Vacanze in crociera, il 2023 è l’anno da record: i nuovi trend

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock I nuovi trend delle vacanze in crociera

Una splendida vacanza in crociera, tra relax e divertimento, è il sogno di molti italiani: sono tantissime le prenotazioni effettuate per il 2023, tanto che si parla già di anno da record. Forse è la voglia di tornare a viaggiare dopo un lungo periodo difficile a causa del Covid, anche a costo di spendere un po’ di più. Ma quali sono i nuovi trend per il settore crocieristico? Scopriamolo insieme.

Vacanze in crociera, l’anno da record

I numeri non mentono: l’interesse per la crociera è ancora altissimo, soprattutto tra le famiglie e persino tra i giovanissimi. Sono questi i dati che emergono dalla recente analisi condotta da Vamonos Vacanze, tour operator specializzato in viaggi di gruppo. Il 2023 si prospetta un anno da record per le compagnie crocieristiche, visto l’alto tasso di prenotazioni che anticipa la stagione estiva. Facendo un confronto con gli ultimi 23 anni di vacanze, il numero di passeggeri è in continuo aumento. Segno che c’è sempre più voglia di viaggiare, anche quando si tratta di concedersi un’esperienza rilassante a bordo di una nave da crociera dotata di ogni confort.

Secondo l’indagine del tour operator, al 31 dicembre 2023 i porti italiani avranno avuto a che fare con più di 13 milioni di passeggeri. Cifre da sogno, che d’altra parte sono il risultato di notevoli investimenti nel settore: le compagnie (ben 52 sono quelle pronte a transitare in acque italiane) hanno in previsione 168 navi di passaggio nel nostro Paese. Per avere un termine di paragone, basti pensare che rappresentano il 39,1% in più rispetto all’anno scorso e l’11% in più rispetto al 2019, ovvero l’ultima stagione pre-pandemia. Le compagnie di navigazione più presenti saranno MSC, Costa Crociere, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line e Celebrity Cruise, ciascuna con un ventaglio di offerte davvero strepitose.

Crociera, i nuovi trend del 2023

L’analisi di Vamonos Vacanze include anche numerose informazioni sul profilo tipo del passeggero crocieristico del 2023, permettendoci di individuare quali sono i nuovi trend in merito a questo tipo di vacanza. Innanzitutto, l’età media si è drasticamente abbassata: la crociera non è più roba da over 60, bensì un’avventura per tutte le esigenze. Tanto che le prenotazioni riguardano per il 46% turisti tra i 18 e i 45 anni, e addirittura per il 18% giovanissimi nella fascia d’età 18-25 anni. Sono poi molti quelli che partono in famiglia o in gruppo con gli amici, per una vacanza all’insegna del massimo divertimento.

Ma l’attenzione delle compagnie crocieristiche è puntata sul turista single. Calano infatti i numeri delle coppie che si regalano una crociera (oggi sono solo il 45%, rispetto al 54% di qualche anno fa), così come delle famiglie (si scende dal 39% al 33%). Mentre esplode il trend del viaggio in solitaria, con un aumento dal 7% all 22% – e un picco del 27% durante i mesi estivi. Sono dunque sempre più le persone che hanno intenzione di godersi questa avventura da soli, cercando un’esperienza le cui caratteristiche principali sono il confort e il lusso. Per questo sono i viaggiatori disponibili a spendere di più.

I turisti che viaggiano in solitaria scelgono spesso una cabina vista mare, arrivando a pagare sino a 3.654 euro per la loro vacanza. La cifra non riguarda solamente la cabina, bensì i servizi di intrattenimento scelti a bordo: secondo l’analisi degli esperti, questi passeggeri arrivano a spendere addirittura il 60% in più rispetto ad una famiglia di 3 persone, perché sono più propensi a frequentare bar e ristoranti, casinò, spa e centri benessere, senza pensare al risparmio.