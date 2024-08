Quanto costa mangiare a Londra

Il costo per mangiare a Londra è accessibile a tutti. La capitale dell'Inghilterra è famosa per la molteplicità dei suoi fast food e il cibo di strada dei migliori mercatini

Londra è una delle destinazioni più famose al mondo per il turismo, nonché una delle mete che si può trovare nella lista dei desideri dei viaggiatori di tutto il globo. Eppure, la città britannica è nota anche per essere una meta non proprio economica, fatta eccezione per il cibo.

Mangiare a Londra, infatti, al contrario di quanto erroneamente si possa pensare non è così costoso come in altre capitali dell’Europa (vedasi Parigi o Milano, ad esempio): Londra offre un mondo food estremamente variegato, fatto soprattutto di cibo di strada e di cucine provenienti da ogni angolo del pianeta, da gustare – per buona sorpresa del nostro portafoglio – a prezzi decisamente abbordabili.

Perché a Londra costa poco mangiare

Il costo per mangiare a Londra, al contrario di quanto si possa pensare, può essere molto basso. Londra, infatti, è conosciuta per l’alto costo della vita, ma per i turisti può essere una meta molto economica quando si tratta di sedersi a tavola. Nel Regno Unito e in particolare qui non ci sono voli e ostelli convenienti, certo, ma sapendo dove cercare si può risparmiare decisamente sui pasti quando si soggiorna a Londra.

La colazione è spesso compresa nel prezzo del proprio albergo, ma se così non fosse ci sono varie soluzioni. Coloro che preferiscono la classica colazione inglese con uova, bacon, pane tostato e pancake, possono tranquillamente optare per i fast food. Per una classica colazione europea, invece, ci sono famose catene che servono caffè: se ne possono gustare di diversi, tra cui il buonissimo Frappuccino accompagnato da un muffin o un brownie. Il tutto indicativamente con un prezzo tra le £6 e le £12.

Anche per quanto riguarda il pranzo, il costo per mangiare a Londra è abbordabile. Alcuni supermercati, con sole tre sterline, permettono di combinare un piatto principale, una bibita e uno snack. L’offerta si chiama “Meal Deal” e la scelta è molto vasta: ci sono tramezzini, sushi, insalate e vari tipi di pasta. È tuttavia lo street food la soluzione più vantaggiosa per pranzare al meglio e il miglior cibo di strada è sicuramente quello di Camden Town. Al mercato di Camden Lock si possono trovare vestiti, oggetti vari e souvenir a prezzi convenienti, ma c’è anche una parte dedicata agli stand del cibo. La loro particolarità è la multi etnia, quindi ad un prezzo basso si possono assaggiare piatti di qualsiasi parte del mondo.

La sera, invece, è il momento della giornata in cui il costo per mangiare a Londra sale. Chiaramente si può ancora risparmiare scegliendo supermercati e fast food, ma la maggior parte delle persone preferisce una cena nei tipici pub inglesi o nei ristoranti asiatici del quartiere di Soho.

Per una birra e un piatto di Fish and Chips o di carne, unito ad una fetta di cheesecake, in un pub si possono spendere tra le 10 e le 20 sterline. I ristoranti cinesi di Soho sono tanti e hanno varie fasce di prezzo, ma la spesa media per antipasto, bibita, primo e secondo, è di circa 25 o 30 sterline a testa. Il costo per mangiare a Londra risulta dunque accessibile a tutti e ciò che si risparmia può essere speso per visitare alcune fantastiche attrazioni a pagamento.

Cosa mangiare a Londra

E adesso che vi abbiamo parlato di quanto si possa spendere per mangiare a Londra, vediamo velocemente quali sono i cibi da provare in viaggio nella città inglese. Ecco alcuni suggerimenti per voi:

Fish and Chips: vi consigliamo di assaggiare il classico “Fish and Chips”, ovvero filetti di pesce fritti con patatine. Pie and Mash: se vi piacciono le torte salate, dovreste assolutamente provare il “Pie and Mash”, una torta ripiena di carne o verdure servita con purè di patate. Afternoon Tea: se volete fare un’esperienza tipicamente britannica, optate per l’Afternoon Tea, che include tè, scones, marmellata e panna. Roast Dinner: il “Roast Dinner” è un altro piatto classico britannico che potreste gustare, composto da carne arrosto, patate, verdure e salse. Curry: Londra è famosa anche per la sua variegata scelta di curry provenienti dalla cucina indiana e pakistana. Provate un buon curry per un pasto saporito. Pudding: non dimenticate di concludere il pasto con un tradizionale “pudding” come lo Sticky Toffee Pudding o il Bread and Butter Pudding.

Quali street food provare a Londra

A Londra, i mercati di strada offrono una vasta gamma di street food proveniente da tutto il mondo. Ecco alcuni street food che potreste provare durante la vostra visita: