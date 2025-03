Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa Veduta du Monteferrante

Torna con una nona edizione scoppiettante e piena di novità l’appuntamento annuale con i Borghi Autentici d’Italia: gli eventi diffusi coinvolgeranno 12 weekend su tutto il territorio nel periodo che va dalla primavera all’autunno 2025. Ogni borgo che aderisce è pronto a farsi scoprire dai visitatori attraverso un calendario di appuntamenti pensati per valorizzare il patrimonio artistico dei piccoli centri. Incontri, mostre, laboratori, sagre e tanto altro caratterizzano il calendario degli appuntamenti che partono ufficialmente dal 22 marzo con date scaglionate fino al 16 novembre.

Borghi Autentici d’Italia 2025: il tema “storie da abitare”

Il tema trattato dall’evento dei Borghi Autentici d’Italia 2025 ha come ruolo centrale quello di dar vita ai comuni trasformandoli in spazi dinamici mettendo la condivisione come protagonista indiscussa. L’edizione mette in luce iniziative che favoriscono un senso di responsabilità collettiva e incoraggiano la partecipazione alla vita della comunità, attraverso occasioni di incontro e azioni concrete. L’evento è un appello all’impegno, sia personale che collettivo, per ripensare il concetto di abitare, rendendolo unico grazie al valore della condivisione e della cooperazione.

Le storie si intrecciano tra le località, alimentando idee e progetti che le rendono accoglienti e vitali ma al tempo stesso capaci di conservare e rinnovare il proprio patrimonio culturale e sociale. Così ogni paese si afferma come un luogo capace di superare i cliché mettendo al centro le persone. Dietro all’evento c’è l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, una rete che vuole unire piccoli comuni e di medie dimensioni, enti territoriali e altre attività per dare vita ad una crescita economica e sociale al di fuori dell’overtourism ripuntando l’attenzione verso le realtà più autentiche e il patrimonio delle identità locali.

La principale novità dell’edizione 2025 riguarda il format dell’evento, che si evolve da una singola giornata a un programma più ampio e articolato, distribuito in diversi momenti dell’anno. La scelta nasce dall’idea che ogni borgo possieda un carattere unico e un fascino particolare in determinate stagioni, rendendo così più significativa l’esperienza dei visitatori. Per questo motivo, la Giornata Nazionale si svilupperà lungo dodici fine settimana, suddivisi tra primavera e autunno. La presidente nazionale BAI Rosanna Mazzia nel comunicato stampa ufficiale ha dichiarato che la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia è un appuntamento imperdibile che punta a valorizzare i luoghi meno visitati del nostro Paese ma sicuramente di grande importanza. L’impegno è costante nel mostrare le località non solo come una meta da scoprire come turisti ma come opportunità dove vivere.

I borghi che partecipano all’iniziativa

Numerosi borghi, distribuiti in diverse regioni italiane, hanno già aderito alla manifestazione. Tra questi, in Abruzzo troviamo Fallo, Cermignano, Monteferrante, Pereto, Sante Marie, San Vincenzo in Valle Roveto e Scurcola Marsicana; in Sardegna Chiaramonti, Galtellì, Osidda e Samugheo; in Puglia Minervino Murge, Ugento e Casamassima; in Calabria Casali del Manco e Bovalino; in Campania Morcone e Tramonti; in Molise Ripamolisani; nelle Marche Magliano di Tenna, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo e Carassai; e in Liguria Pitelli. Il numero dei borghi partecipanti è destinato ad aumentare, con l’adesione di nuove realtà e l’arricchimento del programma con ulteriori iniziative tutte da scoprire.

Le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

22-23 e 29-30 marzo;

05-06 e 26-27 aprile;

03-04 maggio;

11-12, 18-19 e 25-26 ottobre;

1-2, 8-9 e 15-16 novembre.