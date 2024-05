Salpa la crociera del mito sulle orme dei poeti leggendari: quando parte e le tappe

Fonte: Ufficio Stampa MSC Crociere La nuova crociera sulle orme dei poeti leggendari

Immaginate un viaggio incantato sulle orme di grandi poeti come Omero, Ugo Foscolo e Shakespeare: è questa la nuova crociera in partenza nell’estate 2024, un vero e proprio itinerario alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la nascita della letteratura contemporanea. Si tratta di una novità assoluta, l’ideale per tutti gli amanti della poesia che potranno finalmente godersi un’avventura “letteraria” ricca di sorprese culturali. Ecco quali sono le tappe.

MSC, la nuova crociera dei poeti leggendari

Il ricco catalogo estivo di viaggi organizzati da MSC Crociere oggi si amplia ancora di più, con una novità tra le più attese: si tratta dell’itinerario alla scoperta dei luoghi chiave che hanno segnato la nascita della letteratura contemporanea, sulle orme di poeti leggendari i cui nomi sono scolpiti nella storia. È un bellissimo viaggio via mare per affrontare le tappe più importanti della poesia classica e contemporanea, ammirando nel frattempo posti da sogno che ci rapiranno il cuore. I passeggeri salperanno a bordo della MSC Armonia, una delle ammiraglie della flotta crocieristica – naturalmente dotata di tutti i confort.

Le tappe della crociera

Da Omero a Ugo Foscolo, passando per Dionysios Solomos, Lord Byron e Shakespeare: la crociera dei poeti affronterà diverse tappe per seguire le orme di questi grandi personaggi che hanno segnato la storia della letteratura contemporanea, in un viaggio di 7 giorni in partenza durante l’estate (le date non sono ancora state ufficializzate). Luogo di partenza, l’Italia: i passeggeri possono scegliere se imbarcarsi al porto di Bari o a quello di Venezia, per dare il via alla loro avventurosa scoperta della storia della poesia classica.

Venezia, la “Serenissima”, non può che essere il luogo di partenza di questo magnifico viaggio: la città ha dominato per lungo tempo le isole dello Ionio, lasciando per sempre la sua impronta indelebile nell’arte e nell’architettura locali. E allora potremo scoprire le meraviglie di Corfù, la splendida isola greca che fa da sfondo al mito di Ulisse. Secondo la leggenda, verrebbe infatti identificata con l’antica Scheria, patria dei Feaci, dove l’eroe omerico sarebbe approdato dopo un terribile naufragio, per poi essere ritrovato da Nausicaa.

È invece l’isola di Zante a raccontarci la storia di Ugo Foscolo, che qui nacque nel 1778: il poeta dedicò alla sua terra natia la splendida poesia “A Zacinto”, nella quale ricorda con malinconia i villaggi di pescatori e le spiagge dorate che dovette lasciare nella più tenera età. All’isola è legato, ancora una volta, anche il mito di Ulisse. Pare infatti che sia stata fondata da Zakynthos, figlio del re di Troia Dardano. L’uomo sarebbe riuscito a liberare l’isola dai serpenti che la infestavano, dando vita così alla sua acropoli.

Sia Zante che Corfù, infine, sono unite da un fil rouge che ricorda la vita di Dionysios Solomos – che nacque sulla prima isola e morì sulla seconda. Fu lui l’autore dell’inno nazionale della Grecia, uno dei più grandi poeti del Paese. La crociera si dirige poi verso il Montenegro, alla scoperta dell’incredibile baia dove sorge la città di Cattaro. Fu Lord Byron a descrivere questa bellezza, per cui anche Shakespeare spese parole meravigliose. Infine, eccoci in Croazia: la città di Dubrovnik ospita Palazzo Sponza, dove ebbe vita la prima istituzione letteraria del Paese. Un luogo che, come ricordano gli scrittori, è tra i più belli al mondo.