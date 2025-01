Turismo nei borghi: la classifica di quelli più cercati

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Classifica dei borghi più cercati

Il turismo sta cambiando e oltre alle città d’arte l’interesse è rivolto sempre più verso i borghi e le località meno battute. I motivi sono tanti: si cerca un po’ di tranquillità a contatto con la natura, si vuole scoprire la realtà più autentica, si desidera risparmiare e poi si spera di combattere l’overtourism. A mostrare una top 10 concentrata soprattutto su borghi del centro e sud Italia è una ricerca condotta da Moveo che ha elaborato una classifica con i 10 borghi più cercati basandosi sulle ricerche medie mensili.

Tropea, il borgo più cercato online dagli svizzeri

Al primo posto della classifica c’è Tropea: conosciuto da molti con il soprannome di perla del Tirreno è tra le destinazioni estive più amate ma non solo. Con un centro storico arroccato sulla scogliera e il santuario di Santa Maria dell’Isola a dominare la vista deve l’aumento al riconoscimento del titolo “borgo dei borghi” nel 2021. A manifestare particolare interesse verso di esso è la Svizzera.

La splendida località balneare calabrese oltre alle spiagge ha da offrire un’esperienza gastronomica con i fiocchi a partire dalle ricette a base di cipolla rossa di Tropea: una varietà particolarmente apprezzata per il suo sapore dolce, basti pensare che in estate viene utilizzata persino in alcune ricette gourmet di gelato. Non sorprende che questa meta venga scelta da tantissimi turisti che ne amano le atmosfere rilassate e accoglienti.

Fonte: iStock

Alberobello, il borgo più cercato da turisti provenienti da Francia, UK e Spagna

Tra i borghi sul podio al secondo posto c’è Alberobello: con gli iconici trulli e il paesaggio bianco e luminoso rende gli scorci da cartolina subito riconoscibili come pugliesi. L’overtourism qui è notevole, soprattutto in alta stagione e i turisti stranieri che amano la località sono tanti. Basti pensare che in Francia le ricerche complessive sono state 269.000, in Spagna 126.210 mentre in UK 126.300.

Oltre ad essere un patrimonio Unesco è uno dei borghi più belli d’Italia: qui tra i luoghi da non perdere c’è rione Monti che corrisponde al quartiere più fotografato. La zona pedonale ricca di vasi di fiori e negozi di artigianato in alta stagione è davvero battuta. Da non perdere poi trullo Sovrano, l’unico a due piani e oggi sede museale. Qui i turisti non perdono l’occasione di fare una cena o un pranzo a base di specialità: orecchiette al sugo, friselle con pomodori freschi e ovviamente burrata… una vera leccornia local.

Fonte: iStock

Civita di Bagnoregio

È stata soprannominata “la città che muore” e il borgo laziale Civita di Bagnoregio ha conquistato l’attenzione dei turisti italiani che l’hanno premiato con un boom di ricerche. Perfetto per una gita fuori porta da Roma, dà modo di fare un tuffo indietro nel tempo e forse proprio il suo fascino che lo rende “non immortale” porta un numero sempre più alto di turisti che desiderano scoprirlo prima che possa sprofondare a causa dell’erosione progressiva.

Il borgo si raggiunge esclusivamente a piedi, percorrendo un ponte pedonale sospeso tra i più suggestivi al mondo. L’origine etrusca della località poi dominata dai romani mostra la storicità e la rilevanza della località partendo proprio dall’ingresso che coincide con la porta di Santa Maria per poi raggiungere piazza San Donato. Simbolo di resilienza, è uno tra i borghi più visitati nel Lazio.

Fonte: iStock

I tedeschi premiano Malcesine

Tra i borghi più cercati invece dai turisti tedeschi c’è Malcesine, una località balneare sul lago di Garda molto amata da chi proviene dalla Germania. Tra ottime degustazioni d’olio e di vino, spiagge incantevoli e un turismo attrezzato per l’outdoor, fa la differenza con 436.000 ricerche totali.

Se gli italiani ne apprezzano le atmosfere romantiche scegliendola per weekend di coppia in bassa stagione, i turisti tedeschi la visitano per scoprire il castello Scaligero simbolo del borgo e da cui godere una vista sul lago, il palazzo dei capitani in stile veneziano e per raggiungere monte Baldo attraverso una funivia panoramica.

Fonte: iStock

Vernazza, il borgo ligure amato dai turisti americani

Tra i borghi più belli d’Italia c’è una chicca: Vernazza. Fa parte delle Cinque Terre ed è un vero e proprio tesoro che i turisti stranieri conoscono bene. Basti pensare che il paese marinaro riconosciuto come Patrimonio Unesco dal 1997 ha registrato ben 177.800 ricerche nell’ultimo anno solo da parte degli Stati Uniti. La ricerca condotta da Moveo mostra come fin dal 2013 la fama della località ligure sia cresciuta: dalla produzione del pesto ai workshop fino al turismo enogastronomico, sono tanti i motivi che spingono i turisti americani a cercare informazioni e a pianificare un viaggio proprio qui. Il successo di Vernazza e delle Cinque Terre negli ultimi 11 anni è una curva crescente e il motivo è da ricercare nell’articolo del New York Times che ha inserito questa zona della Liguria come una delle più belle al mondo da visitare.

Si parte esplorando piazza Marconi per poi raggiungere il castello Doria, una fortificazione medievale oggi punto panoramico per vedere dall’alto la costa frastagliata del golfo delle Cinque Terre. Tra street food a base di conetti di pesce fritto e focaccia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma come poter pensare di perdere un piatto di trofie al pesto? Qui si trovano anche da passeggio.

Fonte: iStock

La top 10 dei borghi italiani più cercati online dagli italiani

La classifica redatta da Moveo si basa sulle ricerche medie mensili. Al decimo posto della classifica si posiziona Subiaco con 66.100 clic. Nono posto per Cefalù con 71.6000 ricerche dedicate; Locorotondo è all’ottavo posto con 77.500 clic mentre Sperlonga attira l’attenzione con 79.700 ricerche. Sfiora la metà della classifica Ronciglione con 94.300 ricerche. La top 5 inizia dal quinto scalino con Otranto, 94.800 ricerche per uno dei borghi più belli della Puglia; quarta classificata Maratea con 108.300 ricerche. La top 3 è invece dominata da Civita di Bagnoregio con 112.900 ricerche, Alberobello con 129.000 clic e Tropea al primo posto con 148.300 manifestazione d’interesse.

Il fascino dei borghi più belli d’Italia è altissimo e il numero di ricerche e classifiche legate ad essi mostra un interesse sempre più marcato non solo da parte dei turisti local ma soprattutto dall’estero. I viaggiatori provenienti da tutto il mondo desiderano scoprire altre perle e la realtà italiana più autentica spingendosi oltre gli itinerari più battuti. A dominare la scena Toscana, Umbria e Liguria che racchiudono alcuni dei paesi medievali più belli ma sono soprattutto i borghi del centro e del sud ad attirare l’attenzione con la media di ricerche mensili. Lo studio condotto da Moveo in collaborazione con Seed e Change Media ha messo in evidenza quelli che sono stati i clic dal 2020 al 2023 per un arco temporale complessivo di 3 anni.