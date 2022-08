È questa la destinazione più ricercata in Europa adesso

Siamo già ad agosto oramai, periodo in cui la maggior parte degli italiani è pronto ad andare in vacanza. In molti preferiscono viaggiare in auto (qui una serie di suggerimenti per le partenze intelligenti), altri scelgono di salire a bordo di un aereo e volare verso lidi lontani. Ma quel’ è la destinazione più ricercata in questo 2022?

Croazia, la meta più desiderata

Secondo un’indagine condotta da AirDNA, un’importante risorsa per la ricerca sugli affitti per le vacanze, il Paese d’Europa più ambito in assoluto per le vacanze estive è la Croazia.

Da qualche anno a questa parte, infatti, questo meraviglioso Paese vede arrivare turisti da diverse parti del mondo e tutti desiderosi di incontrare la sua famosa e frastagliata costa, ricca di spiagge cristalline e puntellate di storia.

A quanto pare, infatti, le prenotazioni sono molto alte. Stando a quanto riferito da questo studio, nel giugno 2022 in Europa è stato registrato il ​​7,2% di pernottamenti in più rispetto al 2019, ossia l’anno in cui ancora non avevamo mai sentito parlare di Covid.

Come afferma AirDNA, l’industria turistica si è “completamente ripresa”, con dati sugli arrivi che superano quelli degli anni pre-pandemia. In particolare, giugno segna il nono mese consecutivo in cui i tassi di occupazione sono aumentati, raggiungendo il 58,2%.

Ed è proprio la Croazia a essere la regina d’Europa registrando un aumento del 132% dei pernottamenti rispetto al 2021 e battendo altri concorrenti tradizionali del Mediterraneo, come Italia e Spagna. Il motivo? Non solo per le sue bellezze e i prezzi abbastanza economici, ma anche perché, come si è evidenziato dall’indagine, i viaggiatori tengono ancora conto del livello di libertà di cui gode un Paese prima di prenotare un viaggio.

Del resto, l’Italia ha eliminato completamente le sue restrizioni Covid a partire dall’1 giugno, mentre in Croazia tutto questo è accaduto il 3 maggio. In una fase praticamente perfetta per prenotare le vacanze estive.

Quali altri Paesi hanno registrato alte prenotazioni: la classifica

La Croazia è quindi la nuova destinazione europea preferita al mondo, ma non è di certo stato l’unico Paese a registrare un aumento pronunciato delle prenotazioni in questa bollente estate di quest’anno.

Al secondo posto della classifica stilata da AirDNA c’è la Norvegia, ugualmente priva di restrizioni, con un aumento del 117% degli ospiti che pernottano, mentre la medaglia di bronzo è andata all’Ungheria con il 97%.

L’intera top 20 ha visto una vera e propria crescita delle prenotazioni, anche se solo i primi 10 Paesi in classifica stanno superando la performance del 2019: Grecia (+27%), Germania (+26%) e Francia (+18%) a giugno.

In tutto questo però c’è una certezza: la variabile in grado di fare la differenza in questo studio sono state le norme Covid. In sostanza, i Paesi che hanno riaperto prima, alcuni già a febbraio 2022, sono quelli che hanno segnato il record durante questa estate.

Cosa vedere assolutamente in Croazia

Con un’anima mitteleuropea, ma allo stesso tempo un temperamento mediterraneo, la Croazia è una destinazione ideale per le vacanze. La sua reputazione turistica, soprattutto in estate, è legata alle splendide spiagge della costa e delle isole, bagnate da un Adriatico incredibilmente cristallino.

Tuttavia, è un peccato ridurre la Croazia a sole e mare. Sono tantissimi i suoi borghi antichi, i caratteristici villaggi di pescatori e le sue stupende città d’arte che impreziosiscono il Paese, a tal punto da renderlo una una meta ottimale anche per una vacanza culturale.

Non mancano le bellezze naturali come boschi, rilievi montuosi, gole e grotte, ossia tutto ciò che cercano gli amanti del verde e della vacanze attive.

Scegliere cosa vedere non è di certo facile, ma tra le cose da non perdere vi segnaliamo Dubrovnik, una città estremamente affascinante che non teme confronti con altre romantiche realtà più note. Meravigliose anche le sue isole che sono l’una diversa dall’altra: Hvar è mondana e chic, Vis è remota e misteriosa, Pag è il top per la movida, Cres è un paradiso, e molto altro ancora. Infine, vi consigliamo i suoi 8 i parchi nazionali a cui si vanno ad aggiungere riserve e parchi naturali minori.

Insomma, che la Croazia sia la destinazione di viaggio più ambita al mondo per questa estate 2022 non sorprende affatto.