Gli italiani adorano il treno: ecco come viaggiano

A questa domanda ha risposto l’app leader per la prenotazione di treni e pullman, Trainline, analizzando il comportamento dei viaggiatori nel 2023 grazie ai dati provenienti dalla propria

piattaforma e ai risultati di una ricerca commissionata a SWG.

Vediamo cosa è emerso.

Come utilizzano il treno gli abitanti del Belpaese

Sulla base dei dati della ricerca di SWG, gli italiani prediligono i viaggi in treno e ciò appare evidente dai tassi di soddisfazione, con l’82% che complessivamente apprezza l’esperienza, percentuale che sale all’87% tra gli intervistati dell’area metropolitana di Roma, leggermente superiore a quella dei milanesi (85%).

Insomma, il treno resta un mezzo di trasporto essenziale per gli abitanti del Belpaese, con 1 su 4 (il 23%) che lo utilizza spesso per viaggi di piacere e/o vacanze. E, in questo caso, la percentuale arriva a quasi il 40% se si considerano gli intervistati residenti nell’area metropolitana di Milano.

Allo stesso modo, i dati di Trainline confermano l’amore degli italiani per il treno, in particolare sulle tratte ad alta velocità: infatti, nel 2023, le tratte che hanno visto il maggior numero di passeggeri sono state:

1. Roma-Napoli

2. Roma-Milano

3. Roma-Firenze

4. Milano-Bergamo

6. Milano-Como

Anche per i viaggi di piacere, il treno occupa il primo posto tra i mezzi pubblici, specialmente per le vacanze brevi (scelto dal 41% degli italiani) e le gite nel weekend (36%, in aumento di ben 28 punti percentuali rispetto al 2022).

Il primato è poi assoluto per i viaggi di lavoro: il 42% degli italiani opta per il treno quando si tratta di spostarsi per motivi professionali.

La passione per i viaggi notturni e oltre confine

Un successo notevole è quello dei treni notturni che, nel 2023, hanno visto un aumento di passeggeri del 35% rispetto all’anno precedente.

Le tratte più gettonate per i viaggi lenti al calar del sole sono due tratte nazionali, il collegamento Milano-Lecce con il maggior numero di passeggeri, e la tratta Milano-Bari con un incremento del 97% rispetto al 2022.

Oltre ai viaggi notturni, gli italiani nutrono una profonda passione per l’esplorazione oltre confine, una tendenza confermata dall’aumento del 10% dei passeggeri coinvolti in viaggi transfrontalieri rispetto all’anno precedente.

Come avviene la pianificazione del viaggio

Che sia per viaggi di piacere o di lavoro, nell’organizzazione dei propri spostamenti gli italiani si dimostrano smart: il 69% utilizza infatti app e/o siti web per acquistare i propri biglietti e risultano sopra la media i nativi digitali della Gen Z (77%) e i Millennial (74%).

La tendenza all’acquisto online è confermata anche dai dati Trainline: oltre il 60% delle transazioni sulla piattaforma è stato effettuato tramite l’App mobile, di cui oltre il 70% in Italia.

In più, il treno è percepito come mezzo sicuro dal 72% dei rispondenti e come quello a minor impatto ambientale dal 38%: a tal proposito, secondo i dati raccolti, 1 italiano su 4 (il 24%) ha cambiato le proprie abitudini di viaggio optando per il treno a causa dei recenti eventi meteorologici estremi e del cambiamento climatico.

Le priorità degli italiani

Nella programmazione dei viaggi, le priorità per gli italiani sono tre, in quest’ordine:

l’offerta più economica presente sul mercato (molto importante per il 60% dei rispondenti), la soluzione più rapida per raggiungere la propria destinazione (molto importante per il 56%) poter utilizzare un’app che aiuti a trovare facilmente e rapidamente le soluzioni migliori (molto importante per il 48%).

Per quanto riguarda in particolare l’aspetto economico, quasi 2 italiani su 3 (il 58%) sono convinti che il treno sia un mezzo di trasporto meno caro degli altri. Molta di questa convenienza deriva anche e soprattutto dalle prenotazioni fatte in anticipo e questo gli italiani lo sanno bene: secondo i dati SWG, il 56% acquista biglietti in anticipo per risparmiare denaro sul proprio viaggio.