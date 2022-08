Estate in Friuli Venezia Giulia: cosa non perdere

Terra di grandi pianure, di colline verdeggianti, di montagne, vigneti e di città dal fascino senza tempo. Ma anche di mare, con le sue spiagge di sabbia e le acque calme dell'Adriatico. Ilè davvero una Regione da scoprire e in cui passare un’estate da sogno., e lasciandosi trasportare dalle tradizioni del luogo. Un viaggio che non lascia nulla al caso, capace di assecondare i gusti di tutti e di rendere la vostra vacanza un concentrato di suggestione, divertimento, scoperte e immagini da cartolina da portare per sempre con voi. Come quella che si può avere visitando Trieste (nella foto), capoluogo della Regione e città. Una perla d’Italia che si sviluppa tra le colline, il verde della vegetazione e il blu del mare sul quale si affaccia. Una città che mescola tra loro culture e tradizioni diverse, trae la vivacità dei bar e delle piazzette moderne in cui rilassarvi e godersi lo splendido panorama.