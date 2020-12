Lahti, è finlandese la capitale verde d’Europa del 2021

editato in: da

Piccola, ma bellissima, incastonata sulle rive del lago Vesijärvi e ricca di verde e natura. Si presenta così Lahti, la cittadina finlandese recentemente premiata come la capitale verde d’Europa del 2021.

Il suo nome non è certo noto a tutti; anzi, questo paese, uno dei più vicini al Polo Nord e il più orientale della nazione, è pressoché sconosciuto a molti viaggiatori. Eppure Lahti, grazie alla sua sostenibilità e vivibilità, ha vinto questo ambito premio – già andato a città come Stoccolma, Essen, Lisbona, solo per citarne qualcuna – staccando su due grandi capitali come Helsinki e San Pietroburgo.

Ad incantare la giuria di European Green Capital, non solo le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per il suo impegno contro la crisi climatica globale, visto il suo obiettivo di diventare Carbon Neutral entro il 2025.

Con i suoi 120mila abitanti, Lahti si trova circa a un centinaio di chilometri dalla capitale del design Helsinki ed è un vero paradiso per chi ama escursioni, natura, stare all’aria aperta e vivere vacanze sostenibili. La città si trova nella regione dei Laghi e rappresenta una destinazione a misura d’uomo, da girare a piedi o in bici, in centro o tra i graziosi paesini isolati rispetto alla regione. Si pensi solo che i cittadini utilizzano mezzi pubblici, si spostano a piedi o in bici invece che con mezzi privati e sono anche premiati per farlo.

Il suo centro è ricco d’attrazioni, anche per famiglie e bambini, con interessanti musei da esplorare (dalla radio alla tv, dall’arte locale a quella moderna). Da vedere anche il Museo degli Sci. Si pensi che ogni anno la città ospita diverse gare e il “salto con gli sci” è una tradizione che può essere vissuta in prima persona proprio in questo museo, grazie ad un simulatore che lancia i visitatori da un trampolino altissimo. Non mancano, poi, deliziosi negozi di design e artigianato, locali per gustare vini e prodotti tipici. Incantevole di questo luogo è anche il porto e il lago Vesijärvi, oggi completamente trasformato e reso vivibile e cristallino dopo un passato legato all’inquinamento.

D’inverno, poi, qui è possibile praticare fatbike lungo il crinale di Salpausselkä, sci di fondo oppure camminare con le ciaspole, fare un safari con gli husky tra i boschi innevati, pescare sul ghiaccio o, ancora, provare escursioni in un’isola privata vicino alla città.

Un vero paradiso per i viaggiatori questa capitale verde d’Europa 2021 che si distingue anche per l’impegno ambientale. Si pensi che i cittadini adottano il riciclaggio del 97 per cento dei rifiuti domestici con un piano di recupero energetico di alta qualità; inoltre qui sono presenti impianti bioenergetici eco-compatibili e non viene utilizzato carbone per il riscaldamento. Completa il tutto, in questa città verde, l’alta concentrazione di piste ciclabili e ampie aree pedonali, ideali da percorrere per scoprire ogni angolo di questa interessante cittadina.