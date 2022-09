Le migliori compagnie aeree del mondo nel 2022: la classifica

Non è nuovo al podio il vettore che si è aggiudicato il primo posto nella classifica di Skytrax, organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. A essere nominata ‘Compagnia Aerea dell’Anno’ è, infatti, Qatar Airways, insignita del riconoscimento per la settima volta da quando i ‘World Airline Awards sono stati introdotti nel 1999.

Gli Skytrax Awards sono considerati i più prestigiosi nell’industria dell’aviazione e si distinguono come punto di riferimento di eccellenza nel settore. Anche l’aeroporto e hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport, è stato recentemente eletto ‘Miglior Aeroporto del Mondo 2022’, aggiudicandosi il premio per il secondo anno consecutivo.

Qatar Airways è la ‘Compagnia Aerea dell’Anno’

Oltre ad essere eletta come ‘Compagnia Aerea dell’Anno’, Qatar Airways si è aggiudicata altri tre importanti riconoscimenti. La cabina premium, dotata della Qsuite brevettata, è stata nominata per il sesto anno consecutivo come ‘Migliore Business Class del Mondo‘, mentre la lounge Al Mourjan è stata riconosciuta per la sua straordinaria eccellenza culinaria con il premio ‘Miglior Lounge Dining della Business Class del Mondo’. La compagnia di bandiera del Qatar si è infine aggiudicata il riconoscimento di ‘Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente’, grazie ai suoi eccellenti servizi, alla rete globale di destinazioni e alle partnership strategiche implementate dal vettore.

I premi, conosciuti come “gli Oscar dell’Industria Aeronautica”, hanno riguardato i 12 mesi da settembre 2021 ad agosto 2022, con oltre 14 milioni di voci ammissibili conteggiate nei risultati, un periodo in cui Qatar Airways ha aumentato il suo network globale fino a oltre 150 destinazioni. Nel gennaio 2021, è stata anche la prima compagnia aerea al mondo a ricevere il rating di sicurezza ‘Skytrax COVID-19’.

World Airline Awards: le altre compagnie premiate

Singapore Airlines è il nuovo vettore numero due al mondo, secondo il sondaggio di Skytrax, con ben nove riconoscimenti, tra cui ‘Miglior Personale di Cabina’, ‘Miglior Prima Classe’ e ‘Miglior Catering di Prima Classe’. Emirates, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, si è invece classificata al terzo posto ed è stata premiata anche per il ‘Miglior Intrattenimento a Bordo’, la ‘Miglior Classe Economica’, il ‘Miglior Catering di Classe Economica’ e il ‘Miglior Posto Premium Economy’.

La giapponese ANA – All Nippon Airways si è piazzata al quarto posto ed è stata anche nominata ‘Compagnia Aerea più Pulita del Mondo’, un risultato non da poco se si considera che due anni di Covid-19 hanno reso i passeggeri particolarmente attenti agli standard di igiene e pulizia. L’australiana Qantas si è classificata quinta nel sondaggio condotto su oltre 350 compagnie aeree in inglese, francese, spagnolo, russo, giapponese e cinese. Delta Air Lines è stata la compagnia aerea leader negli Stati Uniti, mentre Turkish Airlines si è aggiudicato il titolo di ‘Migliore Compagnia Aerea in Europa’. La vera sorpresa di quest’anno è stata, però, Ryanair, che ha trionfato per la prima volta ai ‘World Airline Awards’, aggiudicandosi la corona di ‘Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d’Europa’ (benché sia in atto una rivoluzione annunciata dal vettore irlandese)

Le 20 migliori compagnie aeree del mondo nel 2022

Ecco la classifica delle 20 migliori compagnie aeree del mondo nel 2022, stilata da Skytrax.

Qatar Airways Singapore Airlines Emirates ANA (All Nippon Airways) Qantas Airways Japan Airlines Turkish Airlines Air France Korean Air Swiss International Air Lines British Airways Etihad Airways China Southern Airlines Hainan Airlines Lufthansa Cathay Pacific KLM EVA Air Virgin Atlantic Vistara