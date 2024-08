Gli 8 borghi italiani più amati sui social network

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

I social media sono stati da sempre un ottimo modo per rilanciare e rivalutare la bellezza di luoghi nascosti e poco noti al turismo di massa. Ad esempio, moltissimi borghi della nostra Italia sono diventati mete popolari proprio grazie agli scatti e ai selfie pubblicati online dai viaggiatori sulle diverse piattaforme social.

Una ricerca di SocialData, azienda che si occupa nello specifico di analisi, previsione e predizioni di dati riguardanti il mondo dei social media, ha stilato una classifica dei borghi italiani più amati sul web.

Gli 8 borghi più amati d’Italia sui social media

I borghi italiani protagonisti dei social media, secondo la ricerca condotta da SocialData unitamente all’Associazione Civita, sono almeno otto. La ricerca ha analizzato in un arco temporale compreso tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024 tutta una serie di interazioni svolte dagli utenti, di menzioni e di sentimenti sui social media in relazione a ciascuno di questi borghi italiani.

La ricerca ha evidenziato un totale di più di 58.700 menzioni e oltre 10,3 milioni di menzioni per questi borghi italiani, gemme di assoluta bellezza da riscoprire spesso anche solo in un weekend. Ma quali sono i borghi italiani più d’influenza sui social media?

A trainare la classifica c’è la spettacolare Amalfi, con ben 20.000 menzioni e oltre 700mila interazioni. Restiamo in Campania, perché ad Amalfi tra i borghi italiani più amati segue l’iconica Positano, con 18.000 menzioni e 650.000 interazioni. D’altronde, la Costiera Amalfitana è risaputa essere una delle destinazioni italiane più apprezzate in tutto il mondo, in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori dall’estero. Con i suoi profumi agrumati e i colori accesi del mare e delle ceramiche, la Costiera Amalfitana è sicuramente un luogo dove sono tanti i piccoli ma preziosi borghi da riscoprire.

In classifica troviamo poi: Peccioli (Toscana), Bellagio (Lombardia), Tropea (Calabria), Maratea (Basilicata), Ronciglione (Lazio) e Soave (Veneto).

Peccioli è un comune della provincia di Pisa, famoso per il suo Parco Preistorico e la presenza dei cosiddetti Quattro Giganti: si tratta di sculture di sembianza umana, alte fino a 9 metri, che sbucano dal terreno, simboleggiando la nascita della vita anche dal sottosuolo. Bellagio, invece, è ben nota per essere una delle cittadine più romantiche e affascinanti che si affacciano sul Lago di Como, mentre Tropea è meta già famosa per il suo mare spettacolare e il cibo straordinario. Spiagge e mare cristallino aspettano i viaggiatori anche a Maratea, mentre Ronciglione (con i suoi possenti castelli, detti Torrioni) ha uno dei centri storici più antichi e affascinanti della Tuscia. Il comune di Soave, invece, merita una visita per la passeggiata nel suo antichissimo centro storico: noto anche come il paese “murato”, Soave è circondato da antiche mura difensive e qui si può anche ammirare il Castello Scaligero, nonché le possenti mura erette nel lontano 1369.

Il sentimento generale rilevato da questa ricerca è stato positivo per il 72% degli utenti in relazione a ognuno di questi borghi: l’appeal dei borghi italiani è forte sul web, sia nella stessa Italia che, soprattutto, all’estero.

Tra tutte le piattaforme prese in considerazione (tra cui anche Facebook, X-Twitter e anche blog di siti terzi), senza dubbio è comunque Instagram a confermarsi come quella in cui avviene il tasso più alto di coinvolgimento tra gli utenti, grazie a immagini, post, caroselli e soprattutto grazie alla viralità dei reels.