al costo totale. Il motivo? Vi è un aumento dei prezzi perché in quelle giornate le famiglie pianificano spesso vacanze last minute per il fine settimana.

Inoltre, chi parte di mercoledì risparmia fino al 15% sui voli nazionali e il 10% sui viaggi internazionali rispetto a chi fa armi e bagagli la domenica e il lunedì.

In sostanza, non tutti i giorni sono uguali per mettersi in volo. Il tempismo è importante in tutti gli aspetti di un viaggio.

Le altre analisi sull’argomento

Secondo un’ulteriore analisi condotta da Jetcost, a incedere sul costo del biglietto è anche l’orario di prenotazione: le 2 di notte sembrerebbero il momento più adatto per fare questo acquisto, mentre quello peggiore è il pranzo, ovvero le ore 13.

Da non dimenticare, infine, che il vero trucco per pagare meno i voli aerei è sempre e solo uno, ovvero prenotare con anticipo: chi lo fa due mesi prima sborsa meno denaro di chi decide di farlo a pochi giorni dalla partenza.

Un’ulteriore analisi di Skyscanner, realizzata sempre a tal proposito, ha invece dimostrato che i mesi migliori per prenotare voli low cost sono gennaio e febbraio, oppure marzo e settembre. Il peggiore sembrerebbe quello di dicembre.

La stangata sui voli low cost

Nonostante questi trucchi per risparmiare, c’è nell’aria una brutta notizia: Neil Soharan, direttore finanziario di Ryanair, ha rilasciato un’intervista a Bloomberg in cui ha sottolineato che i giorni dei biglietti a 9,99 sono ormai solo un ricordo. Tutto questo per dire che non esisteranno più.

I prezzi così bassi sono stati la fortuna della compagnia low cost, ma gli ultimi sviluppi prevedono la fine di questa era, tanto che la tariffa di lancio delle nuove rotte è già passata improvvisamente da 9,99 a 19,99 euro, e in alcuni casi persino a 29,99 euro.

È un vero e proprio addio ai voli low cost, e per questo sembrerebbe ancora più importante prestare attenzione ai giorni, mesi e orari di prenotazione dei biglietti aerei.