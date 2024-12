Baile Herculane, in Romania alla scoperta delle antiche terme

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock I centri termali antichi di Baile Herculane

Sulle montagne della Romania, a metà strada tra Timișoara e Drobeta Turnu Severin, si trova un luogo che affonda le radici nella storia antica, in un angolo naturale di rara bellezza. Sulle porte d’ingresso della cittadina di Baile Herculane, si legge la scritta “Verso le acque sacre ad Ercole”, un richiamo a una leggenda che ha da sempre legato questo luogo all’eroe della mitologia greca. La storia racconta che Ercole, stanco dopo le sue fatiche, si fermò in questa valle per immergersi nelle acque termali e ritemprare il suo corpo. Da quella leggenda prende il nome la città, che ancora oggi è conosciuta per le sue acque termali terapeutiche.

Baile Herculane non è solo un simbolo del benessere moderno, ma anche un testimone di un passato straordinario. Già in epoca romana, la località era nota per le sue sorgenti minerali, apprezzate da chi cercava cure naturali. In effetti, sono stati ritrovati sei statue risalenti all’epoca romana, raffiguranti il celebre eroe, che testimoniano l’importanza di questo luogo già ai tempi dell’Impero Romano. Una delle statue, una copia in bronzo, fu realizzata nel 1874 e si trova oggi nel centro della cittadina, a simboleggiare la tradizione storica e termale di Baile Herculane.

Secondo alcune fonti storiche, si dice che l’imperatore Traiano, durante il periodo della dominazione romana, commissionò la costruzione delle prime strutture termali. Questo afflusso di visitatori d’élite – tra cui aristocratici e nobili romani – consolidò Baile Herculane come uno dei principali centri termali dell’antichità.

Nel corso dei secoli, la città non ha mai perso la sua fama come località termale di lusso. Durante il periodo della dominazione austro-ungarica, Baile Herculane visse una seconda giovinezza, diventando una meta privilegiata per i nobili europei, attratti dalle acque curative. La imperatrice Elisabetta d’Austria (Sissi) e suo marito, Francesco Giuseppe, avevano addirittura padiglioni personali alle terme, segno del prestigio che Baile Herculane aveva acquisito in Europa.

Il medico austriaco Johann Krantz, nel 1772, fu uno dei primi a studiare scientificamente le proprietà terapeutiche delle acque di Baile Herculane, e le sue scoperte contribuirono a renderle ancora più famose. Krantz pubblicò i risultati delle sue ricerche, e l’anno successivo si registrò un notevole afflusso di persone desiderose di godere dei benefici delle acque termali.

Alla fine del 19° secolo, Baile Herculane era già uno dei centri termali più celebri d’Europa. Il prestigio della località era tale che, nel 1852, l’imperatore Francesco Giuseppe definì Baile Herculane come “il più bello stabilimento termale del continente europeo”. Questa valutazione confermava il valore unico di Baile Herculane, che, nonostante il passare dei secoli, continua a mantenere una reputazione internazionale come destinazione per il benessere e la salute.

Oggi, le acque termali di Baile Herculane sono ancora al centro dell’offerta turistica, con ben otto sorgenti che sgorgano a temperature che vanno dai 48 ai 67 gradi Celsius. Ricche di minerali come sodio, calcio, zolfo e cloruro, queste acque sono utilizzate per trattare numerose patologie, dalle malattie cardiovascolari alle affezioni muscoloscheletriche, fino ai disturbi respiratori e digestivi. Ma Baile Herculane non è solo un luogo di cura: è anche un punto di partenza per esplorare uno degli angoli più suggestivi della Romania, tra montagne, foreste e sentieri che raccontano una storia millenaria.

Come arrivare alle terme di Baile Herculane

Baile Herculane si trova nella parte sud-occidentale della Romania, nella Valle del Cerna, ed è facilmente raggiungibile sia in aereo che in treno. La soluzione ideale è volare verso l’aeroporto di Timișoara, a circa 190 km di distanza. Da Timișoara, è possibile prendere un treno che impiega circa 4-5 ore per arrivare a Baile Herculane. Se si preferisce volare su Bucarest, il viaggio in treno verso Baile Herculane richiede circa 7 ore.

Fonte: iStock

Giorni di apertura e orari delle terme di Baile Herculane

Le terme di Baile Herculane sono tra le più belle in Europa e sono aperte tutto l’anno, permettendo ai visitatori di godere delle proprietà terapeutiche delle acque termali in qualsiasi stagione. Gli orari specifici possono variare a seconda della stagione e del centro benessere scelto, ma generalmente le strutture sono aperte dalle 9:00 alle 19:00. Si consiglia di verificare con le strutture termali per confermare gli orari in periodi di alta stagione o durante festività.

Prezzi delle terme di Baile Herculane

I prezzi per l’accesso alle terme di Baile Herculane variano a seconda dei trattamenti scelti e della stagione. In generale, l’ingresso alle piscine termali e ai bagni terapeutici ha un costo che va dai 30 ai 50 lei (circa 6-10 euro) per una sessione di alcune ore. È possibile trovare pacchetti con sconto durante la bassa stagione o in occasioni particolari dell’anno, come durante le festività nazionali o eventi speciali. Si consiglia di contattare direttamente le strutture per conoscere eventuali offerte stagionali.

Trattamenti e servizi delle terme di Baile Herculane

Le terme di Baile Herculane sono famose per le loro acque minerali provenienti da otto sorgenti naturali, che offrono numerosi benefici terapeutici. Le acque sono ricche di zolfo, cloruro, sodio e calcio, ideali per il trattamento di patologie come artrosi, malattie cardiovascolari, disturbi digestivi e respiratori. Inoltre, Baile Herculane è l’unica località termale in Europa con una sorgente termale curativa per le patologie oculari. I visitatori possono scegliere tra trattamenti termali all’interno delle strutture, piscine termali all’aperto o bagni di fango. Tra i servizi offerti ci sono anche massaggi rilassanti, sauna, e terapie di rilassamento e benessere.

Info utili per le terme di Baile Herculane