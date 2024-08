Andar per concerti in treno, Trenitalia offre sconti fino all’80%

Fonte: iStock Pubblico applaude a un concerto

La stagione dei concerti autunnali è alle porte, e per gli appassionati di musica che desiderano vivere l’emozione dei live, c’è un’importante novità. Trenitalia offre sconti vantaggiosi per raggiungere i luoghi dei principali eventi musicali con un considerevole risparmio sui costi di viaggio. Che si tratti di rock, pop o musica classica, l’opportunità di spostarsi in treno, in modo sicuro e sostenibile, con riduzioni fino all’80% sui biglietti è da non perdere. Vediamo in dettaglio le offerte proposte per alcune delle principali manifestazioni musicali dei prossimi mesi.

MITO SettembreMusica a Torino

Il festival internazionale MITO SettembreMusica si prepara a invadere Torino dal 6 al 20 settembre con la sua diciottesima edizione. Inaugurano l’evento tre concerti gratuiti in piazza San Carlo, programmati per il 6, 7 e 8 settembre. Per chi sceglie di raggiungere la città sabauda con le Frecce, Trenitalia propone una promozione esclusiva 2×1 sui biglietti d’ingresso ai concerti del festival.

Jonas Brothers a Milano

Dopo una lunga attesa, i Jonas Brothers tornano finalmente in Italia, pronti a esibirsi il 24 settembre al Forum di Milano con un concerto che si preannuncia memorabile nell’ambito del loro tour mondiale “Five Albums. One Night”. I fan possono approfittare dell’offerta Speciale Eventi, che consente di raggiungere Milano con le Frecce a tariffe ridotte fino all’80% rispetto al prezzo Base. Basta selezionare l’opzione “Speciale Eventi” durante l’acquisto del biglietto e inserire il codice promozionale “BROTHERS”.

David Gilmour a Roma

Il leggendario chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, farà ritorno in Italia per presentare il suo nuovo album “Luck and Strange”, in uscita il 6 settembre. L’artista si esibirà in esclusiva europea al Circo Massimo di Roma, con una serie di concerti che si terranno il 27, 28 e 29 settembre, oltre all’1, 2 e 3 ottobre. Per i suoi fan, Trenitalia ha pensato all’offerta FrecciaMUSIC, che consente di raggiungere e tornare dai concerti con Frecciarossa e Frecciargento a prezzi scontati fino all’80%. Il codice promozionale da utilizzare in questo caso è “GILMOUR”.

Robert Plant in 11 città italiane

L’icona del rock Robert Plant tornerà in Italia con il progetto “Saving Grace”, accompagnato da Suzi Dian, Oli Jefferson, Tony Kelsey e Matt Worley. La tournée toccherà 11 città italiane nel mese di ottobre, offrendo un mix di folk britannico, spiritual e blues. Anche in questo caso, grazie all’offerta FrecciaMUSIC, è possibile spostarsi con Frecciarossa e Frecciargento beneficiando di sconti fino all’80%, semplicemente inserendo il codice “PLANT” al momento dell’acquisto del biglietto.

Melanie Martinez a Bologna e Milano

Per i fan della poliedrica Melanie Martinez, l’artista sarà in Italia con il suo Trilogy Tour per due date: il 18 ottobre all’Unipol Arena di Bologna e il 19 ottobre al Forum di Milano, dove suonerà brani dai suoi album Cry Baby, K-12 e Portals. Per assistere ai concerti si potrà sfruttare l’offerta FrecciaMUSIC, con sconti fino all’80% sui biglietti del treno Frecciarossa, inserendo il codice “MARTINEZ” al momento dell’acquisto.

Alex Britti a Milano

Il 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma si terrà l’ultimo concerto del tour di Alex Britti, che ha toccato numerose città italiane. Per l’occasione, i titolari di CartaFRECCIA o X-GO che si recheranno a Roma in treno potranno usufruire di uno sconto del 20% sui biglietti d’ingresso al concerto, acquistabili su TicketOne o nelle biglietterie.

Nick Cave & The Bad Seeds a Milano

Il 20 ottobre sarà la volta di Nick Cave & The Bad Seeds, che faranno tappa all’Unipol Forum di Milano con il loro The Wild God Tour. La band, conosciuta per le performance dal vivo altamente emozionanti, presenterà il suo nuovo album “Wild God”. Anche per questo evento, l’offerta FrecciaMUSIC consente di ottenere sconti fino all’80% sui biglietti dei treni Frecciarossa e Frecciargento, utilizzando il codice “CAVE”.

Bryan Adams a Bolzano e Milano

Il grande Bryan Adams ritornerà in Italia con il tour So Happy It Hurts, facendo tappa a Bolzano il 6 novembre e a Milano il 9 novembre. Per i suoi concerti, che oltre ai brani dell’ultimo album comprenderanno anche numerose hit degli ultimi 40 anni, Trenitalia offre ancora una volta l’opzione FrecciaMUSIC, con sconti fino all’80% inserendo il codice “ADAMS” durante l’acquisto.