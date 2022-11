Fango e pietre celavano antichità finora ignote

Ancora oggi è una nota località termale affacciata sulla pittoresca Val d’Orcia, un borgo antico con un resort a cinque stelle frequentato da ospiti internazionali.

San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, è da tempi immemori meta di turismo. E lo è ancor più da quando, qualche anno fa, sono emersi i resti delle antiche terme. Da allora si è continuato a scavare, tra roccia e fango.

Ed è proprio durante i recenti scavi che sono stati fatti dei nuovi e incredibili ritrovamenti di importanza eccezionale. Sarebbero i “più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico”, hanno commentato i responsabili degli scavi.

Il ritrovamento eccezionale

Conservate per 2.300 anni dal fango e dall’acqua bollente termale in vasche sacre sono emerse ben 24 statue di bronzo ancora intatte e in perfetto stato di conservazione.

Fonte: @Ansa

Cinque di queste sono alte quasi un metro. Tra le più interessanti c’è la statua di un giovane efebo, una statua di Igea, dea della salute, con un serpente arrotolato sul braccio, una di Apollo, dio della musica, delle arti mediche, delle scienze e dell’intelletto, di altre divinità, fanciulli e imperatori.

Le statue riportano iscrizioni sia in latino sia in etrusco. “Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo”, ha rivelato all’Ansa l’archeologo Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto con il sostegno del Comune toscano.

Stiamo parlando del “più grande deposito di statue dell’Italia antica e comunque l’unico di cui abbiamo la possibilità di ricostruire interamente il contesto”, ha spiegato Tabolli.

Fonte: @Ansa

Le statue di bronzo sarebbero state realizzate tra il II secolo a.C. e il I d.C. e farebbero parte di un santuario che comprendeva altari, terrazze digradanti, fontane e piscine di acqua calda

Il neoministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha visitato il laboratorio di restauro ha commentato entusiasta che si tratta di “Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l’Italia è un Paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana”.