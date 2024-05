Questa estate puoi sfruttare il biglietto combinato treno + nave

Trenitalia e Grimaldi Lines hanno creato una partnership che permette ai viaggiatori di utilizzare un biglietto combinato per viaggiare in Sicilia e Sardegna

Fonte: iStock Coppia felice che viaggia in treno e poi in nave

Avete già prenotato le vostre vacanze estive? Sicuramente molti lo hanno già fatto, mentre altri non hanno ancora le idee chiare, oppure sono in attesa di un’imperdibile offerta dell’ultimo minuto. Non sappiamo quale sia la vostra situazione, ma quel che possiamo dirvi con certezza è che nata una nuova opportunità: è ora in vendita il biglietto combinato treno + nave per viaggiare verso destinazioni italiane da sogno.

Trenitalia e Grimaldi Lines, treno e nave insieme

È nata una nuova partnership nel settore del trasporto passeggeri che vede coinvolti Trenitalia e Grimaldi Lines che hanno deciso di mettere a disposizione dei viaggiatori il biglietto treno + nave acquistabile in un’unica soluzione attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia per raggiungere due isole straordinarie del nostro Paese: la Sardegna e la Sicilia.

In poche parole, ste stavate pensando di salire a bordo di una nave della Grimaldi Lines per andare verso la meta dei vostri desideri, ora potrete raggiungere il porto di partenza attraverso il treno.

I biglietti combinati sono già acquistabili per partenze dal 1° giugno in poi e sono disponibili sulle destinazioni Sardegna e Sicilia, abbinati con i treni di Trenitalia ai collegamenti marittimi, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Napoli-Palermo e viceversa.

A breve, tra le altre cose, si potranno acquistare sui canali di Trenitalia anche i collegamenti Livorno-Olbia e Livorno-Palermo.

Come acquistare il biglietto treno + nave

L’offerta può essere comprata su tutti i canali Trenitalia (Biglietterie in stazione, Agenzie di Viaggio, sito internet e da App Trenitalia) in modalità ticketless o altre modalità in base al canale di acquisto. C’è tempo fino alle ore 24:00 del secondo giorno precedente la partenza, ma è bene tenere a mente che i biglietti sono nominativi e validi esclusivamente per il giorno ed i treni/nave prenotati.

Il biglietto treno è acquistabile in base alle offerte commerciali disponibili e nella classe e livello di servizio più graditi. A disposizione c’è anche la possibilità di fare cambio prenotazione, rimborso e cambio nominativi, ma esclusivamente a seconda delle regole previste dalla tipologia di biglietto acquistata. Per quanto riguarda il biglietto della nave, invece, non sono consentiti né cambio data/ora né cambio nominativo.

Un viaggio estivo sostenibile

Il biglietto combinato treno + nave permette di fare un viaggio estivo all’insegna della sostenibilità, poiché l’obiettivo è quello di accompagnare i viaggiatori in un viaggio door-to-door, dalla partenza alla destinazione finale, grazie all’intermodalità del trasporto.

In questo momento, infatti, nel nostro Paese sono disponibili collegamenti ferroviari diretti o con percorsi pedonali verso 19 porti, che ora potranno essere arricchiti da altri mezzi di trasporto.

Come si può leggere su FS News, Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della partnership con Grimaldi Lines, che offrirà ai viaggiatori la possibilità di pianificare in modo ancora più semplice il loro viaggio per le località più belle di Sardegna e Sicilia, nell’ottica di vivere il turismo in maniera accessibile, flessibile e sostenibile”.

Mentre Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director di Grimaldi Group, ha fatto sapere che: “Questa è una partnership fortemente voluta dal Gruppo Grimaldi e da Trenitalia, con l’obiettivo di creare una rete di trasporti combinati e di favorire una mobilità collettiva capillare e sostenibile”.

Ha poi continuato sottolineando: “L’intermodalità è oggi strategica anche per il settore passeggeri, proprio nell’ottica di una maggiore integrazione dei servizi di mobilità e di una forte attenzione al tema della sostenibilità”.