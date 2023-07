A Gaza, una nuova sesazionale scoperta archeologica

Gli archeologi palestinesi stanno lavorando su un sarcofago di piombo, il secondo ad essere stato portato alla luce in una necropoli di epoca romana scoperta a Gaza City. L’annuncio dello straordinario ritrovamento è stato dato dal ministero del Turismo e dell’Antichità. “Il nuovo sarcofago è stato trovato durante gli scavi all’interno di un cimitero scoperto nel marzo del 2022 nel Nord della Striscia di Gaza”, ha spiegato il diretto generale del ministero Jamal Abu Rida alla stampa.

Diversi reperti storici, oltre al primo sarcofago di piombo riusalente al I secolo, erano stati trovati nel sito prima di questa scoperta, tra cui alcuni vasi di terracotta e vasellame di vetro, ha spiegato Abu Rida. “Il primo sarcofago era stato rinvenuto lo scorso febbraio ed è stato subito trasferito nel museo statale che si trova a Gaza”, ha spiegato, dopo aver aggiunto che il suo ministero aveva invitato alcuni esperti provenienti dalla Francia per effettuare delle ricerche sul sarcofago.

Gli esperti del team palestinese hanno quindi lavorato insieme agli studiosi francesi per valutare l’importanza storica e culturale del ritrovamento. A marzo 2022, gli archeologi del ministero avevano rinvenuto un’antica necropoli risalente a duemila anni fa, in una superficie di circa 4mila metri quadrati, contenente all’incirca 125 tombe di diverse forme e dimensioni con ancora i loro scheletri dentro, ha raccontato Abu Rida.

La Striscia di Gaza, una terra misteriosa

Abitata da due milioni di persone, la Striscia di Gaza, che fa parte dei territori palestinesi, si trova tra Israele ed Egitto, due territori molto antichi e che riservano ancora oggi molte sorprese. In entrambi i Paesi, infatti, quasi ogni giorno vengono fatte delle importanitissime scoperte archeologiche che talvolta riscrivono la storia. Perché non dovrebbe nascondere dei tesori anche Gaza che si trova proprio a metà strada.

Oggi Gaza è governata dai palestinesi islamici armati dall’organizzazione politica e paramilitare di Hamas, e non sempre è facile venire a consocenza di scoperte eccezionali come questa.

Eppure, sin dall’antichità questa terra era attraversata dai mercanti arabi per i loro commerci ed essendo una delle regioni più antiche della storia ha ancora molto da svelare. Abitata almeno dal 1500 a.C., Gaza è stata dominata da diversi popoli e imperi nel corso della sua storia. I Filistei ne fecero parte della loro Pentapoli dopo che gli antichi egizi la avevano governato per quasi 350 anni. Basti pensare che il nome “Gaza” appare per la prima volta nei documenti militari del faraone Thutmose III del XV secolo a.C. e che, nelle lingue semitiche, significa “forte”.