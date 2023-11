Natale in Austria: mercatini e la magia delle città vestite a festa

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

La magia del Natale è già arrivata in Austria: piccoli borghi e splendide città d’arte stanno iniziando a prepararsi per quello che è l’appuntamento più atteso (e sognato) dell’anno, quando grandi e piccini si lasciano travolgere dall’entusiasmo e sfidano il freddo invernale per immergersi nel cuore della festa. Andiamo alla scoperta dei mercatini imperdibili e delle località dove vivere l’atmosfera natalizia.

Il Natale a Vienna

Partiamo da Vienna, l’affascinante ed elegante capitale dell’Austria, che si prepara a vivere un Natale davvero speciale. Sono tanti i luoghi dove la magia regna incontrastata, in questo periodo dell’anno: è il caso, ad esempio, del quartiere Spittelberg. Qui va in scena un mercatino dell’Avvento che, per lo strenuo impegno dei suoi organizzatori nel tutelare l’ambiente e offrire bancarelle d’artigianato “green”, si è conquistato il prezioso titolo di eco-evento. L’appuntamento è dal 16 novembre al 23 dicembre 2023, per attendere in allegria l’arrivo delle feste.

È invece la Karlsplatz, con i suoi iconici edifici come la Chiesa di San Carlo e l’Albertina Modern, ad ospitare un appuntamento molto particolare: si tratta del mercatino Art Advent, che vede protagoniste non solo numerose bancarelle di artigianato e gastronomiche, ma anche installazioni artistiche e tanta musica dal vivo, con eventi dedicati anche ai più piccini. Il mercatino si tiene dal 24 novembre al 23 dicembre 2023. E non è finita, perché il 7 dicembre viene riaperto il Wien Museum, un interessante spaccato di Vienna attraverso i secoli, oggi ampliato e impreziosito di una terrazza panoramica da cui ammirare una vista incredibile.

Il Natale a Innsbruck

Una delle mete turistiche invernali più amate dell’Austria, ma anche una città dalla storia affascinante: stiamo parlando di Innsbruck, che da ben 50 anni incanta grandi e piccini con la sua magica atmosfera natalizia. È qui che va in scena uno degli appuntamenti tradizionali di questo periodo, all’ombra di splendide facciate degli edifici medievali del centro storico e del famoso Tettuccio d’Oro, che per primo lo ha ospitato. Si tratta del mercatino di Natale di Innsbruck, in calendario dal 15 novembre al 23 dicembre 2023. Oltre 70 bancarelle sono immerse nei colori e nei profumi tipici delle feste, per la gioia di tutti coloro che non hanno mai smesso di sognare. E, naturalmente, non manca il magnifico albero di Natale, quest’anno più ricco che mai.

Per i bimbi di tutte le età, c’è poi il Vicolo delle Fiabe: dai davanzali delle finestre si affacciano fate e streghe, personaggi delle narrazioni che tutti, grandi e piccini, abbiamo amato profondamente. Da Raperonzolo a Pinocchio, le imponenti figure che fanno capolino dagli edifici si spostano poi sul carro teatrale che, due volte al giorno, mette in scena le fiabe più belle. La città ospita poi altri appuntamenti interessanti. Il mercatino di Marktplatz, in scena dal 15 novembre al 23 dicembre 2023, è l’ideale per le famiglie: imperdibile è il teatro dei burattini, da sempre amatissimo da grandi e piccini. Mentre il mercatino di via Maria-Theresien-Straße, che si tiene dal 25 novembre 2023 al 6 gennaio 2024, è moderno e dedicato a chi ama le vetrine sfarzose.

Il Natale Imperiale al Bergisel (dal 17 novembre al 23 dicembre) è invece l’appuntamento perfetto per godere della città illuminata a festa. Infine, dal 18 novembre 2023 al 28 gennaio 2024 va in scena Lumagica, il parco di luci che si tiene presso il giardino di corte Hofgarten. È ormai diventato un appuntamento irrinunciabile delle vacanze invernali a Innsbruck, che quest’anno ha come tema il Viaggio nel Tempo. I visitatori possono immergersi nella magia delle luci e delle installazioni interattive in un percorso circolare lungo più di un chilometro.

