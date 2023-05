In crociera per fare un vero e proprio “viaggio nel mito”

Quest’estate a bordo della nave da crociera MSC Splendida si può fare un tour epico di 10 giorni tra i Patrimoni dell’Umanità, meraviglie della storia di inestimabile valore. Un’opportunità unica per far vivere ai passeggeri l’esperienza di un viaggio speciale all’insegna della scoperta e della bellezza, tra innumerevoli e incredibili doni ereditati nei secoli, in alcuni dei luoghi più affascinanti e ricchi di tesori del pianeta.

Crociera nel mito: le tappe di un viaggio epico

Si parte da Trieste, porto strategico per raggiungere Venezia, con la sua laguna protagonista della lista UNESCO, un’area che si estende su una superficie di oltre 70.000 metri quadrati, elegantissima patria dei Dogi e dei nobili che l’hanno resa celebre in tutto il mondo.

Dopo un giorno di navigazione, si raggiunge Katakolon, porta di ingresso dell’antica Olimpia, oggi moderna cittadina che accoglie l’impressionante sito dove nell’antichità si svolsero i primi Giochi Olimpici della storia, che ebbero inizio ufficialmente qui il 22 giugno del 776 a.C.

Si approda poi al Pireo, porto di Atene, da cui raggiungere e ammirare la celebre Acropoli, la città sacra Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, con un paesaggio monumentale che racchiude i quattro capolavori dell’arte classica greca: il Partenone, i Propilei, l’Eretteo e il tempio di Atena Nike.

Lasciata Atene, l’avventura continua a Efeso, con sbarco a Kusadasi, in Turchia. Situata all’interno di quello che un tempo era l’estuario del fiume Caistro, l’antica e importante città greco-romana comprende monumenti imperdibili, tra cui la Biblioteca di Celso e il Teatro Grande.

Il viaggio, mitico in tutte le sue accezioni, conduce quindi a Istanbul, in cui i patrimoni UNESCO sono addirittura quattro. Il Parco archeologico con Piazza Sultanahmet e l’area circostante dove sono incluse le meravigliose attrazioni della Moschea Blu, del Palazzo Topkaki, dell’ippodromo di Costantino e le chiese storiche che risalgono al VI secolo d.C. Il quartiere Zeyrek, famoso per la Chiesa del Cristo Pantocratore conosciuta come moschea Zeyrek. Il quartiere Süleymaniye, che include le moschee di Solimano e di Sehzade e l’acquedotto di Valente, di epoca tardo romana. Infine, la zona con i resti dei bastioni di Istanbul innalzati sotto il regno di Teodosio II, l’imperatore bizantino della prima metà del V secolo d.C.

Dopo un giorno di navigazione, si raggiunge Corfù, sito UNESCO per la città vecchia, sull’isola omonima, situata in una posizione strategica all’ingresso del mare Adriatico, che affonda le sue radici nell’VIII secolo a.C.

Infine, nella strada di ritorno verso casa l’ultima tappa è Bari. Poco distante dalla città pugliese, si incontrano i famosi trulli di Alberobello, costruzioni preistoriche caratterizzate da piante circolari, muretti a secco rigorosamente bianchi, piccole finestre e tetti conici. Non lontano da Bari, ci si imbatte anche nello splendido sito di Castel del Monte, costruito dall’imperatore Federico II nel XIII secolo, esempio unico nel suo genere di architettura militare medievale.

Gita nei siti UNESCO del Friuli-Venezia Giulia

Di ritorno al porto di Trieste, l’epilogo perfetto della crociera di 10 giorni tra i Patrimoni dell’Umanità, prima del ritorno alla realtà, è una gita presso almeno uno dei 5 siti UNESCO del Friuli-Venezia Giulia. Che scegliate Cividale del Friuli, Aquileia, Palmanova, le Dolomiti Friulane o Palù di Livenza, ognuno di questi luoghi vi riporterà indietro in un passato glorioso, facendovi scoprire tesori monumentali e paesaggistici unici al mondo.