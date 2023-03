Le crociere più avventurose, per veri intenditori

Vivere esperienze avventurose in destinazioni remote e lontane dal turismo di massa, ma con tutte le comodità di una crociera di lusso. Un sogno per molti che diventa realtà anche da noi. Per la prima volta, infatti, grazie alla partnership in esclusiva con il tour operator Going, approda sul mercato italiano Aqua Expeditions, operatore di crociere fluviali e costiere che presenta la peculiare formula di imbarcazioni “da esplorazione”, per portare i passeggeri alla scoperta delle destinazioni più ricche di biodiversità e culturalmente significative del mondo a bordo di yacht di prima classe dal design elegante e contemporaneo.

Le crociere di lusso per esplorare i confini del mondo

Le spedizioni esclusive in destinazioni remote sono diventate una delle esperienze più ricercate dagli esploratori più facoltosi. A chi desidera vivere crociere straordinarie in alcuni dei luoghi meno battuti del pianeta, Aqua Expeditions risponde con una flotta formata da 5 unità – 3 fluviali e 2 motoryacht – che toccano luoghi dal fascino indescrivibile: dal Rio delle Amazzoni alle Galapagos, solcando fiumi leggendari come il Mekong e sfiorando coste epiche come quelle indonesiane.

La compagnia di crociere di lusso offre veri e propri itinerari a cinque stelle su misura, con un rapporto equipaggio-ospite altamente esclusivo, servizio personalizzato, ristorazione di prima classe e attività ed escursioni guidate da esperti per piccoli gruppi, per un massimo di 16-40 ospiti per barca.

Risalendo il fiume Mekong tra Vietnam e Cambogia e il Rio delle Amazzoni tra l’Amazzonia peruviana e la Riserva Nazionale Pacaya-Samiria o costeggiando il Parco Nazionale di Komodo, le Isole delle Spezie e Raja Ampat, in Indonesia, il viaggio con Aqua Expeditions e le sue barche a motore di design diventa una vera e propria esplorazione in un contesto di raffinatezza e attenzione per la natura senza precedenti per il turismo organizzato. Durante questa incredibile esperienza, si potranno avvistare gli squali balena e i bellissimi uccelli del paradiso, cercare l’inafferrabile delfino rosa, ma anche avere un incontro privato con un monaco buddista. Nella filosofia del tour operator italiano Going, è “guardare il mondo con occhi nuovi”.

La flotta esclusiva di Aqua Expeditions

Aqua Expeditions è una compagnia di crociere di lusso, fondata 16 anni fa da Francesco Galli Zugaro, imprenditore italoamericano, residente a Singapore, la cui idea di navigazione ricalca il concetto dell’esplorazione e di un contatto con la natura estremamente intimo, in un contesto di ospitalità esclusivo, per un massimo di 40 passeggeri e a bordo di barche a motore di design, che offrono servizi unici e raffinati.

Le destinazioni solcate dai superyacht – Aqua Mare, Aria Amazon, Aqua Nera, Aqua Mekong e Aqua Blu – portano in sé la scoperta di geografie remote e spesso inesplorate dal turismo organizzato. Tutte le unità della flotta sono contraddistinte da arredi dal design contemporaneo e una ristorazione ricercata e di qualità.

Aqua Mare è il primo super yacht della flotta di Aqua Expeditions, costruito in Italia dal cantiere CRN e personalizzato da Zuretti Design, con 7 eleganti suite per 16 passeggeri. Sono, invece, 16 le lussuose suite della motonave Aria Amazon, costruita su misura per esplorare l’Amazzonia peruviana e la Riserva Nazionale Pacaya-Samiria con un impatto minimo sul delicato ambiente naturale, dove, grazie a finestre a tutta parete, si può godere di una vista stupefacente sul fiume e sulla foresta pluviale. Tra le persone dell’equipaggio ci sono anche due guide naturaliste per esplorare l’arcipelago che ispirò a Charles Darwin molte delle sue idee sull’evoluzione.

L’imbarcazione Aqua Nera ha stabilito un nuovo standard per i viaggi fluviali di lusso in Amazzonia. Le 20 suite sono arredate con ineccepibile eleganza e, allo stesso tempo, gli ambienti dove si trascorrono momenti di relax e socialità durante la navigazione si ispirano alla natura incontaminata di questa via fluviale importantissima per il pianeta.

Aqua Mekong, traccia invece il suo percorso lungo il fiume più lungo del sud-est asiatico attraverso Cambogia e Vietnam, con 20 spaziose suite con panoramiche finestre cielo-terra, un centro benessere, una palestra e anche una piscina per bambini affacciata sul fiume. Il punto più alto della barca è ideale anche per l’avvistamento della fauna sul fiume.

Infine, Aqua Blu è il primo esploratore oceanico a lungo raggio con partenze tutto l’anno e base permanente a Bali. Offre 15 suite esclusive, mettendo a disposizione anche l’attrezzatura per gli sport acquatici in una regione del mondo incredibilmente remota e con paesaggi ancora incontaminati.