Il Natale a Bregenz

Un altro appuntamento magico è quello che si tiene a poca distanza dalle acque turchesi del lago di Costanza: si tratta del mercatino di Bregenz, in calendario dal 15 novembre al 23 dicembre 2023. Tanti stand natalizi propongono piccoli e grandi oggetti di artigianato locale, dolci della tradizione e tante altre leccornie da gustare. Nella città alta medievale, poi, va in scena il mercatino dell’artigianato, l’evento imperdibile per chi ama perdersi tra ninnoli creati a mano, come vere e proprie opere d’arte. Infine, per poter ammirare il panorama più stupefacente di tutta la città, non resta che salire in funivia sul monte Pfänder e lasciare che lo sguardo si spinga sino al lago e alle foreste incontaminate.

Il Natale a Linz

La città di Linz si prepara a festeggiare, nel 2024, il bicentenario di Anton Brukner, il compositore austriaco che ha dato grande notorietà a questa regione. È per questo che il Natale è ad esso dedicato: presso il foyer del Teatro Brucknerhaus si svolge un Calendario dell’Avvento davvero speciale. Ogni pomeriggio, dal 1° al 23 dicembre 2023, si tiene un concerto con musiche dei più grandi compositori austriaci di tutti i tempi, accompagnato da bancarelle dove godersi qualche dolcetto tipico della tradizione natalizia e una buona bevanda calda.

Il Natale a Salisburgo

Anche a Salisburgo si respira la magia del Natale, e questo è il momento migliore per scoprire la città e i suoi angoli meno conosciuti. È qui che va in scena la Passeggiata dell’Avvento, un suggestivo itinerario urbano che conduce attraverso i luoghi più “natalizi” del centro storico. Si parte dalla Residenzplatz, dove si tengono (dal 23 novembre 2023 al 1° gennaio 2024) i coloratissimi mercatini di Natale. La camminata prosegue poi verso Kapitelplatz e la Chiesa della Collegiata, dove sono allestiti due splendidi presepi.

Altra tappa è la Chiesa dei Francescani, da cui ci si rimette in marcia verso Getreidegasse, l’animata via centrale della città. Tanti altri sono i luoghi magici che la Passeggiata dell’Avvento permette di esplorare, tra cui i Giardini Mirabell (dove si svolge un grazioso mercatino natalizio) e il Museo del Natale di Salisburgo. L’ultimo tratto è quello che, percorrendo il sentiero Oskar Kokoschka, conduce sino alla Fortezza Hohensalzburg: da qui si gode di un panorama mozzafiato, e nel suo cortile si può scoprire un altro mercatino che si tiene solo nei fine settimana.

Il Natale in Carinzia

Infine, vediamo qualche appuntamento ricco di magia in Carinzia: dal 1° dicembre 2023, il villaggio dell’Avvento di Mallnitz (presso il Parco Nazionale degli Alti Tauri) ospita bancarelle e mostre di presepi, oltre ad un bellissimo laboratorio segreto di Babbo Natale per intrattenere i più piccini. Chi ama camminare, invece, non può che rimanere incantato dai panorami meravigliosi del Sentiero dell’Avvento del Katschberg, che si snoda per 2,5 km a ben 1,750 metri di altitudine, immerso nella neve e romanticamente illuminato.

Il bellissimo borgo di Villach, stupendo in ogni periodo dell’anno, durante il Natale diventa semplicemente magico. Qui l’Avvento, che va in scena dal 17 novembre 2023, è uno spettacolo di luci e colori, con il campanile della chiesa parrocchiale che si trasforma in una candela gigante e un’arena di pattinaggio su ghiaccio all’aperto. Per i bimbi, invece, c’è la Foresta delle Meraviglie d’Inverno: è un bosco nel cuore della città. Infine, dal 24 novembre 2023 si può scoprire il mercatino dell’Avvento ai piedi della Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno più alta del mondo.