Le cinque destinazioni più sostenibili del mondo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Viaggi e sostenibilità: a quanto pare, c’è sempre maggior attenzione per le tematiche ambientali anche tra i turisti, come rivela il nuovo report Sustainable Travel Index 2023. Nell’organizzare le proprie vacanze, sempre più persone tengono in considerazione mezzi di trasporto meno inquinanti e destinazioni green. A questo proposito, quali sono le mete più sostenibili al mondo? Scopriamolo insieme.

Sostenibilità in viaggio: il nuovo studio

Si può viaggiare e, al tempo stesso, fare del bene all’ambiente? Oggigiorno abbiamo una maggiore consapevolezza dell’impatto delle nostre vacanze sulla natura, a partire dall’inquinamento causato dai mezzi di trasporto come l’aereo. Possiamo dunque fare qualcosa per ridurre la nostra impronta: il nuovo studio Voice of the Consumer – Lifestyles Survey, condotto da Euromonitor International, evidenzia come sempre più, tra i viaggiatori, si sta diffondendo la volontà di coniugare sostenibilità e desiderio d’avventura.

Talvolta, una vacanza davvero sostenibile richiede qualche piccolo sacrificio – che spesso si traduce sul piano economico. Secondo il sondaggio, il 79% degli intervistati ha dichiarato di essere disposto a spendere il 10% in più (e oltre) per un’esperienza che sia veramente rispettosa dell’ambiente. Come ottima base di partenza, il Sustainable Travel Index 2023 ci offre la classifica delle cinque destinazioni più sostenibili al mondo, tenendo conto di numerosi fattori come l’impatto del turismo sull’ecosistema locale, la giustizia sociale e la felicità dei cittadini.

Le destinazioni più sostenibili

Non sorprende scoprire che la top 5 è quasi interamente dominata da Paesi del nord Europa. Al quinto posto troviamo infatti la Norvegia, una delle mete più apprezzate dai turisti alla ricerca di natura incontaminata e paesaggi mozzafiato. La patria di fiordi meravigliosi e aurore boreali da sogno si rivela essere una delle più attente al suo prezioso patrimonio naturalistico, offrendo molte esperienze sostenibili ai turisti. Quarto posto per l’Estonia, che rispetto all’anno scorso guadagna diverse posizioni: oltre alla capitale Tallinn, una città dal fascino incredibile, ha una costa bellissima che si affaccia sul mar Baltico e tante isolette da esplorare.

È poi l’Austria ad aggiudicarsi la terza posizione, avendo dimostrato una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità – soprattutto a livello turistico. A pochi passi dall’Italia, è una delle mete invernali preferite per chi ama sciare, viste le sue maestose montagne e gli impianti all’avanguardia. I suoi piccoli borghi pittoreschi, inoltre, offrono l’alternativa perfetta alla vivace ed elegante Vienna, per chi non vuole incontrare la folla di turisti che una splendida città come questa continua ad attirare ogni anno.

Il secondo posto va alla Finlandia, terra di foreste incontaminate che si stendono a perdita d’occhio. Basti pensare che è il Paese europeo con la più bassa densità abitativa: l’ideale per una vacanza a contatto con la natura, per disintossicarsi dalla vita quotidiana. Helsinki, inoltre, sta già attuando ogni misura per poter diventare carbon neutral entro il 2035, con ben 15 anni di anticipo rispetto agli obiettivi dell’Unione Europea.

Infine, al primo posto troviamo la Svezia: è un modello di sostenibilità non solo per quanto riguarda il suo patrimonio naturale (vanta ben 30 parchi nazionali), ma anche a livello urbano. Le sue città sono tra le più attente al cambiamento climatico, una cura condivisa dai loro abitanti, che hanno ad esempio fatto della bici il principale mezzo di trasporto.