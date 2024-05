Ingresso negli Stati Uniti: arriva la nuova app Mobile Passport Control per una dogana più veloce

Basterà scaricare un’app sul proprio smartphone e, con qualche click, i tempi di attesa in aeroporto saranno solo un ricordo: è una splendida notizia per tutti coloro che hanno in programma un viaggio negli Stati Uniti – purché, naturalmente, posseggano i requisiti necessari per poter far uso della nuova applicazione. Scopriamo di che cosa si tratta e come funziona, in attesa di capire se servirà davvero ad accelerare le procedure di controllo presso la dogana americana.

Che cos’è l’app Mobile Passport Control

Si chiama Mobile Passport Control (MPC) ed è una semplice applicazione da scaricare sul proprio smartphone, disponibile sia sull’Apple Store che nel Google Play Store. Il suo obiettivo? Consentire di rendere meno estenuanti le attese alla dogana degli Stati Uniti, per i consueti controlli di sicurezza all’ingresso del Paese. Ciò rappresenta un problema soprattutto negli aeroporti più grandi, dove l’afflusso di viaggiatori è davvero importante e può facilmente succedere di trovarsi bloccati alla dogana dall’arrivo massiccio e simultaneo dei passeggeri sbarcati da diversi voli.

È per questo motivo che la US Customs and Borders Protection, l’agenzia governativa che regola gli ingressi negli Stati Uniti, ha progettato un’app semplicissima da utilizzare e in grado di garantire la totale sicurezza dei dati dei viaggiatori. Si potrà così utilizzare comodamente lo smartphone per caricare ed inviare in anticipo i documenti di viaggio e tutte le informazioni necessarie per la dichiarazione doganale, senza dover compilare moduli cartacei o dover rimanere in coda per lungo tempo in attesa dei controlli di sicurezza.

I requisiti e come funziona la nuova app

Chi può usufruire dell’app Mobile Passport Control per evitare le code alla dogana all’ingresso degli Stati Uniti? Per il momento, il servizio è disponibile per i cittadini statunitensi, i residenti permanenti legittimi in uno dei Paesi degli Stati Uniti, i visitatori dei cittadini canadesi B1/B2 e i viaggiatori che rientrano nel programma VWP (Visa Waiver Program), che consente ai cittadini di 39 Paesi – tra cui l’Italia – di accedere al Paese senza bisogno di visto. Quest’ultima condizione prevede però che l’ESTA, ovvero l’autorizzazione di viaggio elettronica necessaria per entrare negli Stati Uniti – sia già stata utilizzata almeno una volta.

Per gli italiani, dunque, questo significa che è possibile utilizzare l’app solamente se si è già stati in passato negli Stati Uniti grazie all’ESTA: chi viaggia per la prima volta, dovrà rassegnarsi alla coda alla dogana (almeno per questa occasione). Vediamo invece come funziona l’app Mobile Passport Control. Innanzitutto, è disponibile su 51 siti online, tra cui 33 aeroporti internazionali degli Stati Uniti, 14 sedi di pre-clearance e 4 porti marittimi di ingresso. Si tratta di un servizio gratuito, che consente di inviare documenti di viaggio e tutto ciò che serve per la dichiarazione doganale attraverso il proprio smartphone.

All’arrivo negli Stati Uniti, non ci sarà dunque bisogno di compilare il modulo cartaceo o attardarsi presso gli appositi chioschi. Sarà invece possibile usufruire di una coda designata per gli ultimi controlli, che tuttavia si svolgeranno in modo molto più rapido e con meno disagi per i viaggiatori. L’app, inoltre, non richiede la pre-approvazione ed è assolutamente sicura: i dati in essa caricati saranno trattati nel rispetto della privacy dei loro possessori